PUBG Mobile Türkiye’den okul saldırılarına yönelik önemli açıklama

PUBG Mobile Türkiye, trajik okul saldırıları ile ilgili resmi bir açıklamada bulundu.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen şirket, yaralılara acil şifalar temenni etti.

Ekip, topluluğun güvenliği ve huzuru için dayanışma içinde olunması gerektiğini dile getirdi.

Türkiye’de geniş bir oyuncu topluluğuna sahip olan PUBG: Mobile, son günlerde ülke gündemini sarsan okul saldırılarına ilişkin resmi açıklamada bulundu. Şirket, sosyal medya hesapları üzerinden yapmış olduğu açıklamada, meydana gelen şiddet olaylarından dolayı derin bir üzüntü duyduklarını ifade etti.

PUBG Mobile Türkiye ekibi yaşanan acı olaylarda hayatını kaybeden öğrenci ve öğretmenler için taziye dileklerini paylaştı. Şirket, bu zor süreçte mağdur ailelerin yanında olduklarını ifade etti ve toplumsal birlik/beraberlik çağrısında bulundu.

PUBG’den başsağlığı ve dayanışma mesajı

PUBG Mobile Türkiye ekibi tarafından yapılan açıklamada, meydana gelen bu acı verici olayların toplumsal vicdanı yaraladığı dile getirildi. Şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını vurgulayan şirket, topluluğun güvenliğinin öncelikleri olduğunu hatırlattı.

Yapılan resmi açıklamada, oyunun bir eğlence aracı değil, aynı zamanda büyük bir topluluk olduğu dile getirildi. Bununla birlikte bu topluluğun etik değerler çerçevesinde bir arada kalması gerektiği mesajı verildi.

Özellikle de son günlerde okullarda meydana gelen saldırı olaylarının yarattığı travmaya dikkat çekilen PUBG Mobile Türkiye, barışçıl bir toplum yapısının önemi vurguladı. Ekip, geleceğin teminatı olan gençlerin güvenli bir ortamda büyümesi konusundaki hassasiyetini yineledi.

PUBG Mobile Türkiye yasaklanacak mı?

Yaşanan olaylardan sonra sosyal medya platformlarında “PUBG Mobile Türkiye’de engellenecek mi?” sorusu gündeme taşındı. İnternette dolaşan iddialar, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen saldırıların ardından PUBG’nin bağımlılık yapıcı etkilerine odaklanıyor.

Fakat şu an itibarıyla BTK ya da ilgili bakanlıklar tarafından PUBG Mobile ile ilgili alınmış bir erişim engeli kararı bulunmuyor. Oyunun ülkemizdeki sunucuları tamamen aktif bir şekilde çalışmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu’nda gerçekleşen saldırıda 8. sınıf öğrencisi olan İ.A.M.’nin şiddet içerikli oyunlara ilgi duyduğu, hatta bunlardan birinin de PUBG olduğu öne sürülmüştü.

Fakat daha sonraki incelemelerde, söz konusu şahsın oynadığı oyunlar arasında PUBG’nin yer almadığı tespit edildi.

PUBG Mobile Türkiye’nin resmi açıklaması

Sosyal medya üzerinden paylaşılan resmi açıklamada PUBG Mobile Türkiye ekibi şu sözlere yer verdi:

“Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta eğitim kurumlarını hedef alan saldırıların derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Okulların; çocuklar ve gençler için güvenin, huzurun ve korunmanın simgesi olması gerektiğine inanıyor; bu alanlara yönelen şiddeti hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. PUBG MOBILE olarak oyuncularımızın güvenliğini ve sağlıklı, pozitif bir dijital ortamı her zaman önceliğimiz olarak görüyoruz. Toplumun huzurunu ve güvenliğini tehdit eden her türlü şiddetin karşısında durmaya, sorumlu oyun anlayışımızı ve toplumsal hassasiyetlerimizi korumaya devam edeceğiz.”