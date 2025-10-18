Menüyü Kapat
    WhatsApp bilinmeyen numaralardan gelen mesajları kısıtlıyor

    WhatsApp, kullanıcıların kendilerine cevap vermeyen numaralara aylık olarak gönderebilecekleri mesaj sayısına limit getiriyor.
    WhatsApp mesaj limiti
    • WhatsApp, spam mesajları azaltmak için yeni bir özelliği test etmeye başladı.
    • Platform, kullanıcıların cevap vermeyen bilinmeyen numaralara aylık gönderebileceği mesaj sayısına kısıtlama getiriyor.
    • Meta'ya göre bu kısıtlama ortalama bir kullanıcıyı etkilemeyecek, yalnızca toplu gönderim yapan kişiler sınırlamayla karşılaşacak.

    WhatsApp platformu, kullanıcıların tanınmayan bireyler ya da işletmelerden alacakları mesaj sayısına bir sınır getirmek için çalışıyor. Aslında Meta henüz bu sınıra kesin olarak karar vermedi. Şirket şu sıralar farklı aylık gönderim sınırlarını test ediyor.

    TechCrunch tarafından aktarılan bilgilere göre istenmeyen mesajları engelleyecek bu yenilik, popüler mesajlaşma uygulamasının geliştiricisi Meta tarafından da resmi olarak doğrulandı. Beklenen kısıtlama, platformdaki spam içerikleri azaltmaya yardımcı olacak gibi görünüyor.

    Testlerin önümüzdeki haftalarda çeşitli ülkelerde başlaması bekleniyor. Bu özellikten ilk olarak WhatsApp Beta kullanıcılarının yararlanacağı tahmin ediliyor. Bu sayede platform, hızlıca kullanıcı geri bildirimlerinden yararlanıp yeni özelliği genel kullanıma açacak.

    WhatsApp Beta nedir ve nasıl indirilir? (Android, iOS, Windows ve Web)

    WhatsApp spam mesajların önünü kesiyor

    Yeni kısıtlama ile birlikte iletişim bilgileriniz kayıtlı olmayan birine üç mesaj gönderirseniz, bu üç mesaj aylık limitinize eklenecek. Karşıdaki kullanıcı eğer size yanıt verirse, üç mesaj artık sayılmayacak.

    Bir kişi veya şirket sınıra yaklaştığında, uygulamada kalan mesaj sayısını belirten bir uyarı görüntülenecek. Bu sayede önceden uyarı yapılmadan kimse engellenmeyecek.

    WhatsApp sohbet balonu rengi değiştirme

    Meta ortalama bir WhatsApp kullanıcısının bu sınırla ilgili herhangi bir sorun yaşamaması gerektiğini aktarıyor. Getirilecek bu önemli kısıtlama, spam yapan ve toplu mesaj gönderen kişi ya da işletmelere karşı bir önlem almayı amaçlıyor.

    WhatsApp’ta ChatGPT nasıl kullanılır? (Telefon numarası ile)

    WhatsApp’a gelecek güvenlik odaklı bu yenilik, yalnızca spam mesaj gönderen kötü niyetli aktörleri değil, aynı zamanda iletişim kurma şeklimizi de dönüştürme potansiyeli taşıyor. Yeni kısıtlama, özellikle de yanıt vermeyen kişilere üst üste mesaj gönderme alışkanlığı olanlar için adeta bir uyarı niteliği taşıyacak.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

