WhatsApp, iPhone SE de dahil onlarca eski telefona desteğini kesiyor

WhatsApp çok sayıda eski telefon için desteğini sonlandırıyor.

Meta'dan gelen bilgilere göre 1 Haziran'dan itibaren birçok Android ve iOS telefon WhatsApp'a erişemeyecek.

Teknoloji devi Meta, popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın eski Android ve iOS sürümlerine sahip birçok akıllı telefonda çalışmayı durduracağını duyurdu. Şirketin dikkat çeken bu hamlesi, uygulamanın desteklediği cihazların uçtan uca şifreleme, ekran görüntüsü engelleme gibi aynı deneyime ve güvenlik özelliklerine sahip olmasını sağlamayı amaçlıyor.

Sonuç olarak WhatsApp, 1 Haziran 2025’ten itibaren Android 5.0, iOS 15 ve daha düşük sürümlere sahip telefonlarda çalışmayacak. Meta bu noktada telefonunuzu daha güncel bir sisteme güncellemenizi tavsiye ediyor. Fakat ne yazık ki bu artık güncelleme almaya uygun olmayan akıllı telefonlarda mümkün olmuyor. Dolayısıyla kullanıcılar için en iyi seçenek, daha yeni bir telefona geçiş yapmaları yönünde oluyor.

WhatsApp hangi telefonlarda çalışmayı durduracak?

1 Haziran 2025 tarihinde WhatsApp desteği sona erecek Android ve iOS telefonlar şu şekilde sıralanıyor:

Apple:

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (2016)

Samsung:

Galaxy S3

Galaxy Note 2

Galaxy Ace 3

Galaxy S4 Mini

Galaxy Core

Galaxy Trend Lite

Galaxy Trend II

Galaxy Ace 2

Galaxy S3 Mini

Galaxy Xcover 2

LG:

Optimus G

Nexus 4

G2 Mini

L90

Optimus L3 II Dual

Optimus L5 II

Optimus F5

Optimus L3 II

Optimus L7 II

Optimus L5 Dual

Optimus L7 Dual

Optimus F3

Optimus F3Q

Optimus L2 II

Optimus L4 II

Optimus F6

Enact

Lucid 2

Optimus F7

Android telefon kullanan kişiler sistemin daha yeni sürümleriyle genişletilmiş destek sunan alternatif sistemler olan Custom ROM’ları yüklemeyi deneyebilir.

Ancak tüm akıllı telefonlarda özel ROM bulunmuyor. Öte yandan Apple, cihazlarında bu tür değişikliklere izin vermiyor. Bu durumda tek seçenek yeni bir akıllı telefon satın almak gibi görünüyor.

WhatsApp’ın iPad uygulaması nihayet çıktı

Bu hafta iPad kullanıcıları için sürpriz bir haber geldi. Meta, uzun yıllardır beklenen Whatsapp uygulamasını nihayet iPadOS işletim sistemine getirdi. Apple tabletler için özel bir uygulama sunmaya başlayan şirket, kullanıcıların ısrarlı taleplerine geç de olsa yanıt verdi.

iPad’lere yönelik destek, ilk kez Kasım 2009’da piyasaya sürülen mesajlaşma platformunun lansmanından neredeyse 16 yıl sonra geliyor. Meta, Eylül 2023’te uygulamayı şirketin test platformu TestFlight’a dahil ederek cihaz için lansmanı uygulanabilir kılmayı amaçlamıştı. Nihayet beklenen uygulama kullanıcılarla buluştu.

Siz de Apple App Store mağazasını ziyaret ederek iPad için WhatsApp uygulamasını ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.