M6 çipli 14 inç MacBook Pro tanıtıldı, işte Türkiye fiyatı

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Apple, M6 çipli yeni 14 inç MacBook Pro'yu 27 Ekim 2026 Salı günü basın bülteniyle duyurdu.

Yeni model 12 çekirdekli CPU ve GPU, Wi-Fi 7, Bluetooth 6 ve 24 saate kadar pil ömrü sunuyor.

Bilgisayar Türkiye'de 137.999 TL'den satışa çıkacak, ön siparişler 28 Ekim'de başlıyor.

Apple, giriş seviyesindeki 14 inç MacBook Pro’yu M6 çiple yeniledi. Şirketin 27 Ekim 2026 Salı günü basın bülteniyle duyurduğu bilgisayar için ön siparişler 28 Ekim’de başlayacak, ilk teslimatlar ise 6 Kasım Cuma günü yapılacak.

Duyuru, Apple’ın yoğun haftasındaki ikinci adım oldu. Şirket dün OLED ekranlı yeni iPad mini’yi de yine bültenle tanıtmıştı. Yarın Los Angeles’ta yapılacak “Pro and tell” lansmanında ise dokunmatik ve OLED ekranlı MacBook Pro’nun tanıtılması bekleniyor. Bugün yenilenen model ise bu yeni tasarımı değil, mevcut 14 inç MacBook Pro’nun gövdesini kullanıyor.

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M6 çip MacBook Pro’ya neler getiriyor?

Apple’ın duyurusuna göre M6 çipteki CPU, öncekinden iki fazla olmak üzere 12 çekirdeğe sahip. GPU tarafında da çekirdek sayısı 12’ye çıkıyor ve her çekirdekte bir Neural Accelerator bulunuyor. Apple, bu sayede M5’e kıyasla grafik performansının yüzde 30’a, yapay zeka iş yüklerindeki performansın ise yüzde 25’e kadar arttığını söylüyor.

Çipteki Çift 16 Çekirdekli Neural Engine, M5’tekinden 1,9 kata kadar daha hızlı çalışıyor. Bilgisayar standart olarak 16 GB birleşik bellekle geliyor, bu değer 32 GB’a kadar yükseltilebiliyor ve bellek bant genişliği 170 GB/s’ye ulaşıyor. M1 çipli MacBook Pro’dan geçecek kullanıcılar için fark çok daha büyük, Apple’ın verilerine göre grafik performansı 11 kata, yapay zeka performansı ise 13 kata kadar artıyor.

Wi-Fi 7 ve 24 saate varan pil ömrü

Yeni modelin bağlantı tarafındaki en önemli yeniliği Apple’ın N1 kablosuz çipi oldu. The Verge’ün haberine göre Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6 desteği getiren bu çip, daha önce yalnızca M5 Pro ve M5 Max çipli MacBook Pro yapılandırmalarında bulunuyordu. Bilgisayar ayrıca iki harici ekranı aynı anda destekliyor.

Pil ömrü 24 saate kadar çıkıyor ve Apple bunun bir Mac’te bugüne kadarki en uzun pil ömrü olduğunu belirtiyor. Uyumlu 96W ya da daha güçlü bir USB-C adaptörle pil 30 dakikada yüzde 50’ye kadar doluyor.

Tasarım ve ekranda ise değişiklik bulunmuyor. Bilgisayar 1.600 nit HDR tepe parlaklığına ulaşan Liquid Retina XDR ekranı, isteğe bağlı nano-texture cam seçeneğini, 12 MP Center Stage kamerayı ve altı hoparlörlü ses sistemini koruyor. Gövdede HDMI, MagSafe 3, üç Thunderbolt 4 bağlantı noktası, SDXC kart yuvası ve kulaklık girişi yer alıyor. Renk seçenekleri ise uzay siyahı ve gümüş olarak belirlendi.

M6 MacBook Pro Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi

M6 çipli 14 inç MacBook Pro, Türkiye’de 137.999 TL’den başlayan fiyatla satışa sunulacak. Eğitime özel fiyat ise 130.999 TL’den başlıyor. Apple’ın Haziran ayında yaptığı zamla M5 çipli modelin başlangıç fiyatı 129.999 TL’ye çıkmıştı, bu da yeni modelin Türkiye’de 8.000 TL daha pahalıya satılacağı anlamına geliyor.

Model Türkiye ABD 14 inç MacBook Pro (M6) 137.999 TL 1.999 dolar 14 inç MacBook Pro (M6), eğitime özel 130.999 TL 1.899 dolar

ABD’de ise fiyat değişmedi. Başlangıç modeli 16 GB bellek ve 1 TB depolamayla M5 modeldeki gibi 1.999 dolardan satılıyor. Bellek 24 GB’a çıkarıldığında fiyat 2.199 dolara, 32 GB’a çıkarıldığında 2.399 dolara yükseliyor. Bellek pazarındaki kıtlık nedeniyle depolama yükseltmeleri ise pahalandı, 2 TB seçeneği 500 dolar, 4 TB seçeneği 1.500 dolar ek ücretle sunuluyor.

Ön siparişler 28 Ekim’de ABD dahil 35 ülkede başlayacak, Türkiye de bu ülkeler arasında yer alıyor. Bilgisayar 6 Kasım Cuma gününden itibaren müşterilere teslim edilmeye ve mağazalarda satılmaya başlanacak. M5 Pro ve M5 Max çipli MacBook Pro modelleri ise satışta kalmaya devam ediyor.