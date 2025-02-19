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    iPhone 16e gelince iPhone SE 3, iPhone 14 ve iPhone 14 Plus’ın fişi çekildi

    iPhone 16'nın piyasaya çıkması ile birlikte iPhone SE 3, iPhone 14 ve iPhone 14 Plus modellerinin satışları resmen sonlandırıldı.
    iPhone 14
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    • Apple'ın yeni giriş seviyesi iPhone 16e modeli piyasaya çıktı.
    • Yeni "bütçe dostu" modelin gelmesiyle birlikte üç eski cihazın fişi tamamen çekildi.
    • iPhone SE 3, iPhone 14 ve iPhone 14 Plus modellerinin satışı sona erdi.

    Bugün yeni iPhone 16e modelini piyasaya duyuran Apple bazı eski cihazlarının da fişini çekme kararı aldı. Ailenin yeni üyesi büyük bir heyecanla karşılanırken, bazı cihazlar da marka tarafından resmi olarak üretimden kaldırılmaya karar verildi. Bu durumdan etkilenen telefonlar iPhone SE 3, iPhone 14 ve iPhone 14 Plus oldu.

    İlk olarak Eylül 2022’de piyasaya sürülen iPhone 14 ve 14 Plus modelleri birçok kişinin gönlünü fethetti. Fakat Apple’ın yeni akıllı telefonunun duyurulmasından kısa bir süre sonra bu modelleri ürün gamından kaldırmasıyla birlikte artık onlar için veda zamanı geldi. Üçüncü nesil iPhone SE de halefinin gelişiyle birlikte aramızdan ayrıldı.

    iPhone 14 ve iPhone 14 Plus için yolun sonu

    9to5Mac’in haberine göre iPhone 14 ve iPhone 14 Plus’ın en azından resmi olarak sonlanmasıyla birlikte cihazların değerlerinde bir düşüş yaşanması bekleniyor. Aynı zamanda Apple ekosistemine girmek isteyen ancak büyük yatırımlar yapmadan bu cihazları daha uygun fiyatlı bir seçenek haline getirmesi mümkün görünüyor.

    iPhone 14, 6.1 inçlik Super Retina XDR ekranla piyasaya sürülürken, abisi ise 6.7 inçlik daha büyük bir ekrana ev sahipliği yapıyor. Daha büyük ekranlı bu “Plus” seçeneği, iPhone 14 mini’nin yerini almıştı. Bu yılki iPhone 17 serisinde ise Plus’ın yerini yeni ultra ince “Air” modeline devredeceği konuşuluyor.

    iPhone 14 ve iPhone 14 Plus

    Her iki Apple akıllı telefonun da içerisinde A15 Bionic çip ve 5 çekirdekli GPU yer alıyor. Bu sayede önceki serilere kıyasla gelişmiş grafik performansı sunuluyor. Üretimden kaldırılmış olsalar bile her iki cihaz da hala iyi talepleri karşılayabiliyor.

    Apple’ın en ucuz telefonu: iPhone 16e

    iPhone 16e’nin resmi olarak tanıtılması ile birlikte “SE” (Special Edition) serisi artık sona ermiş oldu. iPhone SE 3’ün halefi olan cihaz, selefinden daha yetenekli yapısı ve iPhone 14’ten ilham alan şık görüntüsüyle adından söz ettirmeye aday duruyor.

    iPhone 16e
    Görsel: Apple

    Fakat tüm bu iyileştirmelere rağmen iPhone 16e, şu anda Apple’ın en ucuz telefonu olarak 47 bin 999 TL’den tüketicilerin karşısına çıkıyor. Yani en uygun fiyatlı telefon bile bu rakamlara çıkarak kullanıcıların bütçesini zorlayacak gibi görünüyor.

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    iPhone 16e’nin fiyatları şu şekilde sıralanıyor:

    • iPhone 16e (128 GB): 47 bin 999 TL
    • iPhone 16e (256 GB): 52 bin 999 TL
    • iPhone 16e (512 GB): 62 bin 999 TL

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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