Amiral gemisi Redmi K90 Pro’dan yeni detaylar geldi

Redmi K90 Pro'nun Snapdragon 8 Elite 2 çipinden güç alması bekleniyor.

Merakla beklenen cihaz, periskop telefoto lens sayesinde olağanüstü bir mobil fotoğrafçılık deneyimi sunacak.

Cihaz 2K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip OLED ekranla gelecek.

Akıllı telefon pazarında heyecan dolu günler bizleri bekliyor. Bu ay iPhone 17 serisi, Galaxy S25 FE ve Huawei Mate XTs gibi uzun süredir beklenen birçok cihaz resmi olarak duyurulacak. Yakın zamanda gelmesi beklenen bir diğer model ise Redmi K90 Pro olarak biliniyor.

Smart Pikachu, Redmi K90 Pro’nun bazı özellikleri ile ilgili önemli ayrıntılar paylaştı. Merakla beklenen model, 2025 yılı sonuna kadar Çin pazarına girecek. Gizmochina’ya göre cihaz muhtemelen “Ultra” versiyonuyla birlikte POCO F8 serisinin bir parçası olarak küresel piyasaya adım atacak.

Redmi K90 Pro teknik özellikleri belli oldu

Ortaya çıkan son raporlara göre Redmi K90 Pro, başta pil kapasitesi olmak üzere periskopik sensör ve geliştirilmiş görüntü işleme özelliğine sahip kamera setinde olmak üzere çeşitli yenilikler sunmayı vaat ediyor.

Redmi K80 Pro’nun halefi olarak piyasaya çıkacak ürün, Qualcomm’un en yeni yonga seti olan ve farklı bir isimle piyasaya sürülebilecek Snapdragon 8 Elite 2 ile piyasaya sürülebilir. Bu işlemci, performans ve enerji verimliliğinde önemli bir sıçrama vaat ediyor.

İyileştirilebilecek bir diğer alan ise pil ömrü olarak vurgulanıyor. Söylentilere göre Xiaomi’nin pil kapasitesini 6.000 mAh’den 7.000 mAh’ye çıkarması bekleniyor. Fakat hızlı şarj kapasitesi 120W’dan 100W’a düşürülebilir. Kablosuz şarj ve ultrasonik parmak izi okuyucunun ise korunacağı belirtiliyor.

Redmi K90 Pro, markanın ürün gamında bir ilk olarak periskop lense sahip olabilir. Bu da modellere daha önce yalnızca Xiaomi’nin en üst düzey cihazlarına özgü gelişmiş bir yakınlaştırma özelliği kazandıracak.

Öte yandan kaynaklar, muhtemelen ön kamera da dahil olmak üzere tüm kameralarda gelişmiş görüntü işleme özelliğinden söz ediyor. Multimedya tarafında ses donanımında bazı iyileştirmeler görülebilir. Tıpkı selefi gibi yeni telefonun da 2K çözünürlüklü OLED ekrana sahip olması bekleniyor.

Redmi K90 Pro için şimdilik bir çıkış tarihi yok. Fakat muhtemelen önümüzdeki birkaç hafta içinde cihazla alakalı daha fazla ayrıntıya ulaşacağız gibi görünüyor.

Selefi Redmi K90 Pro neler sunuyordu?

Karşılaştırma yapmak isterseniz, geçen yıl resmi olarak duyurulan Redmi K80 Pro’nun teknik özellikleri şu şekildeydi: