Uygun fiyatlı oyunlar için en iyi Steam alternatifi oyun platformları

Popüler oyun platformu Steam dünya çapında geniş bir oyuncu kitlesi tarafından ilgiyle takip ediliyor. Valve tarafından geliştirilen servis, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye pazarında da önemli bir kullanıcı sayısına hitap ediyor. Fakat ne yazık ki kısa süre önce Steam’in Türk Lirası (TL) desteğini sona erdirmesiyle birlikte kullanıcılar Steam alternatifi oyun platformları için arayışa geçmeye başladı. Steam’de yerel fiyatlandırma politikasından artık vazgeçilirken, oyuncular da ne yazık ki daha yüksek fiyatlarla karşılaşmaları sebebiyle başka mecralara akın ediyor.

Steam şu anda her ne kadar birçok oyuncuya göre dünyanın en büyük oyun platformu olarak kabul edilse de platforma alternatif olarak hizmet veren birçok servis yer alıyor. Bu servisler genellikle Steam benzeri özellikler sunmakla birlikte, farklı bir yaklaşım ve odağa sahip oluyor. Siz de bunlar arasında size en çok hitap eden servisi seçebilir ve uygun fiyatlı bir oyun alışverişi gerçekleştirebilirsiniz.

Steam nedir ve ne işe yarar?

İlk kez 2003 yılında Valve Corporation imzasıyla kullanıcıların hizmetine açılan Steam, geniş bir oyun kataloğuna sahip dijital dağıtım platformu olarak biliniyor. Oyun, yazılım, donanım ve çeşitli ürünlere ev sahipliği yapan hizmet, dünya genelinde 130 milyondan fazla aktif kullanıcıya hitap ediyor. Günümüzde yeni bir oyun satın almak, indirmek ve oynamak için en çok tercih edilen hizmetlerden bir tanesi olan bu servis, PC oyunları için görkemli bir arşiv sunuyor.

Sürekli olarak çeşitli indirim ve promosyon fırsatları sunmaya devam eden Steam, aynı zamanda oyunlar için topluluk forumları, haberler ve videolar gibi farklı kaynakları da bünyesinde taşıyor. Son derece kolay bir kullanıma sahip olan platformda bir hesap oluşturup Steam istemcisini indirdikten sonra dilediğiniz oyunu kütüphanenize ekleyip keyifli bir oyun deneyimine adım atmanıza imkan sağlanıyor. Her kategoriden binlerce oyunu bir araya getiren serviste oyunları satın almak için birçok ödeme opsiyonundan yararlanmak mümkün kılınıyor.

Steam’in avantajları

“En iyi Steam alternatifi oyun platformları” listesine geçmeden önce Steam’in avantajları hakkında bilgi vermekte fayda var. Servis, olağanüstü oyun kütüphanesi ile adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor. Dünyanın en büyük oyun kütüphanelerinden birine ev sahipliği yapan hizmette büyük AAA oyunlarından bağımsız indie oyunlara kadar herkes için pek çok ilgi çekici seçenek yer alıyor. Oyunlar için son derece kolay bir indirme işlemi vaat eden serviste ayrıca oyun güncellemelerini otomatik bir şekilde indirip kurmak da mümkün oluyor. Böylelikle kütüphanenizde bulunan oyunlar her zaman en güncel sürümüyle oynanabiliyor.

Steam avantajları arasında en dikkat çeken unsurlardan bir tanesi ise platformun topluluk odaklı özellikleri oluyor. Şirket, bünyesinde yer alan oyunlar için bir dizi topluluk özelliği sunuyor. Bununla birlikte oyuncuların ilgi duydukları oyunlarda diğer kullanıcılar ile etkileşime geçmelerine, iletişim kurup tartışmalara katılabilmelerine imkan sağlanıyor. Ayrıca oyun içi etkinliklere katılım göstermenize de olanak tanınıyor. Bunun yanı sıra platform, kullanıcılar için bir dizi güvenlik önlemi de gerçekleştiriyor. Bu sayede kütüphanenizdeki oyunları bilgisayar korsanları ya da diğer tehditlere karşı üst düzey bir şekilde korumanıza izin veriliyor.

