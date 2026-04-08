Game of Thrones: Dragonfire oyunu iOS ve Android için duyuruldu

House of the Dragon evreninde geçen Game of Thrones: Dragonfire oyunu tanıtıldı.

iOS ve Android cihazlara gelecek oyun, tamamen ücretsiz olarak yayınlanacak.

Strateji türündeki oyun 16 Haziran tarihinde resmi olarak piyasaya çıkacak.

Warner Bros. Discovery, House of the Dragon hikayeleri ve karakterlerine dayanan yeni oyunu Game of Thrones: Dragonfire ile karşımıza çıktı. Mobil cihazlara odaklanan bu heyecan verici oyun, 16 Haziran tarihinde iOS ve Android cihazlar için resmi olarak yayınlanacak.

Merakla beklenen oyun, Targaryen Hanedanı’nın hüküm sürdüğü bir dönemde geçecek. Oyuncular Westeros evreninin derin siyasi krizleri ve savaşlarının tam ortasında kalacak. Dragonstone ve Harrenhal gibi ikonik mekanlar da oyunda yer alacak.

Yeni Game of Thrones oyunu House of the Dragon 3. sezonuyla birlikte yayınlanacak

Targaryen Hanedanı’nın ejderhaları sayesinde mutlak egemenlik kurduğu Westeros dünyasında geçen Game of Thrones: Dragonfire, Demir Taht’a oturmak için siyasi gerilimlerle, kişisel hırslarla, diplomasiyle ve savaşla yüzleşmemizi isteyecek.

Ücretsiz oynanabilen bir strateji oyunu şeklinde sunulacak oyun, ejderha kontrolünü deneyimin merkezine koyacak. Syrax, Caraxes ve Seasmoke gibi her biri benzersiz yeteneklere sahip, her savaşın gidişatını değiştirebilecek efsanevi yaratıkları toplamamızı, yumurtadan çıkarmamızı ve eğitmemizi bekleyecek.

Olaylarla dolu bir anlatıya sahip olması beklenen Game of Thrones: Dragonfire, hikayenin gelişimine aktif olarak katkıda bulunacak Rhaenyra Targaryen ve Daemon Targaryen gibi ikonik karakterleri içerecek.

House of the Dragon’ın 3. sezonunun yayınlanmasıyla neredeyse eş zamanlı olarak piyasaya çıkacak Game of Thrones: Dragonfire, dizinin büyük popülaritesinden yararlanarak geniş ve sağlam bir kullanıcı tabanı oluşturmayı hedefliyor.

Bu anlamda oyun Kızıl Kale, Dragonstone ve Harrenhal gibi ikonik mekanları da beraberinde getirecek. Bu senaryolarda yeni toprakları fethederek ve zaten egemenliğimiz altındaki toprakları sağlamlaştırarak etkinizi genişletme fırsatına sahip olmanıza izin verilecek.