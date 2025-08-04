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    4-8 Ağustos arasında piyasaya çıkacak oyunlar

    4-8 Ağustos tarihleri arasında piyasaya çıkacak video oyunlar hangileri? Sizler için o yapımları bir araya getirdik.
    4-8 Ağustos arasında çıkacak oyunlar
    The House of the Dead 2: Remake ve Mafia: The Old Country

    Yeni bir haftaya adım atarken, 4-8 Ağustos haftasında piyasaya çıkacak oyunlar listesiyle karşınıza çıktık. Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, mobil ve PC’ye gelecek en popüler oyunların yanı sıra ayrıca daha az bilinenleri de listeye dahil ettik.

    Bu haftanın öne çıkan oyunu, 2K tarafından geliştirilen klasik mafya serisinin yeni oyunu Mafia: The Old Country oluyor. Bu oyun 8 Ağustos’ta PS5, Xbox Series X/S ve PC için çıkacak.

    Bir diğer öne çıkan oyun ise Nintendo Switch ve PC için gelecek The House of the Dead 2: Remake olacak. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2, Tiny Bookshop ve Ritual of Raven gibi yapımlar da haftanın öne çıkan oyunları arasında bulunuyor.

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    4-8 Ağustos tarihleri arasında yayınlanacak video oyunlar

    Bu hafta piyasaya sürülen oyunların tam listesini ve hangi platformlarda bulunabileceklerini aşağıdan inceleyebilirsiniz:

    4 Ağustos:

    • Empire Game:Pixel Hero (PC)
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    Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz çapraz platform desteğine sahip oyunlar

    5 Ağustos:

    • Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC)
    • Sporting Goods Shop (PC)
    • Grand Emprise 2: Portals Apart (PC)

    6 Ağustos:

    • Static Dread: The Lighthouse (PC)
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    7 Ağustos:

    • 1000 Deaths (PC)
    • Artis Impact (PC)
    • Endless Legend II (PC)
    • Gradius Origins (PS5, Xbox Series, Switch, PC)
    • The House of the Dead 2: Remake (PC, Switch)
    • Ritual of Raven (PC, Switch)
    • Tiny Bookshop (PC)
    • Out and About (PC)
    • MakeRoom (PC)
    • Ritual of Raven (PC)

    8 Ağustos:

    • Mafia: The Old Country (PS5, Xbox Series, PC)

    Son olarak geçen haftaki 28 Temmuz – 1 Ağustos arasında piyasaya çıkacak oyunlar listesine de göz atabilirsiniz.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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