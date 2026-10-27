Pokémon Unite 23 Mart 2027’de kapanıyor, Aeos Gem satışları durduruldu

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The Pokémon Company, Pokémon Unite'ın 23 Mart 2027'de kapanacağını duyurdu.

Kapanış hem Nintendo Switch hem de iOS ve Android sürümlerini kapsıyor.

Aeos Gem satışları ve yeni Unite Club üyelikleri durduruldu, oyuncuların elindeki Aeos Gem'ler kapanışa kadar kullanılabilecek.

The Pokémon Company, 5’e 5 oynanan çevrim içi savaş oyunu Pokémon Unite’ın kapanacağını duyurdu. Oyunun Nintendo Switch ve mobil sürümleri 23 Mart 2027 Salı günü Türkiye saatiyle 03.00’te kapatılacak, oyun içi para birimi Aeos Gem’in satışı ise bugün itibarıyla durduruldu.

Pokémon Unite, Temmuz 2021’de Nintendo Switch’te, aynı yılın Eylül ayında da iOS ve Android’de ücretsiz olarak yayınlanmıştı. Oyunun 2027 Pokémon Dünya Şampiyonası’ndaki oyunlar arasında yer almaması, kapanışın yaklaştığına dair bir işaret olarak görülüyordu. Buna karşın oyuna yeni Pokémon’ların ekleneceği yalnızca iki ay önce duyurulmuştu.

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Pokémon Unite ne zaman kapanacak?

Oyunun resmi sitesindeki duyuruya göre kapanış, Nintendo Switch ve mobil cihaz sürümlerinin ikisini birden kapsıyor. Bu tarihten sonra oyuncular oyuna giriş yapamayacak ve karşılaşmalara katılamayacak. Şirket, kapanışa kadar geçecek sürede oyunculara teşekkür amacıyla özel bir etkinlik düzenleyeceğini de açıkladı.

Kapanışa kadar uygulanacak takvim ise şöyle.

Tarih (Türkiye saati) Gelişme 27 Ekim 2026, 08.00 Aeos Gem satışı, yeni Unite Club üyelikleri ve otomatik üyelik yenilemeleri durduruldu 12 Kasım 2026 Özel etkinlik ve kütüphane özelliğini getiren güncelleme 5 Aralık 2026 Aeos Crown 2027 Tokyo turnuvasının eleme maçları başlıyor 23 Mart 2027, 03.00 Oyun kapanıyor

Daha önce duyurulan Aeos Crown 2027 Tokyo turnuvası da planlandığı gibi yapılacak. IGN’nin haberine göre oyunun son büyük turnuvası olacak bu etkinlik, kapanıştan yalnızca iki gün önce gerçekleştirilecek.

Aeos Gem ve Unite Club üyelikleri ne olacak?

Oyuncular ellerindeki Aeos Gem’leri kapanış gününe kadar harcayabilecek. Ancak VGC’nin haberine göre kullanılmayan Aeos Gem’ler için para iadesi yapılmayacak. Bu nedenle satın alınmış ancak harcanmamış Aeos Gem’ler, oyunun kapanmasıyla birlikte tamamen kullanılamaz hale gelecek.

Aylık ücretli Unite Club üyeliği için de yeni kayıt alınmıyor. Mevcut üyelerin otomatik yenilemeleri kapatıldı, üyeler ise mevcut dönemlerinin sonuna kadar üyelik avantajlarından yararlanmaya devam edebilecek.

Kütüphane özelliğiyle kayıtlar saklanabilecek

12 Kasım’da yayınlanacak güncellemeyle oyuna özel bir etkinlik geliyor. Etkinlik süresince oyuncular, bugüne kadar oyunda yer almış Unite lisanslarını ve Holowear kostümlerini de içeren çeşitli eşyaları elde edebilecek.

Aynı güncellemeyle gelen kütüphane özelliği ise oyunun kapanmasından sonra da çalışacak. Kapanıştan önce gerekli kütüphane verisini indiren oyuncular, bazı kayıtlarını ve oyun içi içerikleri görüntülemeye devam edebilecek. Bu veri genellikle cihaz değiştirildiğinde aktarılamıyor, kapanıştan sonra da bu özellik için destek verilmeyecek. Verinin indirilmediği cihazlarda ise oyun kapandıktan sonra hiçbir içeriğe erişilemeyecek.