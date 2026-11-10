Apple, Türkiye’de beş geliştirici akademisi ve bir geliştirici merkezi açacak

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Apple, Türkiye'de beş geliştirici akademisi, bir geliştirici merkezi ve bir üretim akademisi açacağını 9 Kasım 2026'da duyurdu.

İlk geliştirici akademisi ve geliştirici merkezi 2027'de İstanbul'da açılacak, akademilerde dokuz aylık ücretsiz programlar verilecek.

Ankara'da 2028'de açılacak üretim akademisi, Apple'ın ABD dışındaki ilk üretim akademisi olacak.

Apple, Türkiye’de beş geliştirici akademisi (Apple Developer Academy), bir geliştirici merkezi (Apple Developer Center) ve bir üretim akademisi (Apple Manufacturing Academy) açacağını duyurdu. Şirket, 9 Kasım 2026 Pazartesi günü yaptığı açıklamada bunu uzun vadeli bir yatırım olarak tanımladı. İlk geliştirici akademisi ve geliştirici merkezi 2027’de İstanbul’da, üretim akademisi ise 2028’de Ankara’da kapılarını açacak.

Duyuru, Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook’un Türkiye ziyareti sırasında geldi. Cook, hafta sonu İstanbul’da Kapalıçarşı’yı gezip Apple Bağdat Caddesi’ne uğramıştı.

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Türkiye’de beş Apple geliştirici akademisi açılacak

Apple’ın duyurusuna göre beş geliştirici akademisi önümüzdeki üç yıl içinde ülkenin farklı şehirlerinde açılacak. İlki 2027’de İstanbul’da kurulacak, diğer akademilerin hangi şehirlerde olacağı ise henüz açıklanmadı.

Akademilerde kod yazma, tasarım, pazarlama, proje yönetimi ve yapay zeka üzerine dokuz ay süren ücretsiz programlar verilecek. Apple, 2013’ten bu yana açtığı bu akademilerin mezunlarının App Store’da uygulama yayınladığını ve kendi şirketlerini kurduğunu belirtiyor. Şu anda dünya genelinde 19 Apple geliştirici akademisi bulunuyor, Türkiye’deki beş akademiyle birlikte bu sayı 24’e çıkacak.

Başvuru koşulları ve programların hangi dilde verileceği ise duyuruda yer almıyor, dolayısıyla Türkiye’deki öğrencilerin nasıl başvuru yapabileceği şimdilik belli değil.

İstanbul’daki geliştirici merkezi ne işe yarayacak?

2027’de İstanbul’da açılacak geliştirici merkezi, akademilerden farklı olarak halihazırda uygulama geliştiren ekiplere hitap ediyor. Merkezde geliştiriciler, girişimler ve start-up’lar için atölye çalışmaları, etkinlikler ve Apple uzmanlarıyla bire bir görüşmeler düzenlenecek. Amaç, Türkiye’de geliştirilen uygulamaların tasarım, kalite ve performans açısından küresel pazarda rekabet edebilmesi.

Apple’ın şu anda Bengaluru, Berlin, Cupertino, Şanghay ve Singapur’da geliştirici merkezi bulunuyor. İstanbul, bu listeye eklenen altıncı şehir olacak.

Tim Cook, duyuruda Apple’ın 35 yıldır Türkiye’deki müşterilere hizmet verdiğini hatırlatarak şunları söyledi: “Türkiye’nin geliştirici topluluğu tüm dünyada kullanılan uygulamalar geliştiriyor. Küçük ve orta ölçekli işletmeler ise ülkenin her yerinde fırsat yaratan kuruluşlar olarak öne çıkıyor.”

Ankara’ya Apple üretim akademisi geliyor

Yatırımın üçüncü ayağı üretim tarafında. Apple, 2028’de Ankara’da bir üretim akademisi açacak. Akademi, küçük ve orta ölçekli işletmelere, öğrencilere ve girişimcilere ücretsiz eğitim ve danışmanlık verecek.

Programda makine öğrenmesi, tahmine dayalı bakım, otomasyon ve robotik gibi konularda dersler ile verimlilik üzerine atölyeler yer alacak. Bu akademi Apple’ın ikinci üretim akademisi olacak. İlki ABD’nin Michigan eyaletinde bulunuyor, dolayısıyla Ankara’daki tesis ABD dışında açılan ilk Apple üretim akademisi olma özelliğini taşıyacak.

Yatırımın büyüklüğü açıklanmadı

Apple’ın Türkiye’deki perakende ayağı şu anda İstanbul’daki üç mağazadan oluşuyor. Zorlu Center ve Akasya’nın ardından 2021’de açılan Bağdat Caddesi, ülkedeki üçüncü Apple Store oldu. Yeni yatırım ise satıştan çok geliştirici ve üretici tarafına odaklanıyor.

Apple, açıklamada yatırımın parasal büyüklüğüne dair bir rakam vermedi. MacRumors’ın haberine göre Cook, ziyareti boyunca mağaza çalışanlarının yanı sıra uygulama geliştiriciler, içerik üreticileri ve bir sporcuyla da bir araya geldi. Şirket, Türkiye’deki öğrenci geliştiricilerin daha önce Swift Student Challenge kazananları arasında yer aldığını da hatırlatıyor.