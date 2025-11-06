Steam’de fırsat haftası: Yüzlerce oyunda dev indirim

Reklam

Steam'in "Hafta Boyu Fırsatları" kampanyası başladı.

Bazı oyunlarda yüzde 90'a varan indirimler sunuluyor.

Kampanya 10 Kasım Pazartesi gününe kadar devam edecek.

Steam, 10 Kasım Pazartesi gününe kadar devam edecek “Hafta Sonu Fırsatları” ile karşımıza çıktı. Popüler oyun platformu, popüler AAA oyunlardan gizli kalmış bağımsız cevherlere kadar geniş bir seçkide bütçe dostu fiyatlar vaat ediyor.

Farklı türlerde birbirinden ilgi çekici seçenekleri bir araya getiren bu kampanya, oyunseverler için cazip fiyatlar barındırıyor. Kullanıcılar yüzde 90’a varan indirim oranlarından yararlanarak kütüphanesini genişletebilir.

Steam Hafta Sonu İndirimleri’nde öne çıkan oyunlar

Steam indirimleri ile öne çıkan bazı popüler oyunları sizler için bir araya getirdik. Lara Croft hayranları için Tomb Raider I-III Remastered yüzde 60, Tomb Raider IV-VI Remastered ise yüzde 50 indirimle karşımıza çıkıyor. Oyunlar sırasıyla 5.99 dolar ve 7.49 dolardan oyuncularla buluşuyor.

Kampanyanın en dikkat çeken isimleri arasında yer alan Sniper Ghost Warrior Contracts 2 yüzde 90’lık bir fiyat avantajına sahip. Oyun şu anda 1.99 dolar karşılığında elde edilebiliyor. Öte yandan TEKKEN 7 yüzde 75 indirimle 6.24 dolara düşmüş durumda.

Sid Meier’s Civilization VI Anthology oyunu yüzde 46 indirimle 15.80 dolar karşılığında satılıyor. STAR WARS: Battlefront Classic Collection yüzde 25 indirimle 12.47 dolar, Deus Ex Remastered ise yüzde 10 indirim kampanyasıyla 13.49 dolara sunuluyor.

Steam Hafta Sonu Fırsatları ile birlikte öne çıkan oyunlar şunlar:

Oyun İndirim oranı Normal fiyatı (dolar) İndirimli fiyatı (dolar) Sniper Ghost Warrior Contracts 2 %90 19.99 $ 1.99$ XCOM 2 Collection %77 35.86 $ 8.16$ TEKKEN 7 %75 24.99 $ 6.24$ Road 96 %75 14.96 $ 3.74$ Blazing Sails %70 7.99 $ 2.39$ Tomb Raider I-III Remastered %60 14.99 $ 5.99$ Lies of P %50 35.99 $ 17.99$ Tomb Raider IV-VI Remastered %50 14.99 $ 7.49$ Sid Meier’s Civilization VI Anthology %46 29.38 $ 15.80$ STAR WARS: Battlefront Classic Collection %25 16.63 $ 12.47$ Deus Ex Remastered %10 14.99 $ 13.49$

Son olarak Steam en iyi ücretsiz oyunlar listesine de göz atmanızı tavsiye ederiz.