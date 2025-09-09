iPhone 17 Air’ın C1 modemi test edildi

Apple, iPhone 16e'de de gördüğümüz C1 5G modemini, ultra ince iPhone 17 Air'da da kullanacak.

C1 modemin performans testi sonuçları, zayıf sinyal şartlarında Qualcomm çiplerinden daha güvenilir bir bağlantı sunduğunu ortaya koydu.

Fakat modem, maksimum hız konusunda rakibinin gerisinde kalıyor.

Apple, ultra ince iPhone 17 Air modelinde özel C1 modem çipini kullanacak. Şirketin bu kararı, bağlantı için çip üreticisine yıllarca güvendikten sonra Qualcomm’dan bağımsızlığını işaret eden önemli bir dönüm noktası olarak nitelendiriliyor.

iPhone 16e’de de yer alan C1 çipi, kullanılan operatöre bağlı olarak değişen bir performans sergiliyor. Ortaya çıkan ilk raporlar, Apple’ın modeminin yüksek verimlilik ve kararlılık sunduğunu, ama ham performans açısından her zaman Qualcomm’un teknolojisiiyle eşleşmediğini gösteriyor.

Operatör ağları bu bağlamda önemli bir rol oynuyor. Çünkü radyo spektrumunu yönetme biçimleri, modemlerin gerçek dünyadaki kullanımındaki davranışını ve performansını doğrudan etkiliyor.

Ayrıca son performansın yalnızca telefona takılan çipe değil, aynı zamanda farklı operatörler farklı ağ özelliklerini desteklediğinden operatörün ağ altyapısına da bağlı olduğu biliniyor.

Merakla beklenen C1 modemin ilk performans sonuçları geldi

Ookla tarafından yürütülen yakın tarihli bir çalışma bu bağımlılığı doğruluyor. Araştırma, performansın farklı operatörler arasında nasıl değiştiğini gösteriyor. Analitik firması, testlerinden elde ettiği şu verileri aktarıyor:

“ABD’de, T-Mobile kullanıcıları, dört operatörlü birleştirmeyi destekleyen iPhone 16 ile, üç operatöre kadar destekleyen Apple C1 modem kullanan iPhone 16e kullanıcılarına kıyasla daha iyi performans elde etti. iPhone 16’nın T-Mobile ağında medyan indirme hızı 317,64 Mbps iken, iPhone 16e için bu hız 252,80 Mbps idi. Ookla RootMetrics’in 2025’in ilk yarısında ABD’de yaptığı kontrollü testler, T-Mobile ağının test edilen konumların yüzde 65,4’ünde dört operatörlü birleştirmeyi kullandığını ve bunun iPhone 16’ya kendi ağında net bir avantaj sağladığını gösterdi.”

Ortaya çıkan bu veriler, Apple’ın ilk modemiyle karşılaştığı ciddi bir zorluğu ortaya koyuyor. Qualcomm yongaları, daha yüksek hızlara ulaşmak için birden fazla spektrum bandının birleştirilmesine olanak tanıyan bir teknoloji olan daha gelişmiş operatör birleştirmeyi desteklemeye devam ediyor.

T-Mobile’ın operatör birleştirmesinin yaygın olarak benimsendiği bölgelerde, Apple C1 modemi önemli bir performans farkı sergiliyor.

C1 çipinin performansının tam resmi, diğer kullanım senaryoları analiz edildiğinde ortaya çıkıyor. Apple’ın modeminin, sinyal kapsama alanının zayıf olduğu ve 5G uygulamalarının daha az gelişmiş olduğu bölgelerde daha iyi performans gösterdiği kanıtlandı.

Bu koşullar altında çip daha kararlı bağlantılar sağladı ve daha az sinyal kesintisi yaşadı. Bu davranış, şirketin bileşeni gerçek dünya kullanımı düşünülerek tasarladığını ve en önemli noktalarda daha fazla tutarlılık ve güvenilirlik için en yüksek performanstan ödün verdiğini gösteriyor.

iPhone 17 Air’ın serinin diğer modelleriyle birlikte bu akşam Türkiye saatiyle 20:00’de Apple tarafından resmi olarak duyurulması bekleniyor.