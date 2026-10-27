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    Pokémon Unite 23 Mart 2027’de kapanıyor, Aeos Gem satışları durduruldu

    The Pokémon Company, Pokémon Unite'ın Nintendo Switch ve mobil sürümlerinin 23 Mart 2027'de kapanacağını duyurdu. Oyun içi para satışı bugün itibarıyla durduruldu.
    Pokémon Unite'ta Pikachu, Cinderace, Greninja, Gengar ve Mr. Mime'ın yer aldığı karşılaşma sahnesi
    Görsel: The Pokémon Company
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    • The Pokémon Company, Pokémon Unite'ın 23 Mart 2027'de kapanacağını duyurdu.
    • Kapanış hem Nintendo Switch hem de iOS ve Android sürümlerini kapsıyor.
    • Aeos Gem satışları ve yeni Unite Club üyelikleri durduruldu, oyuncuların elindeki Aeos Gem'ler kapanışa kadar kullanılabilecek.

    The Pokémon Company, 5’e 5 oynanan çevrim içi savaş oyunu Pokémon Unite’ın kapanacağını duyurdu. Oyunun Nintendo Switch ve mobil sürümleri 23 Mart 2027 Salı günü Türkiye saatiyle 03.00’te kapatılacak, oyun içi para birimi Aeos Gem’in satışı ise bugün itibarıyla durduruldu.

    Pokémon Unite, Temmuz 2021’de Nintendo Switch’te, aynı yılın Eylül ayında da iOS ve Android’de ücretsiz olarak yayınlanmıştı. Oyunun 2027 Pokémon Dünya Şampiyonası’ndaki oyunlar arasında yer almaması, kapanışın yaklaştığına dair bir işaret olarak görülüyordu. Buna karşın oyuna yeni Pokémon’ların ekleneceği yalnızca iki ay önce duyurulmuştu.

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    Pokémon Unite ne zaman kapanacak?

    Oyunun resmi sitesindeki duyuruya göre kapanış, Nintendo Switch ve mobil cihaz sürümlerinin ikisini birden kapsıyor. Bu tarihten sonra oyuncular oyuna giriş yapamayacak ve karşılaşmalara katılamayacak. Şirket, kapanışa kadar geçecek sürede oyunculara teşekkür amacıyla özel bir etkinlik düzenleyeceğini de açıkladı.

    Kapanışa kadar uygulanacak takvim ise şöyle.

    Tarih (Türkiye saati) Gelişme
    27 Ekim 2026, 08.00 Aeos Gem satışı, yeni Unite Club üyelikleri ve otomatik üyelik yenilemeleri durduruldu
    12 Kasım 2026 Özel etkinlik ve kütüphane özelliğini getiren güncelleme
    5 Aralık 2026 Aeos Crown 2027 Tokyo turnuvasının eleme maçları başlıyor
    23 Mart 2027, 03.00 Oyun kapanıyor

    Daha önce duyurulan Aeos Crown 2027 Tokyo turnuvası da planlandığı gibi yapılacak. IGN’nin haberine göre oyunun son büyük turnuvası olacak bu etkinlik, kapanıştan yalnızca iki gün önce gerçekleştirilecek.

    Aeos Gem ve Unite Club üyelikleri ne olacak?

    Oyuncular ellerindeki Aeos Gem’leri kapanış gününe kadar harcayabilecek. Ancak VGC’nin haberine göre kullanılmayan Aeos Gem’ler için para iadesi yapılmayacak. Bu nedenle satın alınmış ancak harcanmamış Aeos Gem’ler, oyunun kapanmasıyla birlikte tamamen kullanılamaz hale gelecek.

    Aylık ücretli Unite Club üyeliği için de yeni kayıt alınmıyor. Mevcut üyelerin otomatik yenilemeleri kapatıldı, üyeler ise mevcut dönemlerinin sonuna kadar üyelik avantajlarından yararlanmaya devam edebilecek.

    Kütüphane özelliğiyle kayıtlar saklanabilecek

    12 Kasım’da yayınlanacak güncellemeyle oyuna özel bir etkinlik geliyor. Etkinlik süresince oyuncular, bugüne kadar oyunda yer almış Unite lisanslarını ve Holowear kostümlerini de içeren çeşitli eşyaları elde edebilecek.

    Aynı güncellemeyle gelen kütüphane özelliği ise oyunun kapanmasından sonra da çalışacak. Kapanıştan önce gerekli kütüphane verisini indiren oyuncular, bazı kayıtlarını ve oyun içi içerikleri görüntülemeye devam edebilecek. Bu veri genellikle cihaz değiştirildiğinde aktarılamıyor, kapanıştan sonra da bu özellik için destek verilmeyecek. Verinin indirilmediği cihazlarda ise oyun kapandıktan sonra hiçbir içeriğe erişilemeyecek.

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    Baris Mancar

    Üniversitede Fizik ve Sosyoloji eğitimlerini almış olan Barış Mancar, aynı yıllarda dijital medya dünyasına adım atmıştır. 2013 yılında Webmasto'yu kurmuş ve Türkiye'nin çeşitli kurum ve kuruluşlarında Dijital Medya Danışmanı olarak görev almıştır. 2019 yılında kurduğu Londra merkezli dijital medya ajansı (Kutola) altında çalışmalarını sürdürmektedir. Sıkı bir kitap okuyucusu ve kişisel blog yazarıdır.

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