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    WhatsApp artık bu Android ve iPhone’larda çalışmıyor

    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp artık onlarca eski Android ve iPhone modelinde çalışmıyor.
    WhatsApp
    • WhatsApp birçok eski cihaz için desteğini sonlandırdı.
    • iPhone SE ve iPhone 6 serisi de dahil olmak üzere çok sayıda Android ve iOS telefon artık WhatsApp'a erişemeyecek.

    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bu yılın başlarında belirli Android cihazlara, özellikle de Android 4.4 (KitKat) işletim sistemini çalıştıran cihazlara desteğini sonlandırdı. Benzer bir duyuru Apple cihazları için de yapıldı.

    5 Mayıs itibarıyla uygulama, iOS sürümü 15.1’den düşük olan iPhone’larda artık kullanılamamaya başlayacaktı. Fakat Apple, eski cihaz kullanıcılarına 1 Haziran’a kadar ek bir kullanım süresi daha tanıdı. Ama artık belirlenen ek tarih de geçti ve WhatsApp destek sayfasını resmen güncelledi.

    WhatsApp hangi telefonlar için desteğini sonlandırdı?

    Yeni kurallara göre WhatsApp şu an için yalnızca Android 5.0 (Lollipop) veya üzeri sürüme sahip cihazları ve iOS 15.1 veya üzeri sürüme sahip iPhone cihazlarını destekliyor.

    Bu da ne yazık ki iPhone 6, iPhone 6 Plus ve iPhone 5s kullanıcılarının artık bu popüler mesajlaşma uygulamasını kullanamayacağı anlamına geliyor. Apple’ın bir döneme damgasını vuran popüler telefonlarının artık WhatsApp’a erişemeyeceği anlaşılıyor.

    iPhone 6S

    WhatsApp desteği sona eren tüm eski cihazlar şu şekilde sıralanıyor:

    Apple:

    • iPhone 5
    • iPhone 5c
    • iPhone 5s
    • iPhone 6
    • iPhone 6 Plus
    • iPhone 6s
    • iPhone 6s Plus
    • iPhone SE (2016)

    Samsung:

    • Galaxy S3
    • Galaxy Note 2
    • Galaxy Ace 3
    • Galaxy S4 Mini
    • Galaxy Core
    • Galaxy Trend Lite
    • Galaxy Trend II
    • Galaxy Ace 2
    • Galaxy S3 Mini
    • Galaxy Xcover 2

    LG:

    • Optimus G
    • Nexus 4
    • G2 Mini
    • L90
    • Optimus L3 II Dual
    • Optimus L5 II
    • Optimus F5
    • Optimus L3 II
    • Optimus L7 II
    • Optimus L5 Dual
    • Optimus L7 Dual
    • Optimus F3
    • Optimus F3Q
    • Optimus L2 II
    • Optimus L4 II
    • Optimus F6
    • Enact
    • Lucid 2
    • Optimus F7

    Cihazınızın hangi Android sürümünü kullandığından emin değilseniz, “Ayarlar > Sistem > Telefon hakkında > Android sürümü” bölümünden kontrol edin. Android 5.0’dan düşük bir sayı görüyorsanız cihazınız artık WhatsApp ile uyumlu değildir.

    iPhone’larda ise “Ayarlar > Genel > Hakkında” bölümüne giderek mevcut iOS sürümünüzü kontrol edebilirsiniz.,

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    Kullanıcıların ne yapmaları gerekiyor?

    WhatsApp, eski cihaz kullanıcılarının uygulamayı kullanmaya devam edebilmeleri için güncelleme yapmaları konusunda birkaç kez bilgilendirileceğini ve hatırlatılacağını söylüyor.

    Eğer WhatsApp günlük iletişiminiz için vazgeçilmez bir araçsa, şimdi daha yeni bir cihaza geçmenin tam da zamanı gibi görünüyor.

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    Cihazlarını değiştirmeyi düşünen iOS kullanıcıları için, büyük tasarım değişiklikleriyle yeni iPhone 17 serisinin tanıtılmasının beklendiği Eylül ayına kadar beklemekte fayda olabilir. Orta seviye bir seçenek arayanlar için ise iPhone 16e’nin öne çıkan bir cihaz olabileceğini ekleyelim.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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