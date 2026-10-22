EA Sports FC ve Pokémon Go’nun yaş sınırı PEGI 16’ya yükseldi

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Avrupa'nın oyun yaş derecelendirme sistemi PEGI, ücretli rastgele öğeler içeren mevcut dijital oyunların yaş sınırını 16'ya yükseltmeye başladı.

EA Sports FC serisi, Pokémon Go, Pokémon TCG Pocket ve Mario Kart Tour derecesi yükseltilen oyunlar arasında yer alıyor.

Yeni kurallar süre sınırlı teklifler, NFT mekanikleri ve sınırsız çevrim içi iletişim için de ayrı yaş sınırları getiriyor.

Avrupa’nın oyun yaş derecelendirme sistemi PEGI, ücretli rastgele öğeler içeren mevcut oyunların yaş sınırını 16’ya yükseltmeye başladı. Değişiklikten etkilenen oyunlar arasında EA Sports FC serisi, Pokémon Go, Pokémon TCG Pocket ve Mario Kart Tour bulunuyor.

PEGI, ganimet kutusu (loot box) gibi para karşılığı alınan rastgele ödüllere yönelik yeni kurallarını Mart ayında açıklamıştı. Kurallar Haziran’dan bu yana yalnızca yeni başvuran oyunlara uygulanıyordu, ancak artık uzun süredir satışta olan oyunların derecelendirmeleri de güncelleniyor.

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Ganimet kutusu olan oyunlar PEGI 16 oluyor

VGC’nin haberine göre değişikliği PEGI’nin İngiltere’deki yöneticisi Games Rating Authority’nin Politika Müdürü Connor Hinde LinkedIn’de duyurdu. Hinde’nin açıklamasına göre şu anda PEGI 3, 7 ya da 12 derecesine sahip olan ve ganimet kutusu gibi ücretli rastgele öğeler içeren yalnızca dijital oyunlar, “PEGI 16, ücretli rastgele öğeler” etiketiyle yeniden sınıflandırılıyor. Güncellemeler geçen hafta başladı ve Ekim ayı boyunca sürecek.

Yeni etiketler mağazalarda görülmeye başladı ve derecesi yükseltilen oyunlar arasında Hoyoverse’ün Zenless Zone Zero oyunu da bulunuyor. PocketGamer.biz’in tespitine göre değişiklik yalnızca eşya kutularıyla sınırlı kalmıyor. Ücretli çekilişlerle yeni karakter kazandıran gacha oyunları da kapsama giriyor. Bu nedenle Pokémon Masters EX ve daha önce PEGI 12 olan Fire Emblem Heroes da İngiltere’deki Play Store’da PEGI 16 derecesiyle listeleniyor.

PEGI’nin yeni kuralları neleri kapsıyor?

Ücretli rastgele öğeler içeren oyunlar artık varsayılan olarak PEGI 16 derecesi alıyor ve bu oyunlar, PEGI’yi yasal düzenlemelerine dahil eden İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde 16 yaşından küçüklere satılamıyor. PEGI bazı durumlarda bu derecenin 18’e kadar çıkabileceğini belirtmişti, ancak hangi koşulların buna yol açacağını açıklamadı.

Yeni sistem ganimet kutuları dışındaki satın alma ve etkileşim mekaniklerine de ayrı yaş sınırları getiriyor.

Süre ya da adet sınırlı tekliflere sahip oyunlar en az PEGI 12 oluyor.

NFT ya da blokzincir tabanlı mekanikler içeren oyunlar doğrudan PEGI 18 alıyor.

Günlük görevler gibi oyuna geri dönmeyi ödüllendiren sistemler en az PEGI 7, geri dönmeyen oyuncuyu cezalandıran sistemler ise en az PEGI 12 sayılıyor.

Engelleme ya da şikayet seçeneği bulunmayan, tamamen sınırsız çevrim içi iletişim sunan oyunlar PEGI 18 oluyor.

PEGI bu değişikliklerle standartlarını, Alman Gençliği Koruma Yasası’nın güncellenmesinin ardından 2023’te benzer kurallar getiren Alman derecelendirme kurumu USK ile uyumlu hale getiriyor.

Türkiye’deki oyuncular için ne anlama geliyor?

Türkiye PEGI konseyinde temsil edilmiyor ve PEGI sınıflandırmasının Türkiye’de yasal bir dayanağı bulunmuyor. Buna karşın Türkiye’de satılan oyunların büyük bölümü Avrupa lisansıyla geldiği için PEGI etiketleri ülkede yaygın olarak kullanılıyor. Bu nedenle yeni derece Türkiye’de oyunların satışını yasal olarak kısıtlamasa da ebeveynlerin mağazada gördüğü yaş sınırını değiştiriyor.

Değişiklik en çok EA Sports FC oyuncularını ilgilendiriyor, çünkü serinin en popüler modu Ultimate Team, rastgele oyuncu paketleri üzerine kurulu. PEGI Konseyi Başkanı Beate Våje, yeni kriterlerle ebeveynlerin oyunlardaki bazı özellikleri daha dikkatli değerlendirmesini amaçladıklarını ve ebeveyn denetimi araçlarının bu konuda yardımcı olabileceğini belirtiyor.