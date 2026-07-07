Nothing Phone (4b) resmen tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Bütçe dostu yeni Nothing Phone (4b) resmen duyuruldu.

6.000 mAh pil kapasiteli cihaz, 120 Hz AMOLED ekran sunuyor.

Arka tarafta dikey konumlandırılmış çift kamera modülü ve şeffaf tasarım dili dikkat çekiyor.

Fiyat-performans telefonu Nothing Phone (4b) bugün resmen tanıtıldı. Akıllı telefon dünyasında kendine has tasarım diliyle dikkatleri üzerine çeken marka, bütçe dostu yeni cihazıyla kısa sürede ilgi odağı haline gelmeyi başardı. Model, şeffaf arka kapak tasarımı ve dikey yerleşimli çift kamera modülüyle beğeni topladı.

Giriş seviyesi yeni akıllı telefon modeli, 6.000 mAh’lik geniş pil kapasitesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Cihazın diğer öne çıkan özellikleri arasında 120 Hz AMOLED ekran ve Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 işlemci yer alıyor. İşte modelle alakalı merak edilen tüm detaylar…

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Nothing Phone (4b) özellikleri

Ekran: 6,77 inç LTPS AMOLED ekran, HD+ çözünürlük, 120 Hz’e kadar yenileme hızı

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4

RAM kapasitesi: 8 GB RAM

Dahili depolama alanı: 128 GB veya 256 GB dahili depolama alanı

Selfie kamerası: 16 MP ön kamera

Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens ve 8 MP sensörlü derinlik sensörü

Batarya kapasitesi 5.200 mAh (küresel) veya 6.000 mAh (Hindistan) pil ve 33W şarj desteği

İşletim sistemi: Android 16 tabanlı Nothing OS 4.1 arayüzü

Nothing’in yeni telefonu 2344 x 1080 çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,77 inç LTPS AMOLED ekran ve 2.000 nit maksimum parlaklık sunuyor.

Nothing Phone (4b) cihazında Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 6 Gen 4 çipi yer alıyor. Modelde aynı zamanda 8 GB RAM ve 128 GB/256 GB UFS 2.2 dahili depolama alanı seçenekleri bulunuyor.

Yeni Nothing modeli, 50 MP arka kamera ve 8 MP ultra geniş açılı lens ile donatılıyor. Ön tarafta 16 MP’lik bir selfie kamerası mevcut.

Batarya konusunda küresel versiyon 5.200 mAh, Hindistan modeli ise 6.000 mAh kapasiteye sahip. Her iki seçenek de 33W hızlı şarjı destekliyor.

Nothing Phone (4b) fiyatı

Nothing’in bütçe dostu yeni telefonu 329 Euro (vergiler hariç yaklaşık 17.600 TL) başlangıç fiyatıyla Avrupa pazarında raflarda boy göstermeye başlıyor. Cihazın Türkiye pazarına ne zaman geleceği ise şimdilik bilinmiyor.