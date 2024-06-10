iPhone’lara yeni özellikler getiren iOS 18 işletim sistemi resmen tanıtıldı

Apple bugün gerçekleştirdiği WWDC 2024 etkinliğinde beklenen duyuruyu nihayet yaptı. iPhone cihazlarına yeni özellikler kazandıracak iOS 18 işletim sistemi resmen tanıtıldı. Şirketin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak dünya genelinde yayınlanan organizasyon, iPhone’ları renklendirecek heyecan verici işlevleri karşımıza çıkardı.

Apple’ın WWDC 2024 etkinliğinde duyurduğu yeni iOS 18 güncellemesi ile beraber iPhone cihazlarına çok sayıda ilgi çekici işlev geliyor. Bunlar arasında öne çıkan unsurlardan bir tanesi yeni ekran özelleştirme araçları olarak dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra ayrıca uygulamalar, Siri ve Arama için de çeşitli yenilikler sağlanıyor.

Güncellemenin ilk geliştirici beta sürümü bugün itibariyle kullanıcıların erişimine açılırken, yazılımın kararlı sürümünün ise Eylül ayında duyurulacak iPhone 16 serisi akıllı telefon ailesiyle birlikte yayınlanması bekleniyor.

iOS 18 ile gelen yenilikler

iPhone’lar için yeni iOS 18 güncellemesi, çok sayıda ilgi çekici yeni özelliği bir araya getiriyor. Fotoğraflar uygulamasından kilit ekranına, Kontrol Merkezinden Siri’ye, iMessage’dan uydu iletişimine kadar farklı konularda öne çıkan yenilikler şunlar olacak:

Yeni ana ekran özelleştirmeleri

Uygulama simgeleri için yeni tema seçeneği

Çok sayfalı bir düzenle yenilenen Kontrol Merkezi sayfası

Üçüncü taraf geliştiricilerin widget’larının yer aldığı Kontrol Galerisi

Kilit ekranında el feneri ve kamera simgelerini yeni kontrollerle değiştirme imkanı

Face ID ile bireysel uygulamaların kilitlenme desteği

Mesajlar uygulamasındaki Tapback’ler için yeni tasarım

Mesajlar uygulamasında planlı mesaj gönderme özelliği

Yeni mesaj efektleri

Mesajlar için alt çizgi, üstü çizili ve daha fazla metin biçimlendirme opsiyonu

Uydu iletişim desteği sayesinde iPhone 14 ve iPhone 15’te herhangi bir ağa bağlı olmadan iMessage ya da uydu üzerinden SMS iletme özelliği

Posta uygulamasında iyileştirmeler

Apple Haritalar için çevrimdışı destek ve çeşitli iyileştirmeler

Apple Wallet için dokun-öde desteği

Journal uygulamasına ruh halinizi kaydetme, hedeflerinizi takip etme, yeni analizler oluşturma ve arama desteğini genişletme işlevleri geldi

Oyun oynarken en yüksek kare hızlarına ulaşmak için arka plan etkinliğini azaltan Game Mode özelliği

Fotoğraflar uygulamasında kullanıcı dostu yeni bir tasarım

Fotoğraflar için yeni Carousel arayüzü

RCS mesajlaşma desteği

Takvim için hatırlatıcı entegrasyonu

Şu anda geliştirici programına kayıtlı olan Apple kullanıcılarının erişimine sunulan yeni iOS güncellemesi birkaç ay boyunca test edilecek. Kullanıcılardan alınan geri bildirimlerden sonra beklenen güncelleme nihayet Eylül ayında iPhone 16 serisiyle birlikte piyasaya sürülecek.

Peki ya siz iOS 18 güncellemesi ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Fikir ve görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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