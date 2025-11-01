WhatsApp Kanalları için doğrudan davet özelliği geliyor

Reklam

WhatsApp, Android için yayınlanan 2.25.32.15 Beta sürümü ile Kanallar özelliğine yönelik yenilikler sunuyor.

Yeni özellik sayesinde yöneticiler artık kendi kişi listelerindeki kullanıcıları Kanallarını takip etmeleri için doğrudan davet edebilecek.

Davet, kullanıcının sohbet ekranında bir mesaj olarak görünecek ve tek bir butonla kanala katılma olanağı sağlayacak.

WhatsApp, Google Play Store’da yayınlanan 2.25.32.15 Beta sürümüyle birlikte Kanallar için tasarlanmış yeni bir özelliği kullanıma sunmaya başladı. Bu özellik, yöneticilerin kişilerini doğrudan davet etmelerine olanak tanıyor.

Bu yeni özelliğin hala geliştirme aşamasında olduğunu ve gelecekteki bir güncellemede resmi olarak kullanıma sunulacağını belirtmekte fayda var. Etkileşimleri artırmaya odaklanan bu yenilik, aynı zamanda kanalınızın büyümesine de yardımcı olabilecek.

WhatsApp, Kanal yönetimini kolaylaştırıyor

WABetaInfo’nun haberine göre platforma gelecek yeni özellik, yöneticilerin kişilerini kanallarını takip etmeye davet etmelerine olanak tanıyacak. Bu seçenek kanal bilgi ekranında görünecek, böylece kolayca erişilebilir olacak.

Belirli kişileri seçip sadece birkaç saniye içinde istek göndermek mümkün olacak. Aşağıdaki görsellerden de görebileceğiniz gibi, bu istek bir sohbet mesajı olarak görünecek. Kullanıcıların hemen katılarak kanalı kolayca açmalarını sağlayacak hızlı bir buton bulunacak.

Ayrıca kanal yöneticilerinin test soruları oluşturup paylaşmasına olanak tanıyan bir araç da eklendi. Kullanıcılar bir soru oluşturup birden fazla cevap ekleyebiliyor ve birini doğru seçenek olarak işaretleyebiliyor.

Cevap yanlışsa, kullanıcılar anında geri bildirim alıyor. Tıpkı daha önce Instagram’daki testlerde de gördüğümüz gibi, doğruysa ise bir konfeti animasyonu gösteriliyor. Bu yeni özellikler, kullanıcılar ve yöneticiler arasındaki etkileşimi güçlendirmeye odaklanıyor.

Popüler mesajlaşma uygulamasına gelen bu yeni özellikler, kanalların daha kolay büyümesini amaçlıyor. Zira şu anda paylaşılabilir bağlantılara veya gezinmeye dayalı basit organik keşiflerle sınırlı. Fakat çok yakında bu durum değişecek gibi görünüyor.

WhatsApp, kanalları gerçek sosyalleşme merkezlerine dönüştürebilecek çeşitli araçlarla etkileşimi ve katılımı teşvik etmenin yeni yollarını aramaya devam ediyor. Şu anda Beta kullanıcılar ile sınırlı durumda olan yeni özelliklerin, çok yakında genel kullanıma sunulması ve herkes tarafından erişilebilir hale gelmesi bekleniyor.

WhatsApp Beta programına katılarak siz de bu yenilikleri herkesten önce deneyimleyebilirsiniz. Ayrıca teknoloji ile ilgili önemli gelişmeleri kaçırmamak istiyorsanız, Webmasto’yu WhatsApp’tan takip edebilirsiniz.