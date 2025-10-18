WhatsApp bilinmeyen numaralardan gelen mesajları kısıtlıyor

WhatsApp, spam mesajları azaltmak için yeni bir özelliği test etmeye başladı.

Platform, kullanıcıların cevap vermeyen bilinmeyen numaralara aylık gönderebileceği mesaj sayısına kısıtlama getiriyor.

Meta'ya göre bu kısıtlama ortalama bir kullanıcıyı etkilemeyecek, yalnızca toplu gönderim yapan kişiler sınırlamayla karşılaşacak.

WhatsApp platformu, kullanıcıların tanınmayan bireyler ya da işletmelerden alacakları mesaj sayısına bir sınır getirmek için çalışıyor. Aslında Meta henüz bu sınıra kesin olarak karar vermedi. Şirket şu sıralar farklı aylık gönderim sınırlarını test ediyor.

TechCrunch tarafından aktarılan bilgilere göre istenmeyen mesajları engelleyecek bu yenilik, popüler mesajlaşma uygulamasının geliştiricisi Meta tarafından da resmi olarak doğrulandı. Beklenen kısıtlama, platformdaki spam içerikleri azaltmaya yardımcı olacak gibi görünüyor.

Testlerin önümüzdeki haftalarda çeşitli ülkelerde başlaması bekleniyor. Bu özellikten ilk olarak WhatsApp Beta kullanıcılarının yararlanacağı tahmin ediliyor. Bu sayede platform, hızlıca kullanıcı geri bildirimlerinden yararlanıp yeni özelliği genel kullanıma açacak.

WhatsApp spam mesajların önünü kesiyor

Yeni kısıtlama ile birlikte iletişim bilgileriniz kayıtlı olmayan birine üç mesaj gönderirseniz, bu üç mesaj aylık limitinize eklenecek. Karşıdaki kullanıcı eğer size yanıt verirse, üç mesaj artık sayılmayacak.

Bir kişi veya şirket sınıra yaklaştığında, uygulamada kalan mesaj sayısını belirten bir uyarı görüntülenecek. Bu sayede önceden uyarı yapılmadan kimse engellenmeyecek.

Meta ortalama bir WhatsApp kullanıcısının bu sınırla ilgili herhangi bir sorun yaşamaması gerektiğini aktarıyor. Getirilecek bu önemli kısıtlama, spam yapan ve toplu mesaj gönderen kişi ya da işletmelere karşı bir önlem almayı amaçlıyor.

WhatsApp’a gelecek güvenlik odaklı bu yenilik, yalnızca spam mesaj gönderen kötü niyetli aktörleri değil, aynı zamanda iletişim kurma şeklimizi de dönüştürme potansiyeli taşıyor. Yeni kısıtlama, özellikle de yanıt vermeyen kişilere üst üste mesaj gönderme alışkanlığı olanlar için adeta bir uyarı niteliği taşıyacak.