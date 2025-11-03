Menüyü Kapat
    ChatGPT artık spesifik finansal, hukuki ve tıbbi tavsiyeler vermeyecek

    OpenAI, yasal ve düzenleyici baskıları gerekçe göstererek ChatGPT'nin artık spesifik tıbbi, hukuki veya finansal tavsiyeler vermesini resmen yasakladı.
    ChatGPT
    • OpenAI'ın yeni kurallara göre ChatGPT artık belirli tedavi yöntemleri, ilaç dozajları, dava şablonları veya alım/satım yatırım önerileri gibi riskli tavsiyeler veremeyecek.
    • Bu kısıtlama, ChatGPT'nin yanlış teşhisler koyma, hukuki ve finansal verileri "halüsinasyon" yoluyla hatalı üretme risklerinden kaynaklanan potansiyel dava ve yasal sorumluluk korkularından kaynaklanıyor.
    • Şirket, bu kural değişikliğiyle birlikte geçmişte bu konularda hatalı bir davranış sergilediğini de itiraf ediyor.

    OpenAI’ın yapay zeka destekli sohbet robotu ChatGPT, yasal ve etik baskılar yüzünden sınırlarını yeniden çizmek zorunda kaldı. Sam Altman liderliğinde hareket eden şirket, kullanım politikalarında köklü bir değişikliğe gidiyor. Şirket, yanlış teşhisler ve yatırım tavsiyeleri gibi uzun süredir yaşanan tartışmaların ardından chatbot aracının yetki alanını daralttı.

    Bu da demek oluyor ki ChatGPT artık kullanıcılarına spesifik tıbbi, hukuki ya da finansal tavsiyeler vermeyecek. Dava ve hukuki sorumluluk endişeleriyle dönüşüme giden OpenAI, bundan sonra bir “danışman” yerine “eğitim aracı” olarak hizmet verecek.

    ChatGPT “kırmızı çizgilerini” açıkladı

    International Business Times’ın haberine göre OpenAI artık ChatGPT’nin hangi konularda kullanıcılarla ne ölçüde etkileşime gireceğini değiştirdi. Yapay zekayı bir “eğitim aracına” dönüştüren şirket, chatbot aracını hatalı bilgiler üretmesi ve bunun sonucunda meydana gelebilecek potansiyel dava risklerine karşı kısıtladı. Böylelikle olası halüsinasyonlarda yasal sorumluluğun önüne geçilmesi amaçlanıyor.

    Bundan sonra ChatGPT’nin artık kullanıcılara doğrudan önerilerde bulunmayacağı, bunun yerine sadece konuya ilişkin genel prensipleri paylaşacak. Ayrıca kullanıcılara muhakkak bir uzmana danışmaları yönünde tavsiyede bulunacak.

    ChatGPT

    OpenAI’ın yapay zekası bundan sonra ilaç isimlerini doğrudan vermeyecek. Ayrıca dozaj önerme ya da semptomlara karşı kesin bir teşhis konma gibi rehberlik hizmetleri olmayacak.

    Hukuki konularda da benzer bir kısıtlama karşımıza çıkacak. Örneğin ChatGPT’den dava dilekçesi oluşturmak ya da hukuksal konularda öneriler almak mümkün olmayacak. Finansal tarafta da alım-satım önerileri ya da yatırım tavsiyeleri paylaşılmayacak.

    Öte taraftan etik gri alanlarda da ChatGPT’ye dokunuşlar geliyor. Örneğin kullanıcıların sosyal güvenlik numarası ya da müşteri sözleşmeleri gibi hassas verilerini platforma girmeleri önerilmiyor. Benzer şekilde öğrencilerin ödevlerinde ChatGPT’yi bir “hayalet yazar” gibi kullanmaması, bunun yerine yapay zekayı bir “çalışma arkadaşı” olarak konumlandırmaları gerektiği vurgulanıyor.

    Tüm bunların yanı sıra yapay zeka hizmetlerinin orijinal bir sanat eseri yaratmak adına kullanılması OpenAI tarafından artık kabul edilebilir bir konu olmayacak. Hukuki sorumluluktan kopmak isteyen şirket, sanatsal üretimlerde kullanıcıların chatbot’tan sadece beyin fırtınası yapmak için yararlanmaları gerektiğini aktarıyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

