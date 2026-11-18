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WhatsApp, sohbet yedeklerini kendi sunucularında saklayan bulut yedekleme özelliğini Android ve iPhone'daki beta kullanıcılarına açmaya başladı.

Yeni seçenek 2 GB ücretsiz alan sunuyor, WhatsApp Plus ile 100 GB'a, Meta One ile 4 TB'a kadar çıkılabiliyor.

Yedekler zorunlu olarak uçtan uca şifreleniyor, ancak iPhone ile Android arasında geri yükleme şimdilik desteklenmiyor.

WhatsApp, sohbet yedeklerini Google Drive ve iCloud yerine kendi sunucularında saklayan bulut yedekleme özelliğini kullanıcılara açmaya başladı. Özellik Android’in ardından 17 Kasım’da iPhone’daki beta sürüme de geldi ve her kullanıcıya 2 GB ücretsiz alan sunuyor.

Bugüne kadar WhatsApp yedekleri Android’de Google Drive’a, iPhone’da ise iCloud’a kaydediliyordu. Bu yedekler özellikle çok fotoğraf ve video paylaşan kullanıcılarda Google’ın 15 GB’lık ve Apple’ın 5 GB’lık ücretsiz depolama alanının önemli bir kısmını dolduruyordu. Yeni seçenekle yedekler bu hesaplardan ayrı bir alanda tutulabilecek.

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WhatsApp bulut yedekleme nasıl çalışıyor?

Özelliği ilk fark eden WABetaInfo’nun haberine göre yeni seçenek, Android için WhatsApp beta 2.26.46.4 sürümüyle bazı kullanıcılara açıldı. Yeniden tasarlanan Sohbet yedeği ekranında artık WhatsApp bulut depolama ve Google depolama olmak üzere iki ayrı yedekleme sağlayıcısı görünüyor, kullanıcılar ikisi arasında istedikleri zaman geçiş yapabiliyor.

WhatsApp sunucularına alınan yedeklerde uçtan uca şifreleme zorunlu tutuluyor ve kapatılamıyor. Bu nedenle ilk yedekten önce şifreleme yönteminin seçilmesi gerekiyor. Varsayılan yöntem geçiş anahtarı (passkey) olarak belirlenmiş, isteyen kullanıcılar yedeği 64 haneli bir şifreleme anahtarıyla da koruyabiliyor. Şifreleme nedeniyle ne WhatsApp ne de Meta yedeklerin içeriğine erişebiliyor.

2 GB ücretsiz, daha fazlası WhatsApp Plus ve Meta One ile geliyor

Ücretsiz 2 GB’lık alanın yetmediği kullanıcılar için ücretli seçenekler de bulunuyor. Ücretli WhatsApp Plus aboneliği yedekleme alanını 100 GB’a çıkarıyor. Meta’nın tüm uygulamalarını kapsayan Meta One paketleri ise seçilen plana göre 4 TB’a kadar depolama sunuyor. 9to5Google, ABD’de WhatsApp Plus’ın aylık 2,99 dolar, Meta One’ın ise aylık 7,99 dolardan başladığını belirtiyor.

Abonelik sona erdiğinde yedek hemen silinmiyor. WhatsApp, kullanılan alan 2 GB’ı aşsa bile son yedeği abonelik bittikten sonra dört ay boyunca saklıyor. Bu süre içinde abonelik yenilenmezse yedek kalıcı olarak siliniyor.

iPhone’da da iCloud’a alternatif geliyor

WhatsApp aynı özelliği iOS için TestFlight’taki 26.45.10.71 sürümüyle iPhone kullanıcılarına da açmaya başladı. Kurulum adımları ve şifreleme seçenekleri Android ile aynı, iPhone’da da ücretsiz alan 2 GB olarak belirlenmiş.

Ancak WhatsApp’ın bulut yedekleri şimdilik platformlar arasında çalışmıyor. iPhone’da alınan bir yedek Android telefona, Android’de alınan bir yedek de iPhone’a geri yüklenemiyor. Platform değiştirenlerin yine uygulamanın ayarlarındaki sohbet aktarma özelliğini kullanması gerekiyor.

Türkiye’de ne zaman kullanılabilecek?

Özellik şu anda iki platformda da yalnızca bazı beta kullanıcılarına sunuluyor ve önümüzdeki haftalarda daha fazla hesaba açılması bekleniyor. WhatsApp, yeni yedekleme seçeneğinin herkese ne zaman sunulacağını henüz açıklamadı. Ülke kısıtlaması olduğuna dair bir bilgi de bulunmuyor, bu nedenle Türkiye’deki kullanıcıların da kademeli dağıtımla birlikte seçeneği görmesi bekleniyor.

WhatsApp Plus ve Meta One’ın Türkiye fiyatları ise henüz netleşmedi. Mevcut Google Drive ve iCloud yedekleri de yeni seçenekle birlikte kullanılmaya devam edebiliyor, yani yedekleme sağlayıcısını değiştirmek isteğe bağlı olacak.