WhatsApp artık bu Android ve iPhone’larda çalışmıyor

WhatsApp birçok eski cihaz için desteğini sonlandırdı.

iPhone SE ve iPhone 6 serisi de dahil olmak üzere çok sayıda Android ve iOS telefon artık WhatsApp'a erişemeyecek.

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bu yılın başlarında belirli Android cihazlara, özellikle de Android 4.4 (KitKat) işletim sistemini çalıştıran cihazlara desteğini sonlandırdı. Benzer bir duyuru Apple cihazları için de yapıldı.

5 Mayıs itibarıyla uygulama, iOS sürümü 15.1’den düşük olan iPhone’larda artık kullanılamamaya başlayacaktı. Fakat Apple, eski cihaz kullanıcılarına 1 Haziran’a kadar ek bir kullanım süresi daha tanıdı. Ama artık belirlenen ek tarih de geçti ve WhatsApp destek sayfasını resmen güncelledi.

WhatsApp hangi telefonlar için desteğini sonlandırdı?

Yeni kurallara göre WhatsApp şu an için yalnızca Android 5.0 (Lollipop) veya üzeri sürüme sahip cihazları ve iOS 15.1 veya üzeri sürüme sahip iPhone cihazlarını destekliyor.

Bu da ne yazık ki iPhone 6, iPhone 6 Plus ve iPhone 5s kullanıcılarının artık bu popüler mesajlaşma uygulamasını kullanamayacağı anlamına geliyor. Apple’ın bir döneme damgasını vuran popüler telefonlarının artık WhatsApp’a erişemeyeceği anlaşılıyor.

WhatsApp desteği sona eren tüm eski cihazlar şu şekilde sıralanıyor:

Apple:

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (2016)

Samsung:

Galaxy S3

Galaxy Note 2

Galaxy Ace 3

Galaxy S4 Mini

Galaxy Core

Galaxy Trend Lite

Galaxy Trend II

Galaxy Ace 2

Galaxy S3 Mini

Galaxy Xcover 2

LG:

Optimus G

Nexus 4

G2 Mini

L90

Optimus L3 II Dual

Optimus L5 II

Optimus F5

Optimus L3 II

Optimus L7 II

Optimus L5 Dual

Optimus L7 Dual

Optimus F3

Optimus F3Q

Optimus L2 II

Optimus L4 II

Optimus F6

Enact

Lucid 2

Optimus F7

Cihazınızın hangi Android sürümünü kullandığından emin değilseniz, “Ayarlar > Sistem > Telefon hakkında > Android sürümü” bölümünden kontrol edin. Android 5.0’dan düşük bir sayı görüyorsanız cihazınız artık WhatsApp ile uyumlu değildir.

iPhone’larda ise “Ayarlar > Genel > Hakkında” bölümüne giderek mevcut iOS sürümünüzü kontrol edebilirsiniz.,

Kullanıcıların ne yapmaları gerekiyor?

WhatsApp, eski cihaz kullanıcılarının uygulamayı kullanmaya devam edebilmeleri için güncelleme yapmaları konusunda birkaç kez bilgilendirileceğini ve hatırlatılacağını söylüyor.

Eğer WhatsApp günlük iletişiminiz için vazgeçilmez bir araçsa, şimdi daha yeni bir cihaza geçmenin tam da zamanı gibi görünüyor.

Cihazlarını değiştirmeyi düşünen iOS kullanıcıları için, büyük tasarım değişiklikleriyle yeni iPhone 17 serisinin tanıtılmasının beklendiği Eylül ayına kadar beklemekte fayda olabilir. Orta seviye bir seçenek arayanlar için ise iPhone 16e’nin öne çıkan bir cihaz olabileceğini ekleyelim.