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    WSJ uyardı: iPhone 17 fiyatları zamlı gelecek

    The Wall Street Journal'ın iddialarına göre Apple, bu yılki iPhone 17 serisi telefon modellerinde fiyatları artıracak.
    iPhone 17
    • Eylül ayında resmi olarak tanıtılacak iPhone 17 serisinin daha pahalı olacağı söyleniyor.
    • Dört modelden oluşacak akıllı telefon ailesi, selefine göre daha yüksek fiyat etiketleriyle sunulacak.

    Teknoloji devi Apple, bu baharda piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 17 serisi akıllı telefon ailesinin fiyatlarını artırmayı düşünüyor. Merak uyandıran yeni modellerin zamlı fiyatlarla tüketicilerin karşısına çıkacağı söyleniyor.

    The Wall Street Journal’ın haberine göre ABD’li şirket, fiyat artışını haklı çıkarmak için yeni özellikleri ve tasarım değişikliklerini kullanmak istiyor. Fakat bunun Çin mallarına uygulanan ABD tarifelerine bağlanması istemiyor. Bu nedenle sıradaki amiral gemisi cihazların daha pahalıya mal olacağı vurgulanıyor.

    Bu fiyat artışının sebebi ne?

    Amerika Birleşik Devletleri ve Çin, ticaret anlaşmazlığı nedeniyle çoğu gümrük vergisini askıya alma konusunda anlaştı. Fakat ABD Başkanı Donald Trump, akıllı telefonlar ve diğer teknoloji ürünleri de dahil olmak üzere Çin mallarına yüzde 20 gümrük vergisi uygulamaya devam ediyor.

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    WSJ editörlerine göre Apple, iPhone 17 serisindeki artışın doğrudan tarifelerle ilgili olmasından endişe ediyor. ABD merkezli şirketin, akıllı telefonlarının fiyatlarını yeniden ayarlamaması durumunda kar marjının mevcut değerden etkilenmesi muhtemel gibi görünüyor.

    iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max’in görsel anlamda yenilenmeye gitmesinin yanı sıra, ultra ince olarak tanımlanan ve sunumu daha da zenginleştirecek şekilde tasarlanan iPhone 17 Air adlı yeni bir modelin tanıtılması bekleniyor.

    iPhone 17 fiyatları

    Söylentilere göre Apple, daha yüksek fiyat etiketini haklı çıkarmak için tasarım iyileştirmelerine ve yeni özelliklere vurgu yapmayı tercih edebilir. Ticaret gerginlikleri ve vergilerden uzaklaşılarak yeni ürünlerin katma değerine odaklanılması ve inovasyonun değer kazanması hedeflenen bir pazarlama stratejisi uygulanması amaçlanıyor.

    Piyasa mantığıyla tutarlı olmasına rağmen, uluslararası ekonomik bağlam hakkındaki genel farkındalık nedeniyle bu stratejinin etkisiz kalabileceği düşünülüyor. ABD-Çin gümrük tarifeleri konusu, çok sayıda kişi tarafından takip edilen ve kamuoyunda konuşulan bir konu olduğundan dolayı gerçek maliyet baskılarından dikkati uzaklaştırma girişimi kolayca fark edilebilir.

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    Şu anda mevcut basın raporları, Apple’ın müşterilerine olası fiyat artışını meşrulaştırmak için hangi özel yenilikleri kullanacağını açıklamıyor. iPhone 17 serisinin mevcut nesle kıyasla ne kadarlık bir ilerlemeyi temsil ettiğini anlamak için daha fazla ayrıntıyı ve resmi duyuruları beklememiz gerekecek.

    iPhone üretimi Hindistan’a taşındı

    Artan gümrük vergisi baskısının ortasında Apple stoklarını artırıyor. Aynı zamanda şirket, iPhone üretimini Hindistan’a kaydırıyor. Şirketin CEO’su Tim Cook, Nisan-Haziran çeyreğinde ABD’ye gönderilecek iPhone’ların büyük çoğunluğunun Hindistan’da üretileceğini resmi olarak doğruladı.

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    Fakat Çin fabrikaları, Apple’ın en gelişmiş modelleri olan iPhone Pro ve iPhone Pro Max’in büyük kısmını üretmeye devam ediyor. Hindistan’ın altyapısı ve teknik kapasitesinin henüz Çin ölçeğinde seri üretimi destekleyecek düzeyde olmadığı vurgulanıyor.

    iPhone 17 serisi akıllı telefon ailesinde Plus modelinin yerini alacak yeni bir ultra ince model olan iPhone 17 Air nihayet karşımıza çıkacak.

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    iPhone 16‘nın 799 dolar, en pahalı model olan iPhone 16 Pro Max‘in fiyatı ise 1,199 dolardan raflara geldiğini hatırlatalım. Bu anlamda şirket, yeni amiral gemilerinde daha pahalı fiyatlar sunmaya hazırlanıyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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