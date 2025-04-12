ChatGPT artık tüm anlattıklarınızı hatırlayacak

ChatGPT için gelişmiş hafıza desteği duyuruldu.

OpenAI lideri Sam Altman, ChatGPT'nin artık söylediğiniz her şeyi hatırlama yeteneğine sahip olduğunu ifade etti.

Kullanıcılar isteğe bağlı olarak Hafıza özelliği devre dışı bırakma seçeneğine sahip olabilecek.

Yapay zeka şirketi OpenAI, ChatGPT aracının hafıza fonksiyonunu ciddi bir şekilde geliştirdi. Artık sohbet robotu sadece o anki sohbetin içeriğini değil, önceki sohbetlerin içeriklerini de hatırlıyor.

OpenAI’nin başkanı Sam Altman, X hesabından yaptığı paylaşımda bu konuya değindi. Küçük bir örnek vermek gerekirse ChatGPT artık dün veya bir hafta önce söylediklerinizi hatırlayabilecek.

Mesela sohbet robotuna fıstık alerjiniz olduğunu söylerseniz ve bir ay sonra kendisinden akşam yemeği için bir tatlı tarifi oluşturmasını isterseniz, yapay zeka tarifte fıstık olmaması gerektiğini aklında tutarak tarifi oluşturacak. Bu da kullanıcılar için daha kişiselleştirilmiş bir yapay zeka deneyimine kapı aralayacak.

OpenAI, ChatGPT için gelişmiş Hafıza desteği getirdi

OpenAI tarafından sunulan geliştirilmiş hafıza desteği sayesinde ChatGPT artık daha kişiselleştirilmiş yanıtlar sağlayacak. OpenAI’nin verdiği bir örnekte, bir kullanıcı yapay zekadan hafta sonundan kalma bir konuşmanın içeriğini hatırlatmasını istedi.

Bellek özelliği ChatGPT uygulamasında “Ayarlar > Kişiselleştirme” bölümünde yer alıyor. Hafıza Yönetimi menüsünden ChatGPT’nin sizin hakkınızda neler bildiğini görebilir ve istemediğiniz anıları kaldırabilirsiniz.

Ayrıca “Hafıza” fonksiyonunu tamamen devre dışı da bırakmanız mümkün. Bu sayede ChatGPT sohbet robotu sizi her seferinde yeni bir kullanıcı olarak algılayacak.

Plus ve Pro abonelik sahiplerine Hafıza özelliğinin geliştirilmiş bir versiyonu sunuluyor. Team, Enterprise ve Edu aboneleri ise Nisan ayı sonuna kadar buna erişim sağlayabilecek.

Son olarak ilgiyle karşılanan bu yeni özelliğin geçici olarak Avrupa Birliği ülkeleri, İngiltere, İsviçre, Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn’da çalışmayacağını hatırlatmakta fayda var.