Performans canavarı Redmi K90 Pro’nun teknik özellikleri sızdırıldı

Redmi K90 Pro söylentilere göre Qualcomm'un henüz tanıtmadığı amiral gemisi Snapdragon 8 Elite 2 çipinden güç alacak.

Merakla beklenen telefonda 16 GB RAM ve 50 MP ana kamera bulunacak.

Metal çerçevelerle donatılacak ürün, 3D ultrasonik parmak izi sensörü ve 2K çözünürlüklü 6,59 inç OLED ekranla gelecek.

Redmi K90 Pro’nun teknik özellikleri ile ilgili dikkat çeken yeni detaylar ortaya çıktı. Performans canavarı telefon modelinin resmi lansman tarihi henüz belli olmasa da gelen son raporlar, yıl sonuna doğru Çin’de bir lansman düzenleneceğine işaret ediyor.

Digital Chat Station tarafından aktarılan bilgilere göre Redmi’nin yeni telefonu özellikle de kamera tarafında ciddi yükseltmeler sunacak. Arkada bir periskop lens yer alacak. Bir süredir zaten beklenen bu yenilik, aha basit bir telefoto sensöre sahip olan selefine göre kayda değer bir iyileştirme olacak gibi görünüyor.

Redmi K90 Pro neler sunacak?

İddialara göre yeni Redmi telefonu Qualcomm tarafından geliştirilen ve henüz resmi olarak tanıtılmamış olan Snapdragon 8 Elite 2 yonga setinden güç alacak. Bu da yüksek performans beklentilerini güçlendiren bir unsur olarak dikkat topluyor.

İşlemciye 16 GB’a kadar RAM’e sahip varyantlar eşlik edecek. Bu da en zorlu uygulamaların bile sorunsuz çoklu görev ve kusursuz yönetimini sağlayacak.

Premium segmente yönelik bir akıllı telefon olan Redmi K90 Pro, yapı açısından hayal kırıklığına uğratmayacağına söz veriyor. Cihaza rafine bir estetik ve sağlam bir his verecek metal bir merkezi çerçeve ile yapılması bekleniyor. Güvenlik açısından telefon ultrasonik 3D parmak izi okuyucusunu entegre edecek.

Ekranın 2K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,59 inç düz OLED olması bekleniyor. Redmi K90 Pro’nun özellikleri arasında simetrik stereo hoparlörler sayesinde sürükleyici bir ses deneyimi öne çıkıyor.

Mobil fotoğrafçılar için optik görüntü sabitleme (OIS) özelliğine sahip 50 MP ana kamera yer alacak. Öte yanadn cihaz devasa bataryasıyla da fark yaratacak. 8.000 mAh’ye ulaşabilen yüksek kapasiteli bir pilden söz ediliyor. Ayrıca akıllı telefonun kablosuz şarjı desteklemesi bekleniyor.