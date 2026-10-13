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    No Man’s Sky iPhone ve iPad’e geliyor, işte çıkış tarihi ve Türkiye fiyatı

    Hello Games'in uzay keşif oyunu 28 Ekim'de iPhone ve iPad'e geliyor. Başlangıç bölümü ücretsiz, tam oyun Türkiye'de 999,99 TL.
    No Man's Sky'da bir gezegen yüzeyinde duran astronot ve arkada dev bir gezegen
    No Man's Sky'ın iPad sürümünden bir görüntü. Görsel: Hello Games
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    • Hello Games, No Man's Sky'ın iPhone ve iPad sürümünü 12 Ekim 2026 Pazartesi günü duyurdu ve oyun 28 Ekim'de App Store'da çıkacak.
    • Oyun iPhone 11 ve 3. nesil iPad Air ile sonrasındaki modellerde çalışıyor, ancak çok oyunculu mod çıkışta yer almıyor.
    • Başlangıç bölümü ücretsiz oynanabilen oyunun tam sürüm kilidi Türkiye App Store'da 999,99 TL olarak fiyatlandırıldı.

    Hello Games, uzay keşif oyunu No Man’s Sky’ın iPhone ve iPad sürümünü 12 Ekim 2026 Pazartesi günü duyurdu. Oyun 28 Ekim’de App Store üzerinden çıkacak ve ön sipariş duyuruyla birlikte açıldı. Başlangıç bölümü ücretsiz oynanabilirken tam oyunun kilidi tek seferlik bir ödemeyle açılıyor.

    Duyuru, Apple’ın App Store’da bağımsız oyunları öne çıkardığı Indie Games Week etkinliğiyle aynı güne denk geldi. Daha önce Nintendo Switch ve Mac’e taşınan oyun, böylece Apple’ın mobil cihazlarına da ulaşmış oluyor.

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    No Man’s Sky’ın iPhone sürümünde neler var?

    Hello Games’in resmi blogunda yayınladığı duyuruya göre fikir, oyunun Mac sürümü açıklandıktan sonra ekipten birinin oyunu iPhone’da da çalıştırabileceğini söylemesiyle ortaya çıktı. Hazırlanan sürüm ise oyunun on yıl boyunca aldığı güncellemeleri içeren tam No Man’s Sky deneyimini sunuyor. Dokunmatik kontroller mobil için yeniden tasarlandı, bunun yanında oyun kumandası desteği ve televizyona yansıtma da bulunuyor. iPad’de klavye ve fareyle oynamak da mümkün.

    No Man's Sky iPad sürümünde dokunmatik kontroller ve yere inmiş bir uzay gemisi
    No Man’s Sky’ın iPad sürümünde yeniden tasarlanan dokunmatik kontroller. Görsel: Hello Games

    Ancak bazı özellikler ilk etapta mobilde yer almıyor. Çok oyunculu mod çıkışta bulunmayacak, gezegen yerleşimleri (Planetary Settlements) ise yalnızca iPhone 15 Pro ve sonrasındaki modellerde oynanabilecek. Engadget’ın haberine göre Hello Games kurucusu Sean Murray, geri bildirimlere ve oyuncu sayılarına bakarak iOS sürümünü Switch’e benzer şekilde destekleyeceklerini söyledi. Nitekim stüdyo, Switch sürümünde başta bulunmayan bu özellikleri daha sonra Switch 2 sürümüne eklemişti.

    Hangi iPhone ve iPad modelleri destekliyor?

    Hello Games, oyunun eski cihazlarda da çalışmasını özellikle vurguluyor. Murray, PC ve konsol oyunlarının mobile geçebildiklerinde bile çoğunlukla en yeni iOS cihazlarla sınırlı kaldığını hatırlatarak bu konuda çok gurur duyduklarını söyledi. Oyunun gereksinimleri ise şöyle.

    Gereksinim Detay
    iPhone iPhone 11 ve sonrası, iOS 26 ya da üstü
    iPad 3. nesil iPad Air ve sonrası, iPadOS 26 ya da üstü
    İşlemci A12 Bionic ya da daha yeni
    Boyut 3,8 GB
    Gezegen yerleşimleri iPhone 15 Pro ve sonrası

    Stüdyo, on yıllık içeriği barındırmasına rağmen oyunun 4 GB’ın altında yer kapladığını da ayrıca belirtiyor. Buna karşın Hello Games’in duyurusunda ve App Store sayfasında diğer platformlarla çapraz kayıt (cross-save) desteğine dair bir bilgi yer almıyor.

    No Man’s Sky Türkiye App Store fiyatı

    Oyun Türkiye App Store’da da ön siparişe açıldı. App Store sayfasına göre No Man’s Sky ücretsiz indiriliyor ve oyunun başlangıç bölümü ücretsiz oynanabiliyor. Tam oyunun kilidini açan tek seferlik satın alma ise Türkiye’de 999,99 TL olarak fiyatlandırıldı. Sayfada bunun dışında bir oyun içi satın alma listelenmiyor.

    Türkiye mağazasında çıkış tarihi 29 Ekim olarak görünüyor. Sayfada dil seçeneği olarak şimdilik yalnızca İngilizce listeleniyor, yaş sınırı ise 13 olarak belirlenmiş durumda.

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    Baris Mancar

    Üniversitede Fizik ve Sosyoloji eğitimlerini almış olan Barış Mancar, aynı yıllarda dