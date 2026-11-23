Reklam

WhatsApp, yalnızca bir kez okunabilen metin mesajlarını iOS için yayınlanan 26.45.10.73 sürümlü beta güncellemesiyle iPhone'da test etmeye başladı.

Tek seferlik mesajlar alıcı tarafından kopyalanamıyor, iletilemiyor ve mesaj açıkken ekran görüntüsü alınamıyor.

Özellik 12 Kasım'da Android betasında ortaya çıkmıştı ve önümüzdeki haftalarda daha fazla kullanıcıya açılacak.

WhatsApp, yalnızca bir kez okunabilen metin mesajlarını iPhone’da da test etmeye başladı. Fotoğraf, video ve sesli mesajlarda yıllardır bulunan “Bir kez görüntüle” seçeneği, iOS için yayınlanan 26.45.10.73 sürümlü beta güncellemesiyle yazılı mesajlara da geliyor.

Özellik ilk olarak 12 Kasım’da Android betasında ortaya çıkmıştı. iPhone tarafının da teste dahil edilmesiyle WhatsApp’ın tek seferlik metin mesajlarını iki platformda birden kullanıma sunmaya hazırlandığı anlaşılıyor. Şirketten özelliğin herkese ne zaman açılacağına dair resmi bir açıklama gelmedi.

Reklam

WhatsApp’ta tek seferlik metin mesajı nasıl gönderiliyor?

WABetaInfo’nun haberine göre yeni seçenek, gönder tuşunun arkasına yerleştirilmiş. Kullanıcı mesajını her zamanki gibi yazıyor, ardından gönder tuşuna basılı tutuyor. Açılan menüde mesaj zamanlama seçeneğinin yanında “Bir kez görüntüle” de yer alıyor ve bu seçenek işaretlendiğinde mesaj hemen gönderiliyor.

Özellik hesabında etkinleştirilen kullanıcılara sohbet çubuğunun üzerinde bu seçeneğin nasıl kullanılacağını anlatan bir bilgi notu gösteriliyor. Android’deki ilk testlerde tek seferlik metin mesajlarının zamanlanamadığı da görülmüştü.

Alıcı mesajı kopyalayamıyor ve ekran görüntüsü alamıyor

Tek seferlik metin mesajı sohbet ekranında doğrudan görünmüyor. Alıcı mesaj balonuna dokunduğunda metin ayrı bir pencerede açılıyor ve bu pencere kapatıldığı anda içerik sohbetten siliniyor. Mesajın yerinde açıldığını gösteren bir ibare kalıyor, böylece gönderen kişi mesajın okunduğunu görebiliyor ancak iki taraf da içeriğe bir daha ulaşamıyor.

Mesaj açıkken ekran görüntüsü ve ekran kaydı engelleniyor. Metin kopyalanamıyor, iletilemiyor ya da kaydedilemiyor, mesaja basılı tutulduğunda herhangi bir menü de açılmıyor. GSMArena’nın da hatırlattığı gibi bu korumalar mesajın başka bir cihazın kamerasıyla fotoğraflanmasının önüne geçemiyor.

Kaybolan mesajlardan farkı ne?

WhatsApp’ta mesajların sohbetten silinmesini sağlayan bir özellik zaten bulunuyor. Ancak kaybolan mesajlar, okunup okunmadığına bakılmaksızın 24 saat, 7 gün ya da 90 gün gibi belirlenen bir sürenin sonunda siliniyor ve bu süre içinde kopyalanabiliyor ya da ekran görüntüsü alınabiliyor.

Tek seferlik metin mesajı ise alıcı onu açıp kapattığı anda kayboluyor ve bu sırada içerik hiçbir şekilde kaydedilemiyor. Bu yapı özellikle şifre, hesap numarası ya da adres gibi sohbette kalması istenmeyen bilgilerin paylaşılması için daha güvenli bir seçenek sunuyor.

Özellik Türkiye’de ne zaman kullanılabilecek?

Tek seferlik metin mesajları şu anda yalnızca beta programındaki bazı kullanıcılara açık ve özellik önümüzdeki haftalarda daha fazla hesaba yayılacak. WhatsApp’ın iOS betası TestFlight üzerinden sunuluyor, ancak programın kontenjanı çoğu zaman dolu olduğu için iPhone kullanıcılarının teste katılması kolay değil. Android’de ise Google Play Store’daki WhatsApp sayfasından beta programına kayıt olmak mümkün.

WABetaInfo’nun paylaşımında özelliğin belirli ülkelerle sınırlı tutulduğuna dair bir bilgi yer almıyor. Tek seferlik metin mesajlarının kararlı sürüme ne zaman geleceği ise henüz belli değil.