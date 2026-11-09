Tim Cook İstanbul’da Kapalıçarşı’yı gezip Apple Bağdat Caddesi’ne uğradı

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Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook, 8 Kasım 2026 Pazar günü İstanbul'u ziyaret etti.

Cook, günü içerik üreticisi Cem Başak ile Kapalıçarşı'da başlattı ve X hesabından "Merhaba Istanbul!" diye paylaşım yaptı.

Ardından Apple Bağdat Caddesi mağazasında, Les Benjamins'in 15. yılı için düzenlenen "From Earth to Sky" etkinliğine katıldı.

Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook, 8 Kasım 2026 Pazar günü İstanbul’daydı. Cook, günü Kapalıçarşı’da başlattı, ardından Apple’ın Kadıköy’deki Bağdat Caddesi mağazasında Türk moda markası Les Benjamins ile düzenlenen etkinliğe katıldı.

Ziyaret önceden duyurulmamıştı ve Cook gezinin ayrıntılarını kişisel X hesabından paylaştı. Apple’dan ziyaretin amacına dair ayrı bir açıklama gelmedi. Cook, Eylül ayında CEO’luk görevini John Ternus’a devretmiş ve Yönetim Kurulu Başkanlığına geçmişti.

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Tim Cook Kapalıçarşı’da Cem Başak ile buluştu

Cook’un ilk durağı Kapalıçarşı oldu. Cook, burada “Filme Gitmeden Önce” adlı YouTube kanalıyla tanınan içerik üreticisi Cem Başak ile bir araya geldi. İkili, çarşının çatısında İstanbul manzarası eşliğinde fotoğraf çektirdi.

Cook’un paylaşımı “Merhaba Istanbul!” sözleriyle başlıyor. Cook, Kapalıçarşı’dan gördüğü manzarayı “büyüleyici” diye nitelendirdi ve “bu olağanüstü ülkeyi” ziyaret etmekten büyük mutluluk duyduğunu yazdı.

Merhaba Istanbul! What a stunning view from the Grand Bazaar this morning alongside talented creator Cem Başak. Thrilled to visit this remarkable country! — Tim Cook (@tim_cook) November 8, 2026

Apple Bağdat Caddesi’nde Les Benjamins etkinliği

Cook, günün ikinci yarısında Apple Bağdat Caddesi’ne geçti. Burada mağaza çalışanlarıyla görüşen Cook, Les Benjamins’in kurucusu ve tasarımcısı Bünyamin Aydın’ın katıldığı “From Earth to Sky” adlı etkinlikte yer aldı. Cook, ikinci paylaşımında mağaza ekibiyle ve “Benji” diye andığı Aydın ile harika bir ziyaret gerçekleştirdiğini yazdı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre etkinlik, Apple ile Les Benjamins arasındaki iş birliğini öne çıkarıyor ve markanın 15. yılını kutlamak amacıyla düzenlendi.

Koleksiyon iPad Pro ile tasarlandı, defile iPhone 18 Pro Max ile çekildi

İş birliğinin Apple tarafı, koleksiyonun üretim sürecinde kullanılan cihazlara dayanıyor. Kapadokya’dan ilham alan koleksiyon, Aydın tarafından iPad Pro ve Apple Pencil Pro kullanılarak tasarlandı.

Koleksiyonun Kapadokya’daki Güllüdere Vadisi’nde gün doğumunda yapılan defilesi ise Fransız yönetmen Neels Castillon tarafından iPhone 18 Pro Max ile çekildi. Böylece hem tasarım hem de çekim süreci tamamen Apple cihazlarıyla yürütülmüş oldu.

Tim Cook’un Apple’daki yeni görevi ne?

Tim Cook, 2011’den bu yana yürüttüğü Apple CEO’luğu görevini 31 Ağustos’ta bıraktı. Görevi 1 Eylül itibarıyla John Ternus devraldı, Cook ise şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olarak Apple’da kalmayı sürdürüyor.

Cook’un X profilinde de unvanı artık “Apple Executive Chairman” olarak yer alıyor. Cook’un uğradığı Bağdat Caddesi mağazası, Zorlu Center ve Akasya ile birlikte Apple’ın Türkiye’deki üç mağazasından biri.