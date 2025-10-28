Redmi K90 serisi Steam oyunlarını doğrudan çalıştırabiliyor

Reklam

Xiaomi, Redmi K90 ve Redmi K90 Pro Max cihazlarında Steam oyunlarını yerel olarak çalıştırma özelliği sunuyor.

Bu dikkat çeken yenilik, bir bulut akışı hizmeti kullanmak yerine oyunların doğrudan telefonun donanımı üzerinde çalıştırıyor.

Oyun deneyimini artırmak için bu cihazlar kontrolcü, klavye ve fare desteğinin yanı sıra gelişmiş dokunsal geri bildirim özelliğini de destekliyor.

Apple, üst düzey PC ve konsol oyunlarını cihazlarına getirmek için uzun süredir yoğun bir şekilde çalışıyor. Benzer bir hamle Çinli teknoloji devi Xiaomi’den de geliyor. Şirket, çıtayı bir adım daha atlayarak Steam’i telefonunuza taşıyor.

Redmi K90 ve Redmi K90 Pro Max modellerinin Steam oyunlarını doğrudan telefonda çalıştırabildiği ortaya çıktı. Bu devrimsel nitelikteki özellik, Redmi Ürün Müdürü Sun Cun tarafından Weibo’da yayınlanan resmi bir gönderide doğrulandı.

Xiaomi, telefonları taşınabilir oyun konsoluna çeviriyor

Xiaomi bu sayede akıllı telefonlarını giriş seviyesi oyun dizüstü bilgisayarlarına eşdeğer, ama daha fazla taşınabilirliğe sahip cihazlara dönüştürmek istiyor. Şirket, günümüzde el konsollarının temel motivasyonunu akıllı telefonlara getirerek büyük bir fark yaratıyor.

Xiaomi’nin oyunseverleri heyecanlandıran yeni özelliği, sürekli internet bağlantısına dayanan bulut hizmetlerinden farklı olarak Steam’in yerel yürütme teknolojisini kullanıyor.

Xiaomi, Redmi K90 serisi ile mobil oyunculukta devrim yaratıyor. Artık Steam oyunlarını doğrudan telefonunuzda, yerel olarak çalıştırabilirsiniz. Cihaz, özel grafik çeviri sistemi sayesinde Steam başarıları ve çevrimdışı oynama gibi PC özelliklerini cebinize de getiriyor. pic.twitter.com/dc5Zuu8ZEI — efrahim (@ieaslan) October 28, 2025

XiaomiTime’ın haberine göre bu dikkat çekici teknoloji, oyunların Qualcomm Adreno grafik yongası ve Xiaomi tarafından geliştirilen bir grafik çeviri sistemi kullanarak doğrudan cihazın donanımında çalışmasını sağlayarak Hollow Knight, Hollow Knight: Silksong ve Stardew Valley gibi oyunlara istikrarlı performansla erişim sağlıyor.

Yeni özellik, Xiaomi Game Center uygulamasına “PC Game” adlı yeni bir kategoride entegre ediliyor. Kullanıcılar bu bölümde Steam hesaplarıyla oturum açıp satın aldıkları oyunlara her zamanki gibi erişirken; aynı zamanda başarılar, buluta kaydetme ve arkadaşlarla çok oyunculu oynama gibi özelliklerden de yararlanabiliyor.

Öte yandan oyuncular için çevrimdışı oyun seçeneği de yer alıyor. Bu da uçak ya da tren gibi sınırlı bağlantıya sahip ortamlarda kullanılabilirliği artırıyor.

PC’ye yakın bir deneyim sunmaya odaklanan Redmi K90 serisi akıllı telefon ailesi ayrıca kontrolcüler, klavyeler ve fareleri de destekliyor. Öte yandan şirket, özelleştirilebilir bir ekran üstü sanal klavye de sunuyor.

Gelişmiş dokunsal geri bildirim sistemi yer alıyor

Xiaomi oyun deneyimini konsol oyunlarına yaklaştırmayı amaçlayan farklı titreşim seviyelerine sahip gelişmiş dokunsal geri bildirim özelliği de sunuyor.

Bu özellik, Xiaomi’nin HyperOS cihazlarda Windows oyunlarını çalıştırmak için sanal bir oyun makinesinin dahili testlerine başladığı bir önceki yıl başlatılan girişimin bir evrimi olarak kabul ediliyor.

Xiaomi yöneticilerine göre bu teknoloji, CPU ve GPU kaynaklarının yüksek performans için kullanımını optimize eden HyperCore sistemi tarafından destekleniyor.