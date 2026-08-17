Türksat yayınları 4A uydusuna taşındı, işte güncel frekans listesi

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Teknolojik ömrünü tamamlayan Türksat 3A uydusundaki televizyon ve radyo yayınları, 15 Ağustos'u 16 Ağustos 2026'ya bağlayan gece Türksat 4A uydusuna aktarıldı.

TKGS destekli cihazlarda kanal listesi kendiliğinden güncellenirken, bu sistemi desteklemeyen eski nesil alıcılarda kanalların yeniden aranması gerekiyor.

Yeni uydu aynı yörünge konumunda bulunduğu için çanak anten yönünün değiştirilmesine gerek kalmayacak.

Türkiye’nin uydu yayıncılığında bir dönem sona erdi. 2008 yılından bu yana hizmet veren Türksat 3A uydusu teknolojik ömrünü tamamladı ve üzerindeki televizyon ile radyo yayınları, 15 Ağustos’u 16 Ağustos 2026’ya bağlayan gece Türksat 4A uydusuna aktarıldı.

Türksat’ın açıklamasına göre bu geçişin amacı, televizyon yayıncılığında ulaşılan yeni küresel standartların tüm izleyicilere sunulabilmesi. Yayınlar artık daha güncel ve yüksek kapasiteli uydular üzerinden gerçekleşecek. Ancak geçişin hemen ardından çok sayıda izleyicinin ekranında kanallar kayboldu, bazı cihazlarda “Sinyal Yok” ve “Servis Yok” uyarıları belirdi.

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Cihazınız TKGS destekliyorsa bir şey yapmanıza yok

Türksat, geçiş sürecinde izleyicileri ikiye ayırıyor. Türksat Kanal Güncelleme Sistemi, kısa adıyla TKGS desteği bulunan televizyon ve uydu alıcılarında kanal listesi otomatik olarak güncelleniyor. Bu cihazlara sahip izleyicilerin herhangi bir ayar değiştirmesine ya da manuel kanal araması yapmasına gerek yok.

TKGS özelliği bulunmayan eski nesil uydu alıcılarında ise durum farklı. Bu cihazlarda kanal listesinin kendiliğinden yenilenmesi mümkün olmadığı için yayın aktarımının ardından otomatik kanal arama ya da şebeke taraması yapılması gerekiyor. Türksat, bu işlemin de sonuç vermemesi halinde manuel frekans girilerek arama yapılabileceğini belirtiyor.

Çanak antene dokunmaya gerek yok

Geçiş sürecinde en sık yapılan hatalardan biri, kanalların kaybolmasının ardından çanak anteni yeniden yönlendirmeye çalışmak. Türksat bu konuda net bir uyarı yapıyor ve çanak anten yönünün ya da ayarının değiştirilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Bunun teknik nedeni ise basit: Yayınların taşındığı yeni uydular, eski uyduyla aynı yörünge konumunda, yani 42 derece Doğu’da bulunuyor. Dolayısıyla ekranda yaşanan sorun bir anten hizalama problemi değil, cihazın hafızasındaki kanal listesinin eski frekansları göstermesinden kaynaklanıyor. Antenin yönü değiştirildiğinde ise sorunun çözülmesi bir yana, sinyal tamamen kaybedilebiliyor.

Şebeke taraması için iki frekans

Kanallarını topluca geri getirmek isteyen izleyiciler için Türksat iki ana tarama frekansı paylaştı. Bunlardan ilki 12380 MHz, dikey polarizasyon, 27500 sembol oranı ve 3/4 FEC değerlerine sahip. İkincisi ise 12423 MHz, yatay polarizasyon, 30000 sembol oranı ve yine 3/4 FEC değerlerinde.

Bu frekanslardan biri cihazın manuel arama bölümüne girilip şebeke taraması seçeneği etkinleştirildiğinde, alıcı Türksat 4A üzerindeki kanalları otomatik olarak listeye ekliyor. Kanalları tek tek eklemek istemeyenler için en pratik yöntem bu, çünkü tek işlemle tüm liste yenileniyor.

Popüler kanalların güncel frekansları

Yalnızca belirli kanalları manuel olarak eklemek isteyenler için en çok izlenen ulusal kanalların Türksat 4A üzerindeki güncel değerleri aşağıda yer alıyor. Manuel arama yaparken yalnızca frekans numarasını girmek yeterli olmuyor, polarizasyon, sembol oranı ve FEC değerlerinin de doğru girilmesi gerekiyor.

Kanal Frekans Pol. Kapsama SR FEC TRT 1 HD 11794 V TR 30000 3/4 TRT Spor HD 11794 V TR 30000 3/4 TRT Çocuk HD 11794 V TR 30000 3/4 TRT Belgesel HD 11794 V TR 30000 3/4 TRT Haber HD 12226 V Batı 27500 3/4 TRT Müzik HD 12226 V Batı 27500 3/4 Star TV HD 12015 H TR 27500 3/4 Kanal D HD 12245 H TR 27500 5/6 ATV HD 12206 H TR 27500 3/4 A Haber HD 12206 H TR 27500 3/4 Show TV HD 12302 V TR 27500 3/4 TV8 HD 11901 V TR 12500 2/3 TV8,5 HD 11901 V TR 12500 2/3 NOW HD 11886 V TR 10833 2/3 CNN Türk HD 12034 V Batı 27500 3/4 Habertürk HD 11844 V Batı 10833 2/3 Beyaz TV HD 11996 V Batı 27500 3/4 Kanal 7 HD 12457 H Doğu 27500 2/3

Tabloda kanalların HD sürümleri yer alıyor. Bazı kanalların standart çözünürlüklü karşılıkları da farklı frekanslarda yayında bulunuyor, HD yayın alamayan eski cihazlara sahip izleyiciler ise bu değerleri Türksat’ın resmi frekans listesinden bulabilir.

Manuel arama nasıl yapılıyor?

Manuel frekans girmek isteyen izleyicilerin izleyeceği yol cihazdan cihaza küçük farklılıklar gösterse de temelde aynı. Televizyonun veya uydu alıcısının ayarlar bölümünden uydu ayarları ya da kurulum menüsüne giriliyor, buradan manuel arama veya TP arama seçeneği seçiliyor. Açılan ekrana frekans, polarizasyon, sembol oranı ve FEC değerleri girildikten sonra arama başlatılıyor ve bulunan kanallar kaydediliyor.

İşlem sonrasında sorun devam ediyorsa cihazın bir kez kapatılıp açılması öneriliyor. Sinyal seviyesinin düşük görünmesi durumunda ise bunun anten kaynaklı olmadığı, yayın aktarımının kademeli ilerlemesinden kaynaklanabileceği belirtiliyor. Bu tür durumlarda kısa bir süre bekleyip taramayı tekrarlamak çoğu zaman yeterli oluyor.