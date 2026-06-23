Giriş seviyesi Samsung Galaxy A16 uygun fiyatıyla A101’e geliyor

Reklam

A101 25 Haziran 2026 Perşembe günü aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı. Listede çok sayıda teknolojik ürün yer alıyor. Bunlar arasında Samsung’un giriş seviyesi uygun fiyatlı Galaxy A16 modeli öne çıkıyor.

Yeni bir akıllı telefon satın almak isteyen tüketiciler için dikkat çeken bu fırsat sayesinde fiyat-performans odaklı akıllı telefon modeli daha da cazip rakamlara iniyor. Bütçe dostu ve erişilebilir bir fiyat etiketine sahip olan ürün, mağazalarda ve internet sitesinde sınırlı stoklarla tüketicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Reklam

Samsung Galaxy A16’nın A101 fiyatı ne kadar?

Uygun fiyata maksimum performans sunmaya odaklanan Samsung Galaxy A16’nın A101 fiyatı belli oldu. Cihaz, 4 GB RAM kapasitsei ve 128 GB dahili depolama alanıyla 10.999 TL’den tüketicilere hitap edecek. Model, 2 yıl Samsung Türkiye garantisiyle kullanıcılarla buluşacak.

Kampanya, 25 Haziran Perşembe gününden itibaren geçerli olacak. Galaxy A16 siyah ve beyaz renk seçenekleriyle listelenecek.

A101 25 Haziran 2026 Perşembe günü aktüel ürünler listesinde yer alan diğer dikkat çekici teknolojik ürünler şunlar:

Toshiba 55″ 4K UHD Vidaa TV 30.999 TL

Toshiba 50″ 4K Ultra HD Vidaa TV 18.499 TL

50″ Frameless Ultra HD QLED Google TV 16.999 TL

43″ Frameless FHD Whale OS 10 QLED TV 11.999 TL

55″ UHD Smart Google TV 21.999 TL

Thull Gaming Klavye 399 TL

Thull Gaming Mouse 249 TL

Thull Gaming Hoparlör 599 TL

Piranha Bluetooth Hoparlör 699 TL

Akım Korumalı Çoklu Priz 379 TL

Thull Kablosuz Şarj Standı 399 TL

Piranha 1910 Oyun Konsolu 599 TL

Thull Oyuncu Kulaklığı 499 TL

Thull Kablosuz Gaming Kulaklık 399 TL

Samsung Galaxy A16 teknik özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,7 inç Super AMOLED ekran, 90 Hz yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,7 inç Super AMOLED ekran, 90 Hz yenileme hızı İşlemci: Exynos 1330

Exynos 1330 RAM kapasitesi: 4 GB ve 8 GB RAM

4 GB ve 8 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB dahili depolama / microSD kart ile genişletilebilir hafıza desteği

128 GB ve 256 GB dahili depolama / microSD kart ile genişletilebilir hafıza desteği Selfie kamerası: 13 MP ön kamera

13 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens, 5 MP sensörlü ultra geniş lens ve 2 MP sensörlü makro lens

50 MP sensörlü ana lens, 5 MP sensörlü ultra geniş lens ve 2 MP sensörlü makro lens Bağlantı: 5G bağlantısı (Galaxy A16 5G), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C ve GPS

5G bağlantısı (Galaxy A16 5G), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C ve GPS Batarya kapasitesi: 25W şarjlı 5.000 mAh pil

25W şarjlı 5.000 mAh pil Boyutlar: 164,4 x 77,9 x 7,9 mm

164,4 x 77,9 x 7,9 mm Ağırlık: 200 gram

200 gram İşletim sistemi: Android 14 tabanlı One UI 6.1 kullanıcı arayüzü

Son olarak daha fazla uygun fiyatlı telefon modeline göz atmak istiyorsanız, asgari ücretle satın alınabilecek 28.000 TL altı en iyi telefonlar içeriğimizi de incelemenizi tavsiye ederiz.

Dipnot: Bu içerik reklam ya da işbirliği değildir. Yalnızca tüketicileri bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır.