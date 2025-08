4-8 Ağustos arasında piyasaya çıkacak oyunlar

Yeni bir haftaya adım atarken, 4-8 Ağustos haftasında piyasaya çıkacak oyunlar listesiyle karşınıza çıktık. Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, mobil ve PC’ye gelecek en popüler oyunların yanı sıra ayrıca daha az bilinenleri de listeye dahil ettik.

Bu haftanın öne çıkan oyunu, 2K tarafından geliştirilen klasik mafya serisinin yeni oyunu Mafia: The Old Country oluyor. Bu oyun 8 Ağustos’ta PS5, Xbox Series X/S ve PC için çıkacak.

Bir diğer öne çıkan oyun ise Nintendo Switch ve PC için gelecek The House of the Dead 2: Remake olacak. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2, Tiny Bookshop ve Ritual of Raven gibi yapımlar da haftanın öne çıkan oyunları arasında bulunuyor.

4-8 Ağustos tarihleri arasında yayınlanacak video oyunlar

Bu hafta piyasaya sürülen oyunların tam listesini ve hangi platformlarda bulunabileceklerini aşağıdan inceleyebilirsiniz:

4 Ağustos:

Empire Game:Pixel Hero (PC)

5 Ağustos:

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC)

Sporting Goods Shop (PC)

Grand Emprise 2: Portals Apart (PC)

6 Ağustos:

Static Dread: The Lighthouse (PC)

7 Ağustos:

1000 Deaths (PC)

Artis Impact (PC)

Endless Legend II (PC)

Gradius Origins (PS5, Xbox Series, Switch, PC)

The House of the Dead 2: Remake (PC, Switch)

Ritual of Raven (PC, Switch)

Tiny Bookshop (PC)

Out and About (PC)

MakeRoom (PC)

8 Ağustos:

Mafia: The Old Country (PS5, Xbox Series, PC)

Son olarak geçen haftaki 28 Temmuz – 1 Ağustos arasında piyasaya çıkacak oyunlar listesine de göz atabilirsiniz.