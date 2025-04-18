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    xAI, Grok’a eski sohbetleri hatırlama yeteneği kazandırdı

    xAI tarafından geliştirilen yapay zeka sohbet robotu Grok artık tıpkı rakiplerinde olduğu gibi hafıza desteğine sahip.
    • Grok sohbet robotu artık eski konuşmalarınızı hatırlayacak.
    • Yapay zeka şirketi xAI, Gemini ve ChatGPT'de bir süredir mevcut olan hafıza desteğini Grok'a getirdi.
    • Şu anda Beta kullanıcılarıyla test edilen özellik yakında genel kullanıma sunulacak.

    Milyarder iş insanı Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI, yakın zamanda dil modelinde bir iyileştirme yaptığını duyurdu. Grok artık zamanla konuşmaları daha doğal ve tutarlı hale getirmek için tasarlanmış bir yetenek olan yeni bir hafıza özelliğine kavuştu.

    xAI’ın yapay zeka sohbet robotu artık geçmiş etkileşimlerden veri çıkarıyor. Bu önemli yenilik, popüler AI hizmetinin toplanan bağlamı temel alarak, belirli kullanıcı istekleri doğrultusunda daha verimli yanıtlar ve çıktılar oluşturmasına yardımcı oluyor.

    Grok, Gemini ve ChatGPT’deki popüler özelliğe kavuştu

    Grok için gelen hafıza özelliği, xAI’ın üretken yapay zeka alanındaki başlıca rakiplerine karşı daha doğrudan bir konuma getiriyor. Geliştiriciler, bu yeniliğin diğer gelişmiş platformlarla aradaki farkı kapatmayı amaçladığını doğruluyor.

    Benzer özellikler, Google’ın Gemini ve OpenAI’nin ChatGPT aracı gibi bilinen bazı hizmetlerde bir süredir zaten mevcut durumda. Karmaşık ve kişiselleştirilmiş diyaloglar için geçmiş etkileşimleri hatırlama yeteneği kullanıcılar için daha zengin bir deneyim yaratıyor.

    Grok hafıza desteği sayesinde kullanıcının geçmişte paylaştığı önemli bilgileri saklıyor. Sistem geçmiş sorgulardan gelen ayrıntıları saklayabilir ve daha sonra yeni ilgili sorgular ortaya çıktığında bunları geri çağırabiliyor.

    Bu yenilik tekrarları önlemeye yardımcı oluyor ve diyaloğu daha doğal hale getiriyor. Kullanıcılar bu olanaktan doğrudan yararlanarak, yarıda kalan bir konuşmayı kaldığı yerden devam ettirme şansına sahip oluyor.

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    Aynı zamanda yapay zekaya belirli bir bilgi parçasını unutması talimatının verilmesinin, bu bilginin altta yatan bellek sistemlerinden kalıcı olarak silinmesiyle sonuçlanmayabileceği de belirtmekte fayda var. Yani kullanıcılar istedikleri bilgileri hafıza desteğinden mahrum tutabiliyor.

    Grok hafıza özelliğini Beta kullanıcılarıyla test ediyor

    xAI’ın yeni hafıza özelliği şu anda deneysel aşamada karşımıza çıkıyor. Bu özelliğe erişim, şimdilik yapay zeka aracının Beta sürümüyle sınırlı tutuluyor. Kullanıcılar hem resmi web sitesi üzerinden hem de Android ve iOS cihazlara özel uygulamaları kullanarak bu işlevi test edebiliyor.

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    Yeni özellik şu anda AB ülkeleri ve İngiltere de dahil olmak üzere bazı belirli bölgelerde aktif değil. Şirket yakın gelecekte kullanılabilirliği genişletmeyi planladığını duyurdu. Beklenen özelliğin yakında X platformunda kullanıma sunulması ve yapay zekanın bağlı ekosisteme daha fazla entegre edilmesi planlanıyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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