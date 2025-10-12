Battlefield 6’nın PC, PS5 ve PS5 Pro sürümleri karşılaştırıldı

ElAnalistaDeBits adlı YouTube kanalı, yayınladığı iki yeni videoda Battlefield 6 oyununu PC, PS5 ve PS5 Pro’da karşılaştırdı. İki üst düzey Sony konsol modeli arasındaki farklar ve Electronic Arts imzalı nişancı oyununun PC’de nasıl çalıştığı gözler önüne serildi.

Detaylı bir inceleme, grafik ayarlarında küçük iyileşmeler olsa da asıl rekabetin oyunun akıcılığı ve çözünürlük yükseltme teknolojileri alanında yaşandığına işaret ediyor. Hazırsanız bu keyifli karşılaştırmayı hep birlikte inceleyelim…

Battlefield 6’nın PS5 ve PS5 Pro performans farkları

Öncelikle detay seviyesi, gölge kalitesi ve hacimsel aydınlatma açısından belli bir mesafe gösteren PlayStation 5 ile PlayStation 5 Pro arasındaki karşılaştırmaya başlanıyor. Asıl büyük fark ise performans analizinde ortaya çıkıyor. PS5 Pro, PS5’e göre saniyede yirmi kareden fazla bir avantajı korumayı başarıyor. Özellikle de hızlı tempolu sahnelerde daha istikrarlı bir oyun deneyimi sağlıyor.

Fakat daha az talep gerektiren alanlarda iki Sony konsolunun performansı benzer görünüyor. Bu da Battlefield Studios’un gerçekleştirdiği ve yakında PC versiyonuna da genişleteceğimiz mükemmel optimizasyon çalışmalarını doğruluyor.

Battlefield 6’nın PC ve PS5 Pro performans farkları

Battlefield’ın yeni oyunu PC platformunda beklendiği üzere elinden gelenin en iyisini yaparak bize geniş bir ayarlama yelpazesi sunuyor. İlginç olan, grafik ön ayarlarını değiştirdiğinizde bile görsel kalitenin sürekli yüksek kalması oluyor.

Bu da güçlü ve olgun bir grafik motorunun sağlamlığını kanıtlıyor. Ön ayarlardan bahsetmişken, PS5 Pro’da kullanılanlar Yüksek ve Orta’nın bir kombinasyonuna karşılık geliyor. Fakat en büyük fark aslında başka bir yerde karşımıza çıkıyor.

Asıl büyük fark yaratan nokta, yükseltme teknolojisi oluyor. Bu anlamda NVIDIA’nın DLSS’i genel olarak en iyi seçenek olarak öne çıkıyor. Hem AMD’nin FSR’sini hem de PlayStation 5 Pro’nun benimsediği çözümleri geride bırakmayı başarıyor.

Son olarak geçtiğimiz günlerde Battlefield 6 haritasının Google Haritalar ile karşılaştırıldığını ekleyelim. Ayrıca BF6 en büyük rakibi olan Call of Duty’yi oyuncu sayısı konusunda geride bırakmayı başardı.