Jensen Huang, casusluk skandalının ardından Nvidia CEO’luğundan istifa etti

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Nvidia'nın kurucu ortağı Jensen Huang, 12 Kasım 2026 Perşembe günü CEO'luk ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti.

Şirketin finans direktörü Colette Kress geçici CEO olarak atandı, Synopsys'in eski CEO'su Harvey C. Jones ise Nvidia'nın ilk Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

İstifa, Huang'ın şüpheli bir Çin istihbarat ajanıyla ilişkisi olduğunun ortaya çıkmasının ve şirketin bağımsız soruşturma başlatmasının ardından geldi.

Nvidia’nın kurucu ortağı Jensen Huang, 12 Kasım 2026 Perşembe günü şirketin CEO’luğundan ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti. İstifa anında yürürlüğe girdi. Şirketin finans direktörü Colette Kress kalıcı bir isim belirlenene kadar geçici CEO olarak görev yapacak.

Huang’ın ayrılığı, kısa sürede büyüyen bir skandalın sonucu oldu. Geçtiğimiz Pazar günü 63 yaşındaki yöneticinin bir yabancı istihbarat operasyonunun hedefi olduğu ortaya çıktı ve Nvidia yönetim kurulu bağımsız bir soruşturma başlattığını duyurdu. Yalnızca dört gün sonra Nvidia’yı 1993’teki kuruluşundan bu yana yöneten isim görevini bıraktı.

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Nvidia’nın yeni geçici CEO’su Colette Kress

Nvidia’nın duyurusuna göre Huang başkanlık, CEO’luk ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinin tamamından ayrıldı. Eylül 2013’ten bu yana finans direktörlüğünü yürüten Colette Kress, geçici CEO olarak bu görevini de sürdürecek. Nvidia’ya katılmadan önce yaklaşık 25 yıl Cisco ve Microsoft gibi şirketlerde finans alanında çalışan Kress, Huang’ın yıllardır kazanç toplantılarında yanında yer alan isim olarak Wall Street’te iyi tanınıyor.

Yönetim kurulu kalıcı CEO arayışına başladığını, şirket içinden ve dışından adayları değerlendireceğini açıkladı. Kress ise duyuruda Huang’ın son 33 yılda kurduğu “olağanüstü temelin” üzerine inşa etmeye kararlı olduğunu söyledi. Şirketin açıklamasında istifanın nedenine dair bir ifade yer almadı, yalnızca Huang’a katkıları için teşekkür edildi.

Şirketin ilk Yönetim Kurulu Başkanı atandı

Nvidia aynı açıklamada tarihinde ilk kez bir Yönetim Kurulu Başkanı atadı. Göreve, çip tasarım yazılımları üreten Synopsys’in eski CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Harvey C. Jones getirildi. Onlarca yıl boyunca tamamen Huang’ın liderliğine dayanan şirket için bu adım, yönetim yapısında köklü bir değişiklik anlamına geliyor.

Jones, şirketin operasyonlarının, müşteri taahhütlerinin ve ürün yol haritasının kesintisiz devam etmesini beklediklerini belirtti. NBC News’in haberine göre bir şirket sözcüsü de Huang’ın bundan sonra Nvidia’da hiçbir görevde çalışmayacağını netleştirdi.

Jensen Huang neden istifa etti?

Skandal, The New York Times’ın Huang’ın Alice Huang adlı bir iş insanıyla evlilik dışı ilişkisi olduğunu ortaya koymasıyla başladı. Soyadları aynı olsa da akraba olmayan Alice Huang, Nvidia’nın Güneydoğu Asya’daki başlıca iş ortağı olan Singapur merkezli Megaspeed’in eski yöneticisi. Gazeteye göre Alice Huang, Nvidia’nın yapay zeka çipleri hakkında bilgi toplaması için Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı tarafından devşirilmişti. Al Jazeera’nın haberine göre Megaspeed, elindeki 4,8 milyar dolarlık Nvidia çipi stokuyla Çinli şirketlerin bu çiplere erişmesine yardım edip etmediği konusunda soruşturuluyor. Çin hükümeti ise iddiaları “asılsız ve tamamen iftira” olarak nitelendirdi.

Huang, Pazar günü çalışanlara gönderdiği iç yazışmada eşini aldattığını kabul etti ve özür diledi, ancak mesajında herhangi bir isim vermedi. ABC News’in yayımladığı mesajda Huang, Nvidia’ya tamamen bağlı olduğunu ve güveni yeniden kazanmak için çalışacağını yazmıştı. Ancak Çarşamba günü The New York Times bu kez Huang’ın kendisine bağlı çalışan bir Nvidia başkan yardımcısıyla da ilişkisi olduğunu öne sürdü. Yönetim kurulu aynı gece toplanarak Huang’ın geleceğini görüştü, istifa ertesi sabah duyuruldu. Reuters ise Perşembe günü Huang’ın şirketten ikinci bir çalışanla da yakın ilişkisi olduğunu bildirdi.

İddialar ABD’de ulusal güvenlik endişelerini de beraberinde getirdi. ABD, gelişmiş yapay zeka çiplerinin Çin’e satışını askeri ve istihbari kullanım riski nedeniyle kısıtlıyor, Huang ise bu kısıtlamaların gevşetilmesini savunan isimlerin başında geliyordu. FBI ve ABD Kongresi konuyla ilgili soruşturma yürütüyor, Huang’ın Kongre’de ifade vermeyi kabul ettiği de açıklandı. Nvidia ayrıca hissedarların açtığı bir toplu davayla karşı karşıya.

Nvidia hisseleri istifa haberiyle sert dalgalandı

Nvidia hisseleri istifa duyurusunun ardından gün içinde yüzde 16’ya varan düşüş yaşadı, ancak kayıplarının bir kısmını telafi ederek günü yüzde 4,3 düşüşle kapattı. Şirketin piyasa değeri Temmuz 2025’ten bu yana ilk kez 4 trilyon doların altına indi. ABD Başkanı Donald Trump ise kalıcı CEO tartışmasına katılarak görevin Apple’ın Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook’a verilmesi gerektiğini savundu.

Huang, dünyadaki gelişmiş yapay zeka çiplerinin büyük bölümünü sağlayan şirketin yaklaşık yüzde 3,6’sına sahip ve dünyanın en zengin insanları arasında yer alıyor. Nvidia, 2027 mali yılının üçüncü çeyrek sonuçlarını daha önce planlandığı gibi 17 Kasım Salı günü açıklayacak. Bu, şirketin kuruluşundan bu yana Huang olmadan açıklayacağı ilk çeyrek sonuçları olacak.