xAI, Grok’a eski sohbetleri hatırlama yeteneği kazandırdı

Milyarder iş insanı Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI, yakın zamanda dil modelinde bir iyileştirme yaptığını duyurdu. Grok artık zamanla konuşmaları daha doğal ve tutarlı hale getirmek için tasarlanmış bir yetenek olan yeni bir hafıza özelliğine kavuştu.

xAI’ın yapay zeka sohbet robotu artık geçmiş etkileşimlerden veri çıkarıyor. Bu önemli yenilik, popüler AI hizmetinin toplanan bağlamı temel alarak, belirli kullanıcı istekleri doğrultusunda daha verimli yanıtlar ve çıktılar oluşturmasına yardımcı oluyor.

Grok için gelen hafıza özelliği, xAI’ın üretken yapay zeka alanındaki başlıca rakiplerine karşı daha doğrudan bir konuma getiriyor. Geliştiriciler, bu yeniliğin diğer gelişmiş platformlarla aradaki farkı kapatmayı amaçladığını doğruluyor.

Benzer özellikler, Google’ın Gemini ve OpenAI’nin ChatGPT aracı gibi bilinen bazı hizmetlerde bir süredir zaten mevcut durumda. Karmaşık ve kişiselleştirilmiş diyaloglar için geçmiş etkileşimleri hatırlama yeteneği kullanıcılar için daha zengin bir deneyim yaratıyor.

Grok now remembers your conversations. When you ask for recommendations or advice, you’ll get personalized responses. pic.twitter.com/UXhX7BjS57

— Grok (@grok) April 17, 2025