OPPO Find X9 Pro pil testinde iPhone 17 Pro Max’i haşat etti

Lover of Tech adlı teknoloji YouTuber'ı tarafından gerçekleştirilen pil testinde OPPO Find X9 Pro, iPhone 17 Pro Max ve Google Pixel 10 Pro XL gibi amiral gemisi cihazlar yan yana geldi.

Aynı kullanım senaryolarında yarışan modeller birer saatlik Asphalt 9 oynama, 4K video kaydı ve sosyal medya (TikTok ve YouTube) canlı yayın içeriklerini kapsayan identik bir rutinden geçti.

OPPO'nun amiral gemisi telefonu, 4 saat gibi ezici bir farkla rakiplerini geçmeyi başardı.

OPPO Find X9 Pro pil testinde amiral gemisi rakiplerine adeta gövde gösterisi yaptı. Lover of Tech adlı YouTube kanalı tarafından gerçekleştirilen batarya performansı karşılaştırma testinde üç üst düzey akıllı telefon rekabete girdi.

OPPO’nun performans canavarı telefonu, Google Pixel 10 Pro XL ve iPhone 17 Pro Max modelleri ile karşılaştırıldı. Ortaya çıkan sonuçlar büyük bir dikkat topladı. Çinli üretici, ABD’li rakiplerini yaklaşık 4 saat gibi olağanüstü açık ara bir farkla geride bırakmayı başardı.

Find X9 Pro, 7.500 mAh piliyle rakiplerine üstünlük kurdu

Gerçekleştirilen testte üç amiral gemisi telefon aynı kullanım rutininden geçirildi. Bir saat Asphalt 9, bir saat 4K video kaydı ve bir saat de sosyal medya, TikTok ve YouTube’da canlı içerik yayını, her zaman aynı parlaklık, ağ ve ses ayarlarıyla vakit geçirildi.

OPPO’nun rakiplerini büyük bir üstünlükle geçtiği testin sonuçları şu şekilde oldu:

OPPO Find X9 Pro: Pil 11 saat 17 dakikada tükendi

Pil 11 saat 17 dakikada tükendi iPhone 17 Pro Max: Pil 7 saat 17 dakikada tükendi

Pil 7 saat 17 dakikada tükendi Google Pixel 10 Pro XL: Pil 7 saatte tükendi

OPPO’nun yüksek performanslı ve uzun pil ömürlü cihazı, Google Pixel 10 Pro XL ve iPhone 17 Pro Max’e kıyasla dört saat daha fazla aktif ekran süresi elde etti. Bu da günlük kullanımda gerçek bir etki yaratacak kadar önemli bir fark olarak karşımıza çıkıyor.

Geçtiğimiz haftalarda piyasaya sürülen OPPO Find X9 Pro, piyasadaki amiral gemisi telefonlar arasında en büyüğü olan 7.500 mAh silikon-karbon bataryaya ev sahipliği yapıyor. Bunun yanı sıra cihaz, pil ömrünü iyileştirmek için akıllı yazılım optimizasyonlarından faydalanıyor.

OPPO Find X9 Pro özellikleri

Boyutlar: 161,3 x 76,5 x 8,3 mm

Ağırlık: 203 gram

Ekran: 120 Hz, 1.272 x 2.772 piksel, 3.600 nite kadar parlaklık sunan 6,78 inç AMOLED ekran

İşlemci: MediaTek Dimensity 9500

RAM kapasitesi: 12 GB veya 16 GB RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB veya 1 TB bellek

Selfie kamerası: 50 MP ön kamera

Arka kamera: Sony LYT-828 50 MP sensör, f/1.5 / 3x zoom, f/2.1 özellikli 200 MP Hasselblad telefoto sensörü / Samsung JN1 50 MP ultra geniş sensör, f/2.0

Batarya kapasitesi: USB-C üzerinden 80W, Qi üzerinden 50W ve ters yönde 10W şarjlı 7.500 mAh pil

İşletim sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16 kullanıcı arayüzü

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS ve kızılötesi

Son olarak Lover of Tech’in söz konusu pil performansı karşılaştırma testini aşağıdan da izleyebilirsiniz.