Android 17, milyonlarca oyuncunun beklediği özelliği sonunda getiriyor

Android 17 Beta sürümüyle akıllı telefonlara sistem düzeyinde oyun kontrolcüsü tuş atama özelliği eklendi.

Oyuncuların kendi alışkanlıklarına göre ayarlarını kişiselleştirmesine olanak tanıyan yenilik, doğrudan işletim sistemine entegre şekilde çalışıyor.

Kararlı sürüm öncesinde test aşamasında olan fonksiyon, gelen geri bildirimler doğrultusunda geliştirilmeye devam ediyor.

Google, mobil oyuncuları sevindirecek yepyeni bir adım atarak Android 17 Beta sürümünde sistem düzeyinde kontrolcü tuş atama özelliğini aktif hale getirdiğini duyurdu. Kullanıcılar artık oyun kumandalarındaki tuşların, tetikleyicilerin ve analog çubukların işlevlerini tamamen kişiselleştirebilecekler.

Yeni özelliğin detayları, eski Android Authority editörü ve halihazırda Google çalışanı olan Mishaal Rahman tarafından oyun topluluğu ile paylaşıldı. Rahman’ın aktardığı bilgilere göre şirket, kullanıcılardan gelen yoğun taleplere kayıtsız kalmayarak yerleşik tuş atama desteğini sisteme entegre etme kararı aldı.

Üçüncü taraf uygulama zorunluluğu ortadan kalkıyor

Eski yöntemlerin aksine, Android 17 işletim sistemindeki yerleşik entegrasyon sayesinde yapılan değişiklikler tüm oyunlarda geçerliliğini koruyacak. Oyuncular, ayarladıkları özel tuş dizilimini her defasında baştan kurmak zorunda kalmayacak.

Hem kablolu hem de Bluetooth bağlantılı kontrolcülerle uyumlu çalıştığı belirtilen sistem, son derece detaylı kişiselleştirme seçenekleri sunuyor. Kullanıcılar ana tuşları, tetikleyicileri ve analog tıklamalarını yeniden atayabiliyor, yön tuşlarıyla analog çubukların işlevlerini değiştirebiliyor ve tercih ettikleri ayarları doğrudan akıllı telefonlarına kaydedebiliyor.

Kablolu kumandalar için özelleştirme seçeneklerine “Ayarlar > Sistem > Oyun Kontrolcüsü” menüsünden erişilebiliyor. Bluetooth cihazları kullananların ise bağlandıkları donanımı seçtikten sonra “Ayarlar > Bağlı cihazlar > Cihaz detayları > Oyun Kontrolcüsü Ayarları” yolunu izlemeleri gerekiyor.

Erişilebilirlik ve kas hafızası ön planda tutuldu

Erişilebilirlik odaklı geliştirildiği belirtilen fonksiyon, oyuncuların farklı platformlar arasında geçiş yaparken fiziksel ihtiyaçlarına ve kas hafızalarına uygun kontrol şemaları oluşturmalarını amaçlıyor.

Şu an için yalnızca Android 17 Beta 2 ve daha yeni sürümleri çalıştıran cihazlarla kısıtlı olan özelliğin henüz erken aşamada olduğu ifade ediliyor. Google, her ne kadar işlevsellik planlandığı gibi çalışsa da bazı kontrolcülerde yanlış tuş simgelerinin görünmesi gibi birtakım hataların devam ettiğini belirtiyor. Şirket, kararlı sürüm yayınlanmadan önce kullanıcı geri bildirimlerini toplayarak altyapıyı kusursuzlaştırmayı hedefliyor.

Android 17 Beta güncellemesi ile uyumlu cihazlar

Android 17 Beta güncellemesi şu anda Google’ın Türkiye’de resmi olarak satmadığı Pixel cihazları ile sınırlı. Yeni sürüm şu cihazlarda kullanılabiliyor:

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7

Pixel 7 Pro

Pixel 7a

Piksel Tablet

Pixel Fold

Pixel 8

Pixel 8 Pro

Pixel 8a

Pixel 9

Pixel 9 Pro

Pixel 9 Pro XL

Pixel 9 Pro Fold

Pixel 9a

Pixel 10

Pixel 10 Pro

Pixel 10 Pro XL

Pixel 10 Pro Fold