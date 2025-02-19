iPhone 16e, MagSafe desteği bekleyenleri hayal kırıklığına uğratıyor

Yeni iPhone 16e'nin MagSafe özelliğini desteklemediği ortaya çıktı.

Apple'ın 47 bin 999 TL'lik "uygun fiyatlı" olarak nitelendirilen telefonu, önceki modellerde mevcut olan bu özellikten mahrum olacak.

2020 yılında tanıtılan MagSafe'in birçok eski iPhone cihazında mevcut olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Teknoloji devi Apple’ın giriş seviyesi telefon modeli iPhone 16e birçok modern özellikle birlikte piyasaya çıktı. Fakat ne yazık ki kullanıcılar arasında şaşkınlığa neden olan bir özellik eksik kaldı. Cihazın ne yazık ki MagSafe teknolojisini desteklemediği ortaya çıktı.

Apple’ın 2020 yılında tanıttığı MagSafe teknolojisi, daha verimli kablosuz şarj ve manyetik aksesuarlara kolay bağlantı olanağı sağlıyordu. Fakat yeni iPhone 16e ile birlikte bu teknoloji bir kenara bırakıldı.

Özellikle de MagSafe ile uyumlu cüzdanlar, araç tutucuları ve harici piller gibi aksesuarların popülerleşmesinin ardından Apple’ın akıllı telefon serisi için alışılmadık bir durum yaşandı. Kullanıcılar bu özelliğin yokluğundan dolayı büyük bir hayal kırıklığına uğradı.

MagSafe nedir ve ne işe yarıyor?

2020 yılında duyurulan MagSafe özelliği, iPhone 12 ile birlikte kullanıma sunuldu. Geleneksel Qi teknolojisine göre daha verimli ve hızlı bir kablosuz şarj deneyimi vaat eden işlev kısa sürede Apple kullanıcıları tarafından oldukça benimsendi.

MagSafe ayrıca cüzdanlar, koruyucu kılıflar ve araç tutucuları gibi bir dizi benzersiz manyetik aksesuarın üretilmesine de olanak sağladı. O tarihten bu yana Apple, iPhone SE 3 (2022) hariç olmak üzere piyasaya sürülen tüm iPhone modellerinde MagSafe uyumluluğunu korudu.

iPhone 16e neden MagSafe özelliğini desteklemiyor?

MagSafe özelliğinden iPhone 16e’de vazgeçilmesi kararı pek çok kişiyi şaşırttı. Apple’ın C1 modem gibi yeniliklere vurgu yaptığı akıllı telefon modeli, önceki modellerde yer alan bu özelliğin kaldırması ile kullanıcıları bir miktar hayal kırıklığına uğrattı.

9to5Mac’in haberine göre elbette giriş seviyesi bir model olması nedeniyle, işlemci çekirdeği sayısının azaltılması ve yalnızca bir kameraya yer verilmesinden de anlaşılacağı üzere, şirketin bazı kaynaklardan tasarruf etmesi bekleniyordu. Ancak bu tavizin MagSafe’den yana olacağı bilinmiyordu.

iPhone 16e modelinde MagSafe özelliğinin bulunmaması, bu teknolojiye kolay şarj ve araç tutucuları, manyetik cüzdanlar gibi aksesuarları kullanmak için güvenenlerde hayal kırıklığı yaratabilir. Bunun yerine kullanıcılar, artık daha verimli olan geleneksel kablosuz şarjı tercih etmek zorunda kalacak gibi görünüyor.

Son olarak yeni iPhone 16e’nin Türkiye fiyat listesinin yayınlandığını, cihazın 21 Şubat’ta ön siparişe açılacağını sizlere hatırlatmak isteriz. Ayrıca şirket, iPhone 16e modelinin lansmanı ile birlikte eski iPhone SE 3, iPhone 14 ve iPhone 14 Plus cihazlarının fişini çekti. Söz konusu üç modelin satışları sona erdirildi.