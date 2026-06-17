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    POCO C81 Pro dev batarya ve ucuz fiyatıyla Türkiye’de satışa çıktı

    Xiaomi, uygun fiyat etiketiyle öne çıkan POCO C81 Pro modelini Türkiye pazarına getirdi. İşte cihazın teknik özellikleri ve fiyatı...
    POCO C81 Pro akıllı telefon
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    • Xiaomi Türkiye, giriş seviyeye hitap eden yeni bütçe dostu telefon modeli POCO C81 Pro'yu ülkemizde satışa çıkardı.
    • Cihaz, 9.999 TL fiyat etiketiyle dikkatleri üzerine çekiyor.
    • Şirket ayrıca lansmana özel 500 TL'lik bir indirim avantajı da sunuyor.
    • Modelin renk seçenekleri arasında siyah, altın ve gümüş opsiyonları bulunuyor.

    Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin uygun fiyatlı yeni telefonu POCO C81 Pro nihayet Türkiye pazarında satışa çıktı. Giriş seviyesi donanıma sahip olan model, bütçenizi zorlamadan yüksek ekran akıcılığı ve uzun pil ömrüne ulaşmanıza olanak tanıyor.

    Cihaz şu anda Xiaomi Türkiye garantisiyle ülkemizde resmi olarak raflarda boy göstermeye başlamış durumda. Giriş segmentteki rekabeti doğrudan etkileyecek bir fiyat etiketine sahip olan ürün, şirketin resmi satış kanalları ve perakende mağazalarında listelenmeye başladı. İşte detaylar…

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    POCO C81 Pro’nun Türkiye fiyatı ne kadar?

    Xiaomi’nin yeni POCO C81 Pro modelinin Türkiye fiyatı 9.999 TL olarak duyuruldu. Cihaz şu anda siyah, altın ve gümüş olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle tüketicilerle buluştu.

    POCO C81 Pro

    Bununla birlikte Xiaomi, 16-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli olmak üzere özel bir kampanyaya imza attı. Bu bağlamda şirketin resmi internet mağazasından yapılacak olan alışverişlerde 500 TL’lik bir indirim kuponu sunulacak. Böylece telefon, 9.499 TL’den elde edilebilecek.

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    POCO C81 Pro teknik özellikleri

    • Ekran: HD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,9 inç IPS LCD ekran.
    • İşlemci: Unisoc T7250
    • RAM kapasitesi: 4 GB RAM
    • Dahili depolama alanı: 64 GB, 128 GB veya 256 GB dahili depolama / MicroSD kart ile genişletilebilir hafıza
    • Selfie kamerası: 8 MP ön kamera
    • Arka kamera: 13 MP ana kamera
    • Bağlantı: 4G, Wi-Fi, NFC ve Bluetooth 5.2
    • Batarya kapasitesi: 15W şarj destekli 6.000 mAh pil
    • İşletim sistemi: Android 15 tabanlı HyperOS 3 arayüzü

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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