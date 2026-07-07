Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Mobil Teknoloji

    Nothing Phone (4b) resmen tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Nothing Phone (4b) şeffaf tasarımı, AMOLED ekranı, devasa bataryası ve bütçe dostu fiyatıyla resmen tanıtıldı.
    Nothing Phone 4b
    Reklam
    • Bütçe dostu yeni Nothing Phone (4b) resmen duyuruldu.
    • 6.000 mAh pil kapasiteli cihaz, 120 Hz AMOLED ekran sunuyor.
    • Arka tarafta dikey konumlandırılmış çift kamera modülü ve şeffaf tasarım dili dikkat çekiyor.

    Fiyat-performans telefonu Nothing Phone (4b) bugün resmen tanıtıldı. Akıllı telefon dünyasında kendine has tasarım diliyle dikkatleri üzerine çeken marka, bütçe dostu yeni cihazıyla kısa sürede ilgi odağı haline gelmeyi başardı. Model, şeffaf arka kapak tasarımı ve dikey yerleşimli çift kamera modülüyle beğeni topladı.

    Giriş seviyesi yeni akıllı telefon modeli, 6.000 mAh’lik geniş pil kapasitesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Cihazın diğer öne çıkan özellikleri arasında 120 Hz AMOLED ekran ve Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 işlemci yer alıyor. İşte modelle alakalı merak edilen tüm detaylar…

    Reklam

    Nothing Phone (4b) özellikleri

    • Ekran: 6,77 inç LTPS AMOLED ekran, HD+ çözünürlük, 120 Hz’e kadar yenileme hızı
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4
    • RAM kapasitesi: 8 GB RAM
    • Dahili depolama alanı: 128 GB veya 256 GB dahili depolama alanı
    • Selfie kamerası: 16 MP ön kamera
    • Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens ve 8 MP sensörlü derinlik sensörü
    • Batarya kapasitesi 5.200 mAh (küresel) veya 6.000 mAh (Hindistan) pil ve 33W şarj desteği
    • İşletim sistemi: Android 16 tabanlı Nothing OS 4.1 arayüzü

    Nothing Phone 4b

    Nothing’in yeni telefonu 2344 x 1080 çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,77 inç LTPS AMOLED ekran ve 2.000 nit maksimum parlaklık sunuyor.

    Asgari ücretle satın alınabilecek en iyi telefonlar (28.075 TL)

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Asgari ücretle satın alınabilecek en iyi telefonlar (28.075 TL)

    Nothing Phone (4b) cihazında Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 6 Gen 4 çipi yer alıyor. Modelde aynı zamanda 8 GB RAM ve 128 GB/256 GB UFS 2.2 dahili depolama alanı seçenekleri bulunuyor.

    Nothing Phone 4b

    Yeni Nothing modeli, 50 MP arka kamera ve 8 MP ultra geniş açılı lens ile donatılıyor. Ön tarafta 16 MP’lik bir selfie kamerası mevcut.

    Batarya konusunda küresel versiyon 5.200 mAh, Hindistan modeli ise 6.000 mAh kapasiteye sahip. Her iki seçenek de 33W hızlı şarjı destekliyor.

    Nothing Phone 4b

    Nothing Phone (4b) fiyatı

    Nothing’in bütçe dostu yeni telefonu 329 Euro (vergiler hariç yaklaşık 17.600 TL) başlangıç fiyatıyla Avrupa pazarında raflarda boy göstermeye başlıyor. Cihazın Türkiye pazarına ne zaman geleceği ise şimdilik bilinmiyor.

    Reklam
    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yazın
    Yorum Yazın

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Atatürk Mah. Sütçü İmam Cd. No: 101/2
    Ümraniye, İstanbul 34764
    +90 216 335 66 66
    [email protected]

    © 2026 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.