Workshop özelliği ile oyunların içeriklerini özelleştirmenize fırsat sağlayan Steam, oyunlarda kendi istek ve ihtiyaçlarınıza yönelik ayarlamalarda bulunmanıza izin veriyor. Platformun bulut özelliği olan Steam Cloud sayesinde ise oyunlarınızın kaydını bulut aracılığıyla sağlamanız mümkün kılınıyor. Böylelikle oyuncular, kütüphanelerindeki oyunları farklı cihazlardan da oynama yeteneğine erişim sağlayabiliyor.

Tüm bu ayrıcalıklı özelliklerin yanı sıra Steam, sürekli olarak gerçekleştirdiği indirim ve promosyon fırsatları ile de adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor. Bu sayede kullanıcılar için satın alacakları oyun ve içeriklerde cazip avantajlar sağlayan şirket, ayrıca zaman zaman bazı oyunları kısa süreliğine ücretsiz hale getirerek oyunculara ilgi çekici oyunlarda birkaç günlük deneme fırsatı yaratıyor.

Steam’in dezavantajları

Steam’in avantajları olduğu gibi elbette birçok dezavantajı da karşımıza çıkıyor. Öncelikle platform, oyun dağıtımı alanında bir tekel olarak görülüyor. Platformun oyun fiyatlarını kontrol edip oyuncular için rekabetçi olmayan teklifler sunduğu öne sürülüyor. Bu nedenle kimi zaman bazı oyunlar diğer platformlara göre çok daha yüksek fiyatlardan oyunculara hitap ederken, kimi oyunlarsa oldukça düşük fiyatlara sahip olabiliyor.

Kalabalık bir oyun kataloğu sunan Steam’in yine de piyasadaki tüm PC oyunlarını barındırmadığını da belirtmekte yarar var. Ne yazık ki servis, oyun kütüphanesi konusunda genel anlamda pozitif bir imaj sergilese de bazı oyunların yalnızca rakip platformlar veya geliştirici şirketin internet sitesi üzerinden listeleyebiliyor. Öte yandan Steam, ağır müşteri hizmetleri desteğiyle de tepki topluyor. Oyuncular, hızlı bir şekilde destek alamamaktan şikayet ediyor.

Steam’in en büyük dezavantajlarından bir tanesi ise ülkemizdeki oyuncuları ilgilendiriyor. Kısa süre öncesine kadar Türkiye için yerel fiyatlandırma desteği sunan şirket, 20 Kasım’dan bu yana artık Türk Lirası ile işlem gerçekleştirmeye izin vermiyor. Platformdaki tüm oyun ve içerikler artık USD kuru üzerinden listeleniyor. Dolayısıyla bu durum, ülkemizdeki oyun fiyatlarının artmasına sebep oluyor.

Steam neden Türk Lirası desteğini sonlandırdı?

20 Kasım tarihi itibariyle yerel fiyatlandırma desteğini sona erdiren Steam platformu artık Türkiye pazarında oyunları USD cinsinden listeliyor. Şirketten gelen resmi açıklamaya göre bu karar, Türkiye’deki oyuncu ve iş ortaklarının daha istikrarlı bir sürece adım atması yönünde hizmet verecek. Şirket, TL’nin öngörülemeyen dalgalanmalarına işaret ederken, USD cinsinin benimsenmesiyle birlikte artık oyun alışverişleri için daha tutarlı bir hizmetten faydalanabileceği vurgulanıyor.

Neredeyse tüm oyun ve içeriklerin fiyatlarında dikkat çeken artışlara sebep olan bu karar, Türkiye’deki oyuncular tarafından büyük bir tepki topladı. Şirketin konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde olmuştu:

“Arjantin ve Türkiye’deki Steam mağazası USD kullanmaya başlayacak. Bu değişikliğe, toplam 25 ülke ve bölgede Latin Amerika ve Orta Doğu/Kuzey Afrika için bölgesel yeni fiyatlar eşlik edecek. 20 Kasım’dan itibaren Steam, Arjantin ve Türkiye’deki satışlarda kullanılan para birimini USD olarak değiştirecek. Bu değişikliği iki yeni fiyatlandırma bölgesi kullanarak yapacağız: “LATAM-USD” (bu bölgeye Arjantin dâhildir) ve “MENA-USD” (bu bölgeye Türkiye dâhildir). Listede yer alan bazı ülkelerde/bölgelerde, Steam fiyatlandırması doğrultusunda bir fiyat artışı veya azalması olabilir. Tüm Steam fiyatlandırmalarında olduğu gibi, oyun geliştiricileri oyunlarını Steam’de istedikleri fiyata satabilir. Arjantin ve Türkiye’de son yıllarda yaşanan yüksek kur oynaklığı, oyun geliştiricilerinin bu para birimleri cinsinden uygun fiyatları seçmesini ve sürekli güncel tutmasını güç bir hâle getirdi. Geliştirici buluşmalarımızda ve sohbetlerimizde bu geri bildirimle çok sık karşılaştık. Buna ek olarak, bu ülkelerde/bölgelerde sürekli olarak yaşanan kur dalgalanmaları, ücretler, vergiler ve lojistik sorunlar kaynaklı olarak Steam ödeme yöntemlerini güncel ve çalışır hâlde tutmakta büyük güçlükler yaşadık. Arjantin ve Türkiye’deki Steam müşterileri için fiyatları USD olarak değiştirmek, bize hem oyunculara hem de partnerlere daha standart ve tutarlı bir hizmet sunmamıza yardımcı olurken aynı zamanda bu ülkelerde/bölgelerde yaşayan Steam kullanıcılarına çeşitli ödeme yöntemleri sunmaya devam edebileceğimiz anlamına geliyor.”

Steam’in ülkemizde Türk Lirası cinsinden dolar kuruna geçmesiyle birlikte birçok oyunda ciddi fiyat zamları karşımıza çıkmaya başladı. Bunun üzerine birçok oyuncu, Steam alternatifi oyun platformları arasından seçim yapmaya başladı. Platformun USD’ye geçmesiyle beraber değişen oyun fiyatlarını şu şekilde karşılaştırmak mümkün:

Cyberpunk 2077: 799 TL – 44.99$ (1291 TL)

– 44.99$ (1291 TL) EA Sports FC 24: 1199 TL – 69.99$ (2000 TL)

– 69.99$ (2000 TL) Football Manager 2024: 899 TL – 39.99$ (1150 TL)

39.99$ (1150 TL) Euro Truck Simulator 2: 299 TL – 10.09$ (289 TL)

– 10.09$ (289 TL) Baldur’s Gate 3: 799 TL – 34.99$ (1000 TL)

– 34.99$ (1000 TL) Hunt: Showdown: 74.25 TL – 29.99$ (860 TL)

– 29.99$ (860 TL) Diablo 4: 1729 TL – 69.99$ (2000 TL)

– 69.99$ (2000 TL) Sea of Thieves: 399 TL – 39.99$ (1150 TL)

– 39.99$ (1150 TL) Total War Warhammer 3: 1499 TL – 49.99$ (1435 TL)

3: – 49.99$ (1435 TL) M&B: Bannerlord: 499 TL – 19.99$ (575 TL)

– 19.99$ (575 TL) Last of Us Part 1: 1099 TL – 59.99$ (1722 TL)

– 59.99$ (1722 TL) God of War: 899 TL – 49.99$ (1435 TL)

– 49.99$ (1435 TL) Frostpunk: 280 TL – 29.99$ (860 TL)

29.99$ (860 TL) CitiesSkylines 2: 649 TL – 29.99$ (860 TL)

2: – 29.99$ (860 TL) System Shock: 399 TL – 32$ (918 TL)

– 32$ (918 TL) Stalker 2 : 345 TL – 59.99$ (1722 TL)

: – 59.99$ (1722 TL) Sons of the Forest: 280 TL – 14.99$ (430 TL)

– 14.99$ (430 TL) Age of Empires 4: 399 TL – 39.99$ (1150 TL)

39.99$ (1150 TL) Forza Horizon 5: 599 TL – 32.78$ (940 TL)

En iyi Steam alternatifi oyun platformları

Steam’in Türk Lirası için yerel fiyatlandırma desteğini kaldırması üzerine Steam alternatifi oyun platformları daha da öne çıkmaya başladı. Siz de oyun alışverişleriniz için uygun fiyatlı yeni bir adres arıyorsanız, aşağıdaki önerilere göz atmanızda fayda olacaktır.

Epic Games Store

Uygun fiyatlı Steam alternatifi oyun platformları arasında dikkat çeken Epic Games Store, 2018 yılından bu yana oyuncular arasında hızla yükselen bir popülariteye sahip. Özellikle de Grand Theft Auto V (GTA 5) ile büyük yankı uyandıran haftalık ücretsiz oyun kampanyasıyla ilgi odağı haline gelmeyi başaran şirket, dünya genelinde 150 milyondan fazla aktif kullanıcıyı bir araya getiriyor.

Epic Games Store, oyun kütüphanesi konusunda ne yazık ki Steam kadar eksiksiz bir yelpazeye sahip değil. Fakat şirket, özellikle de özgün oyunlarıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Epic Games’in geliştirip yayınladığı Fortnite, Rocket League, Hades ve The Pathless gibi birbirinden ilgi çekici özgün oyunlar, platformun rakipleri arasından daha kolay bir şekilde sıyrılmasına katkıda bulunuyor.

Steam alternatifleri arasında öne çıkan bir seçenek olarak dikkat toplayan Epic Games Store, düzenli bir şekilde büyük indirimlerle hayranları karşısına çıkmaya devam ediyor. Bu indirimler ile birlikte oyuncuların oldukça ucuz fiyatlar karşılığında oyun satın almalarına imkan sağlanıyor. Bununla beraber şirket, her hafta Perşembe akşamı dağıttığı ücretsiz oyunlarla da beğeni topluyor. Cazip kampanyalara ev sahipliği yapan servis, her geçen gün daha da fazla büyümeyi sürdürüyor.

Epic Games Store’un en büyük avantajlarından bir tanesi ise birden fazla platformda oynama desteği oluyor. Bu sayede kullanıcılar kütüphanelerinde yer alan bazı oyunları PC, Mac, PlayStation ve Xbox platformları üzerinden oynama şansına sahip olabiliyor. Kullanıcı dostu bir deneyim sunan hizmet, son derece basit bir arayüzle karşımıza çıkıyor.

Battle.net

Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen ve ilk kez 2012 yılında hizmet vermeye başlayan Battle.net platformu, şirketin kendi orijinal oyunlarının yanı sıra bazı üçüncü taraf yayıncıların da oyunlarını bünyesinde barındırıyor. Blizzard firmasının tüm oyunlarını tek bir çatı altında bir araya getiren servis, bütün oyunları bir adres üzerinden satın alıp kontrol etmenize fırsat tanıyor. Böylelikle oyuncular tek bir hesap altında tüm oyunlarını yönetip oynayabiliyor.

En iyi Steam alternatifi oyun platformları arasında yer alan Battle.net, topluluk özellikleri ile de Steam’e karşı güçlü bir seçenek olarak dikkat çekiyor. Oyun için sohbet ve arkadaşlık fonksiyonlarına ev sahipliği yapan hizmette oyun oynama deneyimi esnasında kullanıcıların birbirleriyle iletişimlerini sürdürmeleri destekleniyor. Öte yandan platform, sürekli olarak gerçekleştirilen turnuva ve etkinlikleriyle de adından sıkça bahsettiriyor. Bununla beraber oyuncuların daha sıkı bir şekilde rekabet etmelerine olanak sağlanıyor. Ayrıca oyuncuların bu sayede birbirinden cazip ödüllere ulaşmalarına da kapı aralanıyor.

Fiyat avantajı konusunda da Steam’e karşı güçlü bir seçenek olarak dikkat çeken hizmet, Blizzard oyunlarında düzenli olarak özel indirimler gerçekleştirmeye devam ediyor. Bunun yanı sıra Battle.net Kartları sayesinde platformdaki hesabınıza bakiye yüklemenize imkan tanınıyor. Fiziksel veya dijital olarak sunulan bu kartlar, internet sitesindeki tüm alışverişlerinizde geçerli olacak şekilde kullanılabiliyor.

Etkileyici bir kullanımı deneyimi vaat eden Battle.net, son derece kolay kullanılabilir bir hizmet olarak öne çıkıyor. Oldukça hızlı bir şekilde oyun indirme imkanı tanıyan servis, gerek topluluk özellikleri, gerekse fiyat avantajıyla Blizzard hayranları için olağanüstü fırsatları bünyesinde taşıyor.

GOG.com (Good Old Games)

2008 yılından bu yana internet kullanıcılarına hizmet vermeye devam eden GOG (Good Old Games) platformu, dijital oyun dağıtımı konusunda öne çıkan Steam alternatifleri arasında değerlendiriliyor. CD Projekt imzasıyla karşımıza çıkan hizmet, DRM-free kopya korumasız oyunları mercek altına alarak ilgi çekici ve heyecan verici bir oyun kütüphanesi sunuyor. Böylelikle kullanıcılar oyunları satın alma işlemini tamamladıktan sonra kendi bilgisayarlarında kopyalama şansına sahip olabiliyor. Bununla beraber herhangi bir dijital oyun platformuna bağımlı kalmak zorunda kalmadan eğlenceli vakitler geçirmenize destek veriliyor.

GOG’un avantajları arasında dikkat çeken noktalardan bir tanesi, oyunların geri yüklenebilmesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu özellik sayesinde oyuncular satın aldıkları oyunları diledikleri gibi tekrar indirme şansına sahip oluyor. Özellikle de cihazdaki oyunların silinmesi ya da kullanıcının yeni bir bilgisayara geçmesi gibi durumlarda bu fonksiyon oldukça öne çıkıyor. Öte yandan GOG, oyunların online bir şekilde güncellemelerine de destek vererek kullanıcılar için oyunların en güncel sürümlerini sunuyor.

Uygun fiyatlı oyun satın almak için ideal bir servis olarak karşımıza çıkan ve en iyi Steam alternatifi oyun platformları arasında kabul edilen GOG, devamlı gerçekleştirmiş olduğu fiyat indirimleriyle de beğeni topluyor. Öte yandan GOG’da, tıpkı Epic Games Store servisinde olduğu gibi periyodik olarak ücretsiz oyun kampanyaları sağlanıyor. Haftalık bir şekilde bedava oyunlar sunan Epic Games’in aksine GOG’da aylık periyotta ücretsiz oyunlara yer veriliyor.

Son derece kullanımı kolay bir platforma sahip olan GOG, özellikle de DRM-free oyunlar için ilgi duyan kullanıcılar adına ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor. Platform her ne kadar oyun çeşitliliği ve topluluk odaklı sosyal özellikleri konusunda dezavantajlı bir servis olarak görülse de iddialı özellikleriyle bu açıkları kapatıyor.

GOG Galaxy adlı istemcisi sayesinde kullanıcılar için hızlı ve pratik bir deneyim vaat eden servis, ayrıca GOG Connect adlı özelliğiyle birlikte kullanıcıların Steam platformundan satın aldığı kimi oyunları GOG servisine aktarıp oynama imkanı sağlıyor. Böylelikle kullanıcıların oyun kütüphanelerini tek bir çatı altında toplamalarına katkıda bulunuluyor.

Microsoft Store

Uygun fiyatlı Steam alternatifi oyun platformları arasında dikkat toplayan Microsoft Store, PC kullanıcıları için geniş bir oyun kataloğu sunuyor. 2012 yılından bu yana hizmet vermeyi sürdüren platform, Windows 8 ve daha sonrasında piyasaya çıkan tüm işletim sistemi sürümleri ile uyumlu bir şekilde çalışıyor. Xbox Game Pass aboneliği ile oyunculara cazip bir fiyat karşılığında yüzlerce ücretsiz oyun vaat eden servis, aynı zamanda Türk Lirası (TL) ile işlem yapmayı desteklemeye devam etmesi sebebiyle rakiplerinin önüne çıkıyor.

Microsoft Store’un ilgi çekici özellikleri arasında yerel fiyatlandırma desteğinin yanı sıra başka bir dizi fonksiyon daha karşımıza çıkıyor. Bunlar arasında topluluk odaklı araçlar dikkatleri üzerine çekiyor. Oyuncuların oyun içi sohbet etmelerine olanak tanınıyor. Aynı zamanda kullanıcılar buradan birbirleriyle arkadaş olup iletişim kurma imkanı da elde ediyor.

Platform, Xbox Game Pass abonelik hizmeti sayesinde çok sayıda heyecan dolu oyunu uygun bir fiyat karşılığında edinmenize katkıda bulunuyor. Bununla birlikte servis, sürekli olarak gerçekleştirdiği indirimlerle de oyunculardan övgü toplamayı başarıyor. Geniş bir oyun çeşitliliğine imza atan platformda bağımsız indie oyunlardan büyük AAA oyunlara kadar birçok seçenek yer alıyor.

Windows 8 ve sonrasında piyasaya çıkan sürümler için desteklenen neredeyse tüm oyunları tek bir çatı altında bir araya getirmeyi başaran Microsoft, aynı zamanda birçok ücretsiz oyunu da barındırıyor. Öte yandan şirket, bazı oyunlar için henüz oynama şansına sahip olamayan meraklı oyunculara ücretsiz demo sürümleri sunuyor.

Ubisoft Connect

Ubisoft’un geliştirdiği ve 2012 yılında kullanıma sunduğu Ubisoft Connect (eski adıyla Ubisoft Uplay), Steam alternatifi oyun platformları arasında öne çıkan bir seçenek oluyor. Ubisoft tarafından geliştirilen tüm oyunları tek bir çatı altında bir araya getirmeyi başaran platform, bunun yanı bazı üçüncü taraf yayıncılara ait oyunlara da ev sahipliği yapıyor. Bu anlamda servis, Blizzard’ın Battle.net platformuna oldukça benzer bir deneyim vaat ediyor. Platformda hem bilgisayar hem de konsol üzerinden tamamen aynı hizmetlere erişim mümkün kılınıyor. Bu sayede Ubisoft hayranları için küresel bir ağ yaratılıyor.

Konsol, bilgisayar, mobil ve web platformlarında desteklenen Ubisoft Connect, dilediğiniz zaman dilediğiniz yerde erişebileceğiniz kullanıcı dostu bir yapıya sahip. Şirket, platformu şu cümlelerle tarif ediyor:

“Ubisoft Connect, tüm platformlardaki bütün Ubisoft oyunları için hazırlanmış oyuncu hizmetleri ekosistemidir. Amacı, hangi cihazı kullanırlarsa kullansınlar, tüm oyuncuların oynadıkları oyunlardan keyif alabilmeleri ve birbirleriyle bağlantı kurabilmeleri için en iyi ortamı oluşturmaktır. Ubisoft Connect, birçok cihazda ve platformda kullanılabilen ücretsiz bir hizmettir. Bilgisayarınızdan, bir mobil uygulama üzerinden veya konsoldan (doğrudan oyunlarınızdan) erişebilirsiniz. Oturum açmak için tek ihtiyacınız olan bir Ubisoft Hesabıdır.”

Kısa süre önce Black Friday kampanyası ile hayranları karşısına çıkan hizmet, Ubisoft oyunları için sürekli olarak özel ve ayrıcalıklı indirimlere ev sahipliği yapıyor. Böylelikle oyuncular, Ubisoft’un oyunları için başka platformlara yönlenmek zorunda kalmadan heyecan dolu bir maceraya hızlıca atılma şansı elde edebiliyor. Platformda başta Assassin’s Creed, Far Cry, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege ve Watch Dogs gibi oyunlar olmak üzere şirketin eski ve yeni dahil olmak üzere neredeyse tüm oyunlarına yer veriliyor. Ayrıca şirket, alışveriş sayfasında Türk Lirası desteği sunmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Son olarak şirket, Ubisoft+ adlı bir abonelik hizmetini kullanıcılarına sunuyor. Bu hizmetle birlikte kullanıcılar, şirketi kataloğunda yer alan tüm oyunlara herhangi bir ek ücret ödemek zorunda kalmadan kolay bir şekilde erişim sağlayabiliyor. Bununla birlikte hizmet, yeni oyunlara çıkış gününde erişim, oyun içi içerikler ve yüksek indirme hızı gibi ayrıcalıklara da ulaşabiliyor. Ubisoft+’ın şu anda PC, Mac, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X/S platformlarında kullanılabilir olduğunu belirtmekte yarar var. Fakat ne yazık ki bu abonelik seçeneği şimdilik Türkiye’de kullanılamıyor. Ancak yine de cihazınızdan, bulunduğunuz bölgeyi değiştirerek bu hizmetten yararlanmanız mümkün.

EA App

En iyi Steam alternatifi oyun platformları listemizin son basamağında ise Electronic Arts tarafından geliştirilen EA App yer alıyor. Ancak bu hizmet, diğer rakiplerinin aksine sadece Electronic Arts tarafından geliştirilip yayınlanan oyunları barındırıyor. 2021 yılında çıkan ve Origin uygulamasının yerini alan serviste oyun alışverişi, oyun oynama, topluluk ile iletişime girme, arkadaş ekleme, sohbet etme, oyun içi etkinlikler ve özel turnuvalar gibi bir dizi fırsat bulunuyor. Öte yandan servis, EA Play adlı abonelik hizmetine de ev sahipliği yapıyor.

Windows 7 ve daha sonra piyasaya çıkan tüm Microsoft işletim sistemleri tarafından desteklenen EA App, şirketin sunduğu orijinal oyunlara her zamankinden çok daha hızlı bir şekilde ulaşmanıza katkıda bulunuyor. Şirket, optimize edilmiş kullanıcı arayüzüyle oyun alışverişi deneyimini kolaylaştırıyor.

Bağımsız oyunlardan popüler AAA oyunlara kadar geniş bir oyun kütüphanesi karşımıza çıkıyor. Burada yer alan yapımlar arasında Apex Legends, Battlefield 2042, EA Sports FC 24, The Sims 4, It Takes Two, Mass Effect Legendary Edition, Madden NFL 24 ve Need for Speed Hot Pursuit Remastered gibi eğlenceli seçenekler yer alıyor.

Son olarak Electronic Arts, EA App hizmetiyle birlikte EA Play adı verilen abonelik hizmetine de ev sahipliği yapıyor. Burada en sevilen orijinal oyunları için sınırsız bir erişim imkanı sunan şirket, yeni çıkan oyunlar için erken erişim imkanı vaat ediyor. Ayrıca indirimli oyun satın alma gibi çeşitli avantajlar dikkat topluyor. Aylık 39,99 TL karşılığında elde edebileceğiniz hizmet, yıllık aboneliklerde 249,99 TL’lik bir fiyattan erişilebiliyor.