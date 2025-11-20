WhatsApp çoklu hesap özelliğini 2 yıl gecikmeyle iPhone’lara getiriyor

Reklam

WhatsApp, çoklu hesap özelliğini iOS için Beta sürümünde (TestFlight) test etmeye başladı.

Uzun süredir beklenen bu özellik, iPhone kullanıcılarının aynı uygulama içinde en fazla iki farklı hesabı kolayca yönetmesine olanak sağlıyor.

Hesaplar arası geçiş, Ayarlar menüsüne eklenen yeni "Hesap Listesi" seçeneği ya da QR kod simgesinin yanındaki özel bir buton aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor.

WhatsApp nihayet iPhone cihazları için de aynı cihazda birden fazla hesap desteği özelliğini test etmeye başladı. Bu yeni özellik, uygulamanın iOS test programına katılanlara kademeli olarak sunuluyor. Söz konusu yenilik, özellikle de kişisel ve profesyonel görüşmeleri ayırmak için farklı numaralar kullanmak isteyenlere yardımcı olacak gibi görünüyor.

iOS için Whatsapp Beta uygulamasına gelen yeni özellik, aslında uzun bir süredir Android cihazlarda zaten yer alıyordu. WhatsApp’ta çoklu hesap desteği yaklaşık iki yıl önce Android ekosistemine eklendi. iPhone kullanıcıları ise şimdi gecikmeli de olsa bu yenilikten yararlanmaya başlayacak.

iOS için WhatsApp nihayet beklenen özelliğe kavuşuyor

WABetaInfo’nun haberine göre bu yeni özellik esasında ilk olarak Haziran 2025’te iOS için WhatsApp Beta uygulama kodları arasında göründü. Fakat o dönemden bu yana işlev etkinleştirilmedi.

Şimdi nihayet Beta kullanıcıları için bu özelliği aktif hale getiren WhatsApp, yine de henüz işlevin genel kullanıma sunulacağı tarih hakkında bir bilgi paylaşmadı. Fakat tahminlere göre bu özelliğin iOS’un kararlı sürümüne taşınması çok da uzun sürmeyecek.

Meta, şimdiye kadar iOS için WhatsApp’ta çoklu hesap özelliğini kullanmak adına uygulamayı klonlayan ve çift paralel kuruluma imkan sağlayan çözümlere karşı kullanıcılara uyarıda bulunmuştu.

iOS kullanıcıları için bu kısıtlamayı aşmanın en kolay yolu WhatsApp Business kullanmaktı. Bilindiği üzere uygulamanın profesyonel sürümü, işletmelere yönelik bir profilde farklı bir numara kullanmanıza olanak tanıyor.

Fakat artık nihayet bu tarz alternatif yöntemlere ihtiyaç kalmayacak gibi görünüyor. WhatsApp, çok yakında Android cihazlarda yer alan çoklu hesap desteğini iOS’taki nihai sürümüne taşımaya hazırlanıyor.

WhatsApp çoklu hesap özelliği nasıl çalışıyor?

iOS cihazlarda bu yeni özellik, tıpkı Android versiyonundakine benzer bir çalışma prensibi sunuyor. Her iki platformda da cihaz başına iki hesap sınırı mevcut.

Bu özellikten yararlanmak isteyen kullanıcılar, Ayarlar sayfasında Hesap Listesi adlı yeni bir seçenekle karşılaşacak. Kullanıcılar bu sayfadan WhatsApp’a yeni bir numara ekleyip farklı bir profil oluşturabilecek.

Aynı zamanda mevcut bir hesabı taşımak ya da halihazırda başka bir cihaza etkin olan bir hesabı ikincil erişim noktası olarak kullanmak da mümkün olacak.

Son olarak uygulamaya gelen yeni özellikleri herkesten önce keşfetmek için WhatsApp Beta programına katılmak isteyebilirsiniz. Ayrıca güncel teknoloji haberlerini kaçırmamak için bizi WhatsApp Kanalımız üzerinden de takip edebilirsiniz.