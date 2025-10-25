WhatsApp’tan depolama alanınızı rahatlatacak yenilik

Android için WhatsApp Beta'nın 2.25.31.13 sürümünde sohbet detay sayfasına büyük medyaları hızlıca görme kısayolu ortaya çıktı.

Bu yenilik, kullanıcıların "Ayarları Yönet" menüsünde gizli kalan büyük boyutlu dosyaları daha kolay silmesine yardımcı olacak.

Özellik şu anda yalnızca bazı Beta kullanıcıları tarafından erişilebilirken, genel yayın tarihi henüz paylaşılmadı.

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bir sohbetteki en büyük medya ve dosyaları görüntülemek için yeni bir seçenek hazırlıyor. Platform bu yenilik ile birlikte depolama alanından tasarruf etmek için bunları silmeyi kolaylaştırmak istiyor.

Bu yenilik ilk olarak WABetaInfo tarafından keşfedildi. Android uygulamasının 2.25.31.13 Beta sürümünde yeni özellik ortaya çıktı.

Test programına katılan bazı katılımcılar şimdiden bu özelliği zaten aldı. Özelliğe erişimin önümüzdeki haftalarda genişletilmesi bekleniyor.

Fakat erkenden bu gibi yenilikleri deneyimlemek istiyorsanız Android, iOS, Windows ya da Web üzerinden WhatsApp Beta programına katılım sağlayabilirsiniz.

WhatsApp sohbet temizlemeyi kolaylaştırıyor

WhatsApp ayarlarına “Depolamayı Yönet” seçeneği geliyor. Bu seçenek, silme ve yer açma konusunda en çok tercih edilen büyük ve sık iletilen öğeleri görüntülüyor.

Burada her konuşmada paylaşılan en büyük dosyaları görebileceğiniz bir kişi ve grup listesi yer alıyor. Ayrıca en yeni veya en eski olarak sıralayabilirsiniz. Birden fazla dosya seçip hepsini aynı anda silebilirsiniz.

WhatsApp, bu görünüm için yeni bir kısayol test ediyor. Bu kısayol, bir kişinin adına dokunduğunuzda açılan ve bildirimler, gizlilik ve temalar gibi seçeneklerin bulunduğu ayrıntılar sayfasında yer alacak.

WhatsApp’ta şu anda sohbetlerde, o sohbette paylaşılan fotoğraf, video ve dosyaların geçmişini gösteren bir “Medya, bağlantılar ve belgeler” seçeneği bulunuyor. Bu öğeler, en yenisinden başlayarak kronolojik olarak sıralanıyor.

Meta’nın bu yeniliğin arkasındaki temel motivasyonu, çok az kişinin bildiği bir ayarlar özelliğine erişimi kolaylaştırmak gibi görünüyor. Ayrıca belirli konuşmalarda hangi dosyaların en yoğun olduğunu kontrol etmek de depolama alanınızı rahatlatacak.

Örnek vermek gerekirse, arkadaş grubunuzdan gelen fotoğraf ve videoları bu sayede kolaylıkla cihazınızdan temizleyebilirsiniz.

Şimdilik bu değişiklikle ilgili WhatsApp tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Özelliğin WhatsApp’ın genel sürümüne ne zaman ulaşacağına dair bir bilgi bulunmuyor. İlerleyen haftalarda bu konuda yeni gelişmelerle karşılaşmayı bekliyoruz.