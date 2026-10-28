M6 çipli yeni iMac tanıtıldı, işte Türkiye fiyatı ve özellikleri

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Apple, M6 çipli yeni iMac'i 27 Ekim 2026 Salı günü basın bülteniyle duyurdu.

Yeni iMac 12 çekirdeğe kadar CPU ve GPU, Wi-Fi 7, Bluetooth 6 ve 2.5 Gigabit Ethernet seçeneği sunuyor.

Bilgisayar Türkiye'de 104.999 TL'den satışa çıkacak, ön siparişler 28 Ekim'de başlıyor.

Apple, 24 inç iMac’i M6 çiple yeniledi. Şirketin 27 Ekim 2026 Salı günü 14 inç MacBook Pro ile aynı anda duyurduğu bilgisayar, yedi renk seçeneğiyle 28 Ekim’de ön siparişe açılacak ve 6 Kasım Cuma günü satışa çıkacak.

Apple, iMac’te M5 neslini atlayarak M4 çipli modelden doğrudan M6’ya geçti. Tasarım ve 4.5K Retina ekran aynı kalırken yenilikler çip, kablosuz bağlantı ve depolama hızında toplanıyor. Duyuru, şirketin dün tanıttığı OLED ekranlı iPad mini’nin ardından geldi.

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M6 çipli iMac’in performansı ne kadar arttı?

Apple’ın duyurusuna göre yeni iMac 10 ya da 12 çekirdekli CPU ve GPU seçenekleriyle sunuluyor. Üst yapılandırma, önceki nesle göre iki fazla CPU ve GPU çekirdeği taşıyor. Her GPU çekirdeğinde bulunan Neural Accelerator sayesinde grafik performansı fotoğraf düzenleme gibi işlerde M4’e kıyasla 2 kata kadar artıyor, ışın izlemeli oyunlarda da aynı oranda bir artış bulunuyor.

Yapay zeka tarafındaki sıçrama daha büyük diyebiliriz. Apple, Çift 16 Çekirdekli Neural Engine ve GPU’daki hızlandırıcılarla birlikte iMac’in aygıt içi yapay zeka işlerinde M4’e göre 5 kata kadar daha hızlı çalıştığını söylüyor. 9to5Mac’in haberine göre bellek bant genişliği de 120 GB/s’den 170 GB/s’ye çıktı. Microsoft Excel gibi günlük uygulamalarda ise M4’e göre 1,5 kata kadar hız artışı vaat ediliyor.

Wi-Fi 7, 2.5 Gigabit Ethernet ve daha hızlı SSD

Yeni iMac, Apple’ın N1 çipiyle Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6 desteği kazandı. İsteğe bağlı Ethernet bağlantısı ise 2.5 Gigabit’e yükseldi, bu da önceki nesle göre 2,5 kata kadar daha hızlı kablolu bağlantı anlamına geliyor. SSD okuma ve yazma hızları da 2 kata kadar arttı.

Bilgisayarda dört adede kadar Thunderbolt 4 bağlantı noktası bulunuyor ve iki adet 6K harici ekran bağlanabiliyor. 12 MP Center Stage kamera, Masa Görünümü özelliğiyle masanın üstten görüntüsünü de paylaşabiliyor. Ses tarafında Dolby Atmos destekli altı hoparlörlü sistem ve üç mikrofonlu dizilim korunuyor.

Yedi renk ve USB-C aksesuarlar

iMac; mavi, yeşil, pembe, sarı, mor, turuncu ve gümüş olmak üzere yedi renkte satılacak. Kutudan çıkan klavye, fare ya da trackpad bilgisayarla aynı renkte geliyor ve hepsi USB-C ile şarj ediliyor. Touch ID’li Magic Keyboard ile kilit açma, kullanıcı değiştirme ve Apple Pay ile ödeme yapılabiliyor.

Bilgisayar kutudan macOS 27 ile geliyor. Apple, Siri AI’ın ekrandaki içerik hakkında soru sormaya imkan veren Görsel Zeka özelliğine iMac’te ayrı bir klavye kısayoluyla ulaşılabildiğini belirtiyor.

M6 iMac Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi

10 çekirdekli CPU ve GPU’ya sahip M6 çipli iMac, Türkiye’de 104.999 TL’den başlayan fiyatla satışa sunulacak. 12 çekirdekli model ise 119.999 TL’den başlıyor. Apple’ın Haziran ayındaki zammının ardından M4 çipli iMac’in başlangıç fiyatı 99.999 TL olmuştu, yeni model bu fiyatın 5.000 TL üzerinde konumlanıyor.

Model Türkiye Türkiye (eğitime özel) ABD iMac M6, 10 çekirdekli CPU ve GPU 104.999 TL 100.999 TL 1.499 dolar iMac M6, 12 çekirdekli CPU ve GPU 119.999 TL 112.999 TL 1.699 dolar

ABD’de başlangıç fiyatı 1.499 dolarla önceki modelle aynı kaldı. Ön siparişler 28 Ekim’de Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 35 ülkede başlayacak, bilgisayar 6 Kasım Cuma gününden itibaren müşterilere teslim edilmeye başlanacak.