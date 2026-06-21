Apple’dan kötü haber: Standart iPhone modelleri eski işlemciyle gelebilir

Reklam

İddialara göre Apple, yeni nesil iPhone'larda işlemci açısından standart ve "Pro" serisi arasındaki farkı daha belirgin hale getirecek.

Şirketin yarı iletken üreticisi TSMC ile ortaklaşa geliştirdiği yeni üretim süreciyle üretilecek süper çip, maliyetlerin kısıtlanması amacıyla yalnızca üst seviye cihazlarda kullanılacak.

Şirket, bu hamleyle beraber kar marjını korumayı amaçlıyor.

Apple yeni nesil amiral gemisi akıllı telefon modellerinde radikal bir değişikliğe imza atmaya hazırlanıyor. Şirketin tedarik zincirinden sızdırılan son raporlar, yeni nesil süper işlemcinin standart modellerde kullanılmayacağına işaret ediyor. Bu çiplerin sadece en üst seviyeye hitap eden “Pro” cihazlarına yer alacağı belirtiliyor.

Apple’ın bu dikkat çekici hamlesi, şirketin standart ve Pro modelleri arasındaki performans makasını ciddi bir şekilde açacak gibi görünüyor. Şirketin söz konusu kararının arkasında ise maliyet krizinin yattığı ifade ediliyor. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar…

Reklam

Apple çareyi “Pro” modellere öncelik vermekte buldu

Sızan bilgilere göre Apple, 2027’de piyasaya sürülmesi beklenen A21 Pro çipi için TSMC’nin 2 nanometrelik N2P üretim sürecini benimseyecek. Bu çip, birinci nesil teknolojiye kıyasla enerji verimliliği ve performansta iyileştirmeler vaat eden N2 düğümünün gelişmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkacak.

Fakat standart modeller için tasarlanan A21 çipi, geleneksel N2 sürecini kullanmaya devam edebilir. Bu teknik seçim, Apple’ın kendisinin de sürdürülemez olarak değerlendirdiği bellek fiyatlarının yükseldiği ve bellek pazarını etkileyen gerilimlerin yaşandığı bir dönemde üretim maliyetlerini kontrol altında tutmaya yardımcı olacak.

Söylentilere göre N2 ve N2P arasındaki performans farkı nispeten küçük olacak. Aynı çalışma frekansında yaklaşık yüzde 5’lik bir artış görülecek. Apple bu avantajı, mimari değişiklikler ve dahili optimizasyonlarla telafi edebilir.

Aynı söylentiler daha da ileriyi, 2028 yılını işaret ediyor. O yıl Apple, gelecekteki A22 Pro için TSMC’nin 1,4 nanometre üretim sürecini kullanan ilk şirketler arasında yer alabilir. Söylentilerin doğrulanması halinde, bu adım şirketin 2 nanometrenin altındaki teknolojiye ilk geçişi olacak.

Fakat “Pro” olmayan modeller için tasarlanan A22 çipiyle ilgili herhangi bir ayrıntı ortaya çıkmadı. Bu da iki ürün serisi arasında artan teknolojik farklılaşma iddialarını güçlendiriyor. Apple, son yıllarda benzer bir strateji benimseyerek en gelişmiş yeniliklerinden bazılarını premium modeller için sakladı.

Ayrıca Qualcomm ve MediaTek gibi şirketlerin de yaklaşan amiral gemisi ürünlerinde N2P düğümünü kullanmayı planladığı bildiriliyor. Dolayısıyla Apple, üst düzey mobil işlemci segmentinde rekabetçi konumunu korumak için aynı teknolojiyi seçebilir.