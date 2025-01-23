Apple A18 ve 8 GB RAM: iPhone SE 4 özellikleri belli oldu

iPhone SE 4 teknik özellikleri sızdırıldı.

Fiyat-performans odaklı bir deneyim sunacak model, Apple A18 çipiyle donatılacak.

8 GB RAM'le gelecek cihaz Apple Intelligence yapay zeka hizmetini destekleyecek.

Bütçe dostu fiyat etiketi ile raflara gelmesi beklenen iPhone SE 4 modelinin teknik özellikleri ortaya çıktı. iPhone 16e adı altında piyasaya sürülebileceği de iddia edilen Special Edition (SE) serisinin dördünü üyesi, selefine göre ciddi yükseltmeler alarak seriyi devrimsel iyileştirmelerle kullanıcılarla buluşturacak.

Güvenilir kaynaklardan gelen son raporlar, iPhone SE 4’ün teknik özellikleri hakkında bizlere önemli ipuçları sunuyor. Hem görsel hem de donanımsal birçok yenilik ile duyurulacak cihaz, muhtemelen Mart-Nisan aylarında tüketicilerin karşısına çıkacak. Peki ya iPhone SE 4’ten neler bekleniyor? İşte merak edilen tüm detaylar…

iPhone SE 4 teknik özellikleri ortaya çıktı

MacRumors tarafından aktarılan bilgilere göre iPhone SE 4 modeli Apple A18 çipiyle donatılarak yüksek bir performansa kapı aralayacak. A18 Pro çipi yerine standart seçeneği tercih edecek şirket, erişilebilir bir fiyatı korurken aynı zamanda güçlü bir mobil deneyime imza atacak.

Geçen yılın sonlarında ortaya çıkan çeşitli söylentilerde de iPhone SE 4 modelinin A18 çipiyle geleceğine işaret ediliyordu. Şimdi gelen son açıklamalar da bu iddiaları güçlendiriyor. Birden fazla kaynağın aynı vurguyu yapması, cihazla alakalı beklentileri daha da yükseltiyor.

iPhone SE 4 özellikleri ile ilgili daha önce yapılan sızıntılarda cihazın 6,1 inç OLED ekran başta olmak üzere birçok yeni özellik sunacağı belli olmuştu. Face ID, USB-C bağlantı noktası ve 48 megapiksel arka kamera sunulacağı ifade ediliyor.

Merakla beklenen uygun fiyatlı iPhone modeli Apple’ın dahili olarak tasarlanan ilk 5G modemi ile gelecek. A18 çip, 8 GB RAM ile birlikte telefonun Apple Intelligence’ı desteklemesine olanak tanıyacak. Şirket yeni modelde Touch ID, Lightning bağlantı noktası ve kalın çerçeveleri ortadan kaldıracak. A15 Bionic çipinden A18 yonga setine geçiş kayda değer bir yükseltmeyi temsil edecek.

İddialara göre iPhone SE 4 çıkış tarihi için Mart-Nisan aylarına işaret ediliyor. Şimdilik Apple bu konuda resmi bir açıklama yapmadı. İlerleyen haftalarda cihazla alakalı daha net ayrıntıların gün yüzüne çıkacağı düşünülüyor.

Son olarak yakın tarihli raporlarda iPhone SE 4’ün Dinamik Ada tasarımıyla gelerek iPhone 14/16 benzeri bir tasarım sunacağı sızdırılmıştı. Ayrıca yeni modelin gelişiyle birlikte iPhone SE 3 üretiminin de durdurulacağı ifade edildi.