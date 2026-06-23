Uygun fiyatlı Nothing Phone (4b) yolda: İşte çıkış tarihi

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Nothing, uzun süredir hakkında söylentiler dolaşan yeni akıllı telefon modelinin adını resmen doğruladı.

Merakla beklenen Nothing Phone (4b) modelinin küresel lansmanı 7 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek.

Cihaz, uygun fiyat etiketiyle giriş-orta segmente hitap edecek.

Nothing’in bütçe dostu akıllı telefon modeli için geri sayım başladı. Orta seviye akıllı telefon pazarına hitap edecek Nothing Phone (4b) cihazı rekabetçi fiyatı ve iddialı özellikleri ile dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor.

Londra merkezli şirket, 7 Temmuz’da “b” harfiyle tanımlanan yeni serinin ilk modelini sahneye çıkaracak. Carl Pei tarafından kurulan şirket, böylelikle markanın hedef kitlesini genişletmek ve daha fazla kullanıcıyı Nothing ekosistemine dahil etmek istiyor.

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Nothing ürün isimlendirme stratejisi değişiyor

Nothing’in kurucu ortaklarından Akis Evangelidis, markanın yeni “(b)” serisinin isminin anlamı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yönetici, bunun belirli bir teknik özelliği tanımlamaktan ziyade, yalnızca ürün yelpazesinin yeni bir pazar segmentine doğru genişletilmesini temsil ettiğini dile getirdi.

9to5Google’ın haberine göre bu isim seçimi, son yıllarda üst düzey modellere kıyasla daha erişilebilir konumlandırması sayesinde şirketin en çok satan akıllı telefon serisi haline gelen “(a)” serisiyle zaten benimsenmiş olan mantığı takip ediyor.

Nothing, cihazlarını basit bir yapı üzerinden açıkça ayırt etmeye devam edeceğini bildirdi. Premium modeller, ek harfler olmadan klasik ilerleyici numaralandırmayı koruyacak, farklı harfler ise ürün yelpazesi içindeki belirli ürün kategorilerini tanımlamak için kullanılacak.

Nothing’in “(a)” serisi, ürün gamının en üst kısmının hemen altındaki segmentte yer almaya devam edecek. Bununla birlikte yeni “(b)” serisi daha da erişilebilir bir segmente yönelik olacak.