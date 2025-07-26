Selçuk Bayraktar’ın WhatsApp alternatifi mesajlaşma uygulaması yolda

Selçuk Bayraktar bu hafta NEXT Teknofest Sosyal adlı yerli sosyal medya platformunu duyurdu.

Şimdi de Bayraktar, WhatsApp alternatifi yerli bir mesajlaşma uygulaması geliştirdiklerini doğruladı.

Merakla beklenen uygulamanın hazır olduğu, yakında yayınlanacağı belirtildi.

Selçuk Bayraktar bu hafta “yerli ve milli” yeni sosyal medya platformu NEXT Teknofest Sosyal’i kullanıcılarla buluşturdu. Altyapısına dair çeşitli tartışmalarla gündeme gelen uygulama şu anda web sürümünün yanı sıra Android ve iOS cihazlarda aktif olarak erişilebiliyor.

Bunun üzerine Selçuk Bayraktar, şimdi de WhatsApp alternatifi yerli bir mesajlaşma uygulaması üzerinde çalıştıklarını doğruladı. Merakla beklenen bu platformun Telegram ve WhatsApp’a alternatif olacağı vurgulanıyor. Şu anda uygulamanın hazır olduğu belirtilirken, çok yakında ise genel kullanıma açılacağı söyleniyor.

Bayraktar’dan “Abi bize WhatsApp yap” mesajına yanıt

NEXT Teknofest Sosyal platformunda yer alan bir kullanıcı, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ı etiketleyerek “Abi bize WhatsApp yap” isteğini yöneltti. Bayraktar’dan da mesaja yanıt çok fazla gecikmedi.

TRTHaber’e göre Bayraktar yapmış olduğu açıklamada olumlu sinyaller gönderdi. WhatsApp’a alternatif olacağı vurgulanan uygulamanın çok yakında kullanıcılarla buluşacağına ilişkin şu cevap geldi:

“O da hazır, kullanıyoruz hatta… Yakındır.”

Yukarıda yer alan kısa ve net cevap, WhatsApp alternatifi yerli mesajlaşma uygulamasını bekleyen kullanıcılar için sevindirici oldu. Fakat yine de şimdilik bu platformun ne zaman yayınlanacağı ve isminin ne olacağı gibi ayrıntılar hala daha belirsizliğini koruyor.

Buna rağmen Bayraktar’ın “uygulamayı kullanıyoruz” ifadesi, şu anda platformun iç testlerinin tamamlandığının ipuçlarını bizlere veriyor.

Türkiye’de yerli mesajlaşma uygulaması girişimleri ilk olarak 2013 yılında Turkcell tarafından geliştirien BIP uygulamasıyla birlikte başladı. WhatsApp alternatifi olarak da nitelendirilen bu platform kısa sürede büyük bir ilgi görse de ne yazık ki bu uzun vadeli bir popülariteye dönüşmedi. Beklenen kullanıcı sayısı ve aktifliğe ulaşamayan BIP, maalesef ki WhatsApp’ın gölgesinde kaldı.

“Yerli Instagram” da mı geliyor?

Televizyoncu Bekir Develi, NEXT Teknofest Sosyal’de Selçuk Bayraktar’ı etiketleyerek, “Selçuk abi bize Insta yap” ifadelerini kullandı. “Yerli Instagram” fikrine dair Bayraktar’dan gelen yanıt ise şu şekilde oldu: