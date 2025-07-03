iOS 26 “otomatik çıplaklık tespiti” ile FaceTime görüşmelerini anında kesecek

iOS 26 güncellemesi, FaceTime uygulamasında çıplaklık tespit etmesi halinde otomatik olarak ekranı durduracak.

Bu yeni güvenlik odaklı özellik isteğe bağlı olarak etkinleştirilip devre dışı bırakılabilecek.

Apple merakla beklenen güncellemenin kararlı sürümünü Eylül ayında iPhone 17 serisiyle birlikte kullanıcılarla buluşturacak.

Görüntülü sohbetler artık gündelik yaşantımızın bir parçası haline geldi. Fakat her anın herkes için uygun olmayabileceği aşikar. Apple da bu noktada önemli bir adım atarak yeni bir güvenlik önlemi getiriyor. Şirket, özellikle de hassas içeriklere karşı kullanıcıları korumaya odaklanıyor.

Apple, iOS 26 işletim sistemi için AirPods’ları taktığınızda uykuya daldığınızda otomatik olarak kapatma gibi birkaç akıllı özellik hazırlıyor. Şimdi ise iDeviceHelp adlı X kullanıcısı başka bir yenilik daha keşfetti. FaceTime uygulaması birinin kıyafetlerini çıkardığını tespit ederse görüntülü görüşmeleri otomatik olarak durduracak.

FaceTime artık uygunsuz görüntülerde otomatik olarak donacak

9to5Mac’in haberine göre bu özellik, birinin kıyafetlerini çıkardığını algıladığında çağrının görüntülü ve sesli iletimini keserek ekranda şu bildirimi gösteriyor:

“Hassas bir şey gösteriyor olabileceğiniz için ses ve görüntü duraklatıldı. Rahatsız hissederseniz aramayı sonlandırabilirsiniz.”

Aşağıda iki düğme yer alıyor. Aramayı sonlandırmak için kırmızı ve devam etmek için beyaz butonlar karşımıza çıkıyor. iDeviceHelp’e göre bu özellik varsayılan olarak devre dışı kalıyor.

Fakat yeni özelliği son derece basit bir şekilde etkinleştirmek mümkün. Bunun için “Ayarlar > Uygulamalar > FaceTime > Hassas içerik uyarısı” adımlarını sırasıyla takip etmeniz gerekiyor.

Birisinin aramanızı dinleyip dinlemediğini merak ediyorsanız Apple, iOS 26 belgesinde FaceTime görüntülerinin, videolarının ve seslerinin kullanıcı gizliliğini sağlamak için cihazda yerel olarak işlendiğini açıklıyor. Bu da, FaceTime aramalarınızı kimsenin dinlemediği anlamına geliyor. Şirketin konuya ilişkin ifadeleri şu şekilde oluyor:

“İletişim Güvenliği, fotoğraf ve video eklerini analiz etmek ve bir fotoğrafın veya videonun çıplaklık içerip içermediğini belirlemek için cihaz içi makine öğrenimini kullanır. Fotoğraflar ve videolar çocuğunuzun cihazında analiz edildiğinden, Apple çıplaklığın algılandığına dair bir gösterge almaz ve sonuç olarak fotoğraflara veya videolara erişim sağlamaz.”

iOS 26 hangi iPhone’lara gelecek?

Apple’ın WWDC25 etkinliğinde resmi olarak tanıttığı iOS 26 işletim sistemini destekleyecek uyumlu iPhone modelleri şu şekilde karşımıza çıkıyor: