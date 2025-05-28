WhatsApp, iPhone SE de dahil onlarca eski telefona desteğini kesiyor

- WhatsApp çok sayıda eski telefon için desteğini sonlandırıyor.
- Meta'dan gelen bilgilere göre 1 Haziran'dan itibaren birçok Android ve iOS telefon WhatsApp'a erişemeyecek.
Teknoloji devi Meta, popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın eski Android ve iOS sürümlerine sahip birçok akıllı telefonda çalışmayı durduracağını duyurdu. Şirketin dikkat çeken bu hamlesi, uygulamanın desteklediği cihazların uçtan uca şifreleme, ekran görüntüsü engelleme gibi aynı deneyime ve güvenlik özelliklerine sahip olmasını sağlamayı amaçlıyor.
Sonuç olarak WhatsApp, 1 Haziran 2025’ten itibaren Android 5.0, iOS 15 ve daha düşük sürümlere sahip telefonlarda çalışmayacak. Meta bu noktada telefonunuzu daha güncel bir sisteme güncellemenizi tavsiye ediyor. Fakat ne yazık ki bu artık güncelleme almaya uygun olmayan akıllı telefonlarda mümkün olmuyor. Dolayısıyla kullanıcılar için en iyi seçenek, daha yeni bir telefona geçiş yapmaları yönünde oluyor.
WhatsApp hangi telefonlarda çalışmayı durduracak?
1 Haziran 2025 tarihinde WhatsApp desteği sona erecek Android ve iOS telefonlar şu şekilde sıralanıyor:
Apple:
- iPhone 5
- iPhone 5c
- iPhone 5s
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone SE (2016)
Samsung:
- Galaxy S3
- Galaxy Note 2
- Galaxy Ace 3
- Galaxy S4 Mini
- Galaxy Core
- Galaxy Trend Lite
- Galaxy Trend II
- Galaxy Ace 2
- Galaxy S3 Mini
- Galaxy Xcover 2
LG:
- Optimus G
- Nexus 4
- G2 Mini
- L90
- Optimus L3 II Dual
- Optimus L5 II
- Optimus F5
- Optimus L3 II
- Optimus L7 II
- Optimus L5 Dual
- Optimus L7 Dual
- Optimus F3
- Optimus F3Q
- Optimus L2 II
- Optimus L4 II
- Optimus F6
- Enact
- Lucid 2
- Optimus F7
Android telefon kullanan kişiler sistemin daha yeni sürümleriyle genişletilmiş destek sunan alternatif sistemler olan Custom ROM’ları yüklemeyi deneyebilir.
Ancak tüm akıllı telefonlarda özel ROM bulunmuyor. Öte yandan Apple, cihazlarında bu tür değişikliklere izin vermiyor. Bu durumda tek seçenek yeni bir akıllı telefon satın almak gibi görünüyor.
WhatsApp’ın iPad uygulaması nihayet çıktı
Bu hafta iPad kullanıcıları için sürpriz bir haber geldi. Meta, uzun yıllardır beklenen Whatsapp uygulamasını nihayet iPadOS işletim sistemine getirdi. Apple tabletler için özel bir uygulama sunmaya başlayan şirket, kullanıcıların ısrarlı taleplerine geç de olsa yanıt verdi.
iPad’lere yönelik destek, ilk kez Kasım 2009’da piyasaya sürülen mesajlaşma platformunun lansmanından neredeyse 16 yıl sonra geliyor. Meta, Eylül 2023’te uygulamayı şirketin test platformu TestFlight’a dahil ederek cihaz için lansmanı uygulanabilir kılmayı amaçlamıştı. Nihayet beklenen uygulama kullanıcılarla buluştu.
Siz de Apple App Store mağazasını ziyaret ederek iPad için WhatsApp uygulamasını ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.