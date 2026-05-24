    Bütçe dostu Infinix Hot 70 Pro’nun RGB detaylı tasarımı ve özellikleri belli oldu

    Infinix Hot 70 Pro, arka tarafta dikey konumlandırılmış RGB LED aydınlatmalı kamera modülüyle karşımıza çıkacak.
    Infinix Hot 70 Pro akıllı telefon
    • Infinix Hot 70 Pro, arka kamera modülünde RGB detaylı bir aydınlatma sistemi sunacak.
    • Cihaz, 5G destekli MediaTek Dimensity 7100 çipinden güç alacak.
    • Telefonun en dikkat çeken özelliklerinden biri de yapay zekaya adanan ve cihazın yan kısmında yer alacak özel fiziksel düğme olacak.

    Uygun fiyatlı Infinix Hot 70 Pro modelinin şık tasarımı ve iddialı özellikleri ortaya çıktı. Bütçe dostu bir yapıya sahip olacak bu cihaz, iddialı performansının yanı sıra özelleştirilebilir RGB LED şeritlerle dinamik bir tasarım dili sunacak.

    5G bağlantı desteğine sahip olacak akıllı telefonla alakalı resmi lansman takvimine kısa bir süre kala önemli detaylar sızdırıldı. Bu sayede cihazın donanım hatları şekillenmeye başladı. İşte modelle alakalı ortaya çıkan ilk ayrıntılar…

    Infinix Hot 70 Pro’dan neler bekleniyor?

    TheTechOutlook’a göre yeni Infinix modelinde büyük bir LCD ekran yer alacak. Böylelikle kullanıcılar için ideal bir görüntüleme deneyimi sunulacak.

    Infinix Hot 70 Pro cihazı MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 7100 yonga setinden güç alacak. Bu işlemci 8 GB RAM ve 128 GB ya da 256 GB dahili depolama alanı seçenekleri ile birlikte çalışacak.

    Buna ek olarak cihazda entegre RGB LED’li dikey formatlı bir arka kamera modülü bulunacak. Sol tarafta ayrıca özel bir yapay zeka düğmesi yer alacak.

    Infinix Hot 70 Pro kamera özellikleri ile de beklentileri karşılayacak gibi görünüyor. Cihazda 50 MP’lik ana lens ve yardımcı bir sensör bulunacak.

    Performans canavarı telefonda 45W hızlı şarj desteğine sahip 5.600 mAh pil kapasitesi yer alacak. Kutudan çıkar çıkmaz Android 16 işletim sistemi ile çalışmaya başlayacak olan model 5G bağlantısı, Wi-Fi, Bluetooth ve NFC destekleriyle hizmet verecek.

    Infinix Hot 70 Pro’nun muhtemel özellikleri

    • Ekran: 6,78 inç IPS LCD ekran, Full HD+ çözünürlük kalitesi
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 7100
    • RAM kapasitesi: 8 GB RAM
    • Dahili depolama alanı: 128 GB veya 256 GB dahili depolama alanı
    • Bağlantı: 5G, Wi-Fi, Bluetooth ve NFC
    • Batarya kapasitesi: 45W şarj destekli 5.600 mAh pil
    • İşletim sistemi: Android 16 tabanlı XOS 16 arayüzü

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

