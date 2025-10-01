Elon Musk’tan yapay zeka destekli Vikipedi alternatifi: Grokipedia

Elon Musk'ın xAI ekibi, Vikipedi'nin tamamen yapay zeka tarafından organize edilen bir alternatifini geliştiriyor.

Grokipedia adıyla karşımıza çıkacak proje, insani editoryal ihtiyaçları otomatize etmeyi vaat ediyor.

Fakat insan ihtiyacının ortadan kaldırılmasının bazı problemlere yol açabileceği tartışması da gündeme geliyor.

Milyarder iş insanı Elon Musk yeni bir çılgın girişimini daha duyurdu. Musk’ın sahibi olduğu xAI şirketi tarafından geliştirilen yapay zeka destekli bir ansiklopedi platformu Grokipedia, isminden de anlaşılabileceği üzere Vikipedi’ye rakip olarak gelecek. Dikkat çeken bu proje, Musk’a göre ideolojik önyargılardan uzak, daha güncel bilgiler sunmayı amaçlayan bir mecra olacak.

Grokipedia’nın Vikipedi’den farkları neler olacak?

Elon Musk’ın duyurduğu yeni platform, Vikipedi’nin insan düzenlemesine dayanan işbirlikçi modelinin tam aksine bir çalışma prensibine sahip olacak. İçerik oluşturmak ve incelemek için tamamen yapay zekadan yararlanılacak.

Musk, Vikipedi’nin önyargılardan muzdarip olduğunu dile getirdi. Geçmişte de benzer bir şekilde platformu açıkça eleştirmiş, hatta boykot edilmesini bile savunmuştu. Fakat yeni platformun bu sorunları ele alarak “daha tarafsız ve verimli” bilgi sunmayı hedeflediğini aktardı.

Grokipedia’nın temelini Elon Musk’ın sahibi olduğu sosyal ağ X (eski adıyla Twitter) üzerinden gerçek zamanlı olarak bilgiye erişebilen sohbet robotu Grok oluşturacak.

Grok makaleleri otomatik olarak oluşturup inceleyecek, verileri düzeltebilecek ve gerektiği zaman içeriği güncelleyecek. Yani Vikipedi’nin gönüllü editörlerinin yükünü taşıdığı tüm bu işler Grokipedia’da otomatize edilecek.

Musk’ın yeni projesi bir dizi tartışmayı da beraberinde getiriyor

Elon Musk’ın sunduğu vaatler son derece iddialı olsa da bu proje karmaşık birtakım zorluklarla karşı karşıya. İçerik üretimi ve düzenlemesi için otomatik bir sisteme güvenmek; hatalar, model eğitiminin tarafsızlığı ve yanlış bilginin yayılma riski gibi soruları gündeme getiriyor.

Yapay zeka uzmanları, gelişmelere rağmen yapay zekanın eğitim verilerinde mevcut önyargıları taklit edebileceği konusunda uyarıyor.

Öte yandan buradaki bilginin özel bir kuruluş, özellikle de Elon Musk gibi tartışmalı bir isimle bağlantılı firma tarafından kontrol edilmesi, yönetişim ve şeffaflık konusunda daha da büyük tartışmalara yol açacak gibi görünüyor.