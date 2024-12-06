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    Yapay zeka odaklı iOS 18.2 RC çıktı: ChatGPT, Image Playground ve diğer yenilikler

    Yapay zeka odaklı bir dizi yeni özelliğe ev sahipliği yapan iOS 18.2 RC güncellemesi nihayet kullanıcılara sunuldu.
    iOS 18.2 RC
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    • Apple bugün iOS 18.2 RC sürümüyle kullanıcıların karşısına çıktı.
    • Aynı zamanda iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV ve Apple Vision Pro kullanıcılarına da yeni güncellemeler sunuldu.
    • Apple'ın yeni güncellemeleriyle birlikte kullanıcılara bir dizi ilgi çekici yapay zeka özelliği getirildi.

    Teknoloji devi Apple kısa süre önce iOS 18.2, iPadOS 18.2, macOS Sequoia 15.2, watchOS 11.2, tvOS 18.2 ve visionOS 2.2 RC sürümlerini yayınladı. Release Candidate adı verilen bu sürümler, önümüzdeki hafta gerçekleşmesi beklenen resmi lansmandan önceki son test aşamasını temsil ediyor.

    iOS 18.2 ve iPadOS 18.2 güncellemeleri 18.2 22C150, macOS Sequoia 15.2 24C98, watchOS 11.2 22S99, tvOS 18.2 22K154 ve son olarak visionOS 2.2 22N840 sürümüne taşınıyor. RC versiyonları ayrıca iPadOS 17.7.3, macOS Ventura 13.7.2 ve macOS Sonoma 14.7.2 gibi önceki sürümler için de sunuluyor.

    iOS 18.2 RC beklenen yapay zeka özelliklerini getiriyor

    Güncellemeler ile birlikte sunulan yeni özellikler arasında iOS 18.2, iPadOS 18.2 ve macOS Sequoia 15.2 ile ikinci aşamaya geçen Apple Intelligence yapay zeka konusunda beklenen işlevleri nihayet sunuyor. Sunulan yeni yazılımlar, ChatGPT ile daha iyi entegrasyon sağlıyor.

    Image Playground açıklamalardan veya önerilerden görüntü oluşturulmasına olanak tanırken, Notlar uygulamasına entegre edilen Image Wand ise eskizlerden veya metin parçalarından görüntü oluşturulmasını mümkün kılıyor.

    Genmoji, Fotoğraflar uygulamasındaki açıklamalara veya tanınan yüzlere dayalı olarak özelleştirilebilir emoji sunuyor. Öte yandan Visual Intelligence çerçevelenmiş nesneler hakkında gerçek zamanlı bilgi sunarken, ek ayrıntılar için ChatGPT ile doğrudan etkileşim kurma olanağı sağlıyor.

    Apple Intelligence

    Siri sesli asistan, ChatGPT ile entegre, karmaşık istekleri ele alan ve orijinal içerik üreten gelişmiş özelliklere sahip oluyor. Mail uygulaması da daha iyi düzenleme için otomatik e-posta sınıflandırmasıyla optimize ediliyor. Kameraya pozlamayı ve odağı kilitlemek için AE/AF Kilidi gibi yeniliklerin yanı sıra bekleme modundaki iPhone’dan daha hızlı erişim ve Kamera Kontrolü düğmesine çift tıklama hızını üç farklı seçenekle özelleştirme olanağı sunuluyor.

    watchOS 11.2, iPhone’daki videoları Camera Remote uygulaması aracılığıyla duraklatma özelliğinin yanı sıra Tides uygulamasında iyileştirmeler sunuyor. visionOS 2.2 ile birlikte kullanıcıların aynı anda birden fazla spor karşılaşmasını izlemelerine olanak tanıyan Multiview özelliği geliyor.

    Bu yeni özellik şu anda yalnızca Apple TV+ aboneliği aracılığıyla kullanılabilen MLS ve MLB maçlarıyla uyumlu çalışıyor. Buna ek olarak Mac Virtual Display için daha fazla üretkenlik için geniş en-boy oranlarına sahip yeni seçenekler yer alıyor.

    Tüm RC güncellemeleri uyumlu modeller tarafından şu anda kullanılabiliyor. Ancak Genmoji ve Image Playground gibi gelişmiş Apple Intelligence özellikleri için iPhone 15 Pro, M serisi veya A17 Pro çipli iPad ve M serisi çipli Mac gibi özel donanımlar gerektiğini de hatırlatmakta fayda var.

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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