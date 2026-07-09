Uygun fiyatlı HMD Arc 2 tanıtıldı: Yenilenen tasarım ve 5.000 mAh pil

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HMD Arc 2 bütçe dostu fiyatıyla resmen tanıtıldı.

Cihaz, tasarımında yer alan modern hatlar ve yenilenen kamera modülüyle dikkat çekiyor.

Performans tarafında Unisoc T603 işlemciye geçiş yapılarak hız artışı hedefleniyor.

Günlük kullanım için ideal bir deneyim sunan ürün, 5.000 mAh bataryaya sahip.

HMD uygun fiyatlı yeni akıllı telefon modelini piyasaya sürdü. Giriş seviyesi donanımıyla karşımıza çıkan HMD Arc 2, yenilenen tasarımı ve fiyatına göre iddialı bazı özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Her bütçeye hitap edecek yeni HMD modeli, günlük kullanım deneyimini iyileştiren donanım hamleleriyle karşımıza çıkıyor. Unisoc çipinden güç alan telefon, sadeleştirilmiş yazılım yapısı ve geniş pil ömrüyle raflarda boy göstermeye hazırlanıyor.

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Koyu mavi ve altın bej renk seçenekleriyle sunulan cihaz, önceki neslin form faktörünü korumaya devam ediyor. Cihaz, dikdörtgen kamera modülünü hap şeklinde dikey bir ada ile değiştirerek daha modern bir görünüm kazandırıyor.

HMD Arc 2 özellikleri

Ekran: 6,52 inç IPS LCD ekran, HD çözünürlük, 60 Hz yenileme hızı

İşlemci: Unisoc T603

RAM kapasitesi: 4 GB RAM

Dahili depolama alanı: 64 GB veya 128 GB depolama alanı

Selfie kamerası: 5 MP ön kamera

Arka kamera: 13 MP ana sensör ve yardımcı sensör sensör

Batarya kapasitesi: 10W şarj destekli 5.000 mAh pil

Diğer özellikleri: Yan tarafa monte edilmiş parmak izi okuyucu, USB-C ve 3,5 mm kulaklık girişi

İşletim sistemi: Android 14 Go Edition

Model, eski SC9863A yerine Unisoc T603 yonga setini kullanıyor. 12 nm üretim teknolojisiyle ve 1,8 GHz’e kadar saat hızıyla üretilen bu bileşen, günlük görevlerde daha çevik ve verimli olmayı vaat ediyor.

HMD Arc 2, 4 GB RAM ve 64 GB ya da 128 GB depolama alanı seçenekleriyle birlikte geliyor. Kullanıcılar ayrıca hafızayı MicroSD kart ile genişletilebiliyor.

GSMArena’nın haberine göre bunun dışında geri kalan özellikler, ekran da dahil olmak üzere ilk Arc modeli ile neredeyse aynı görünüyor. 6,52 inç IPS LCD panel, HD+ çözünürlük, standart 60 Hz yenileme hızı ve oldukça kalın çerçeveler mevcut.

Telefonun kameraları arasında damla şeklinde bir çentikte yer alan 5 MP’lik ön sensör bulunuyor. Arka tarafta 13 MP’lik ana sensör ve derinlik hesaplaması için yardımcı bir lens yer alıyor.

Cihaz daha uzun pil ömrü sağlamak için 10W ile sınırlı şarj özelliğine sahip 5.000 mAh’lik bir pil ile donatılıyor. Model, sadeleştirilmiş bir yazılım olan Android 14 Go Edition işletim sistemiyle kutudan çıkıyor.

HMD Arc 2 fiyatı

HMD’nin bütçe dostu yeni telefonu ilk olarak 20 Temmuz’da Tayland’da piyasaya sürülecek. Cihazın önerilen satış fiyatı 2.990 THB (vergiler hariç yaklaşık 4.000 TL) olarak duyuruldu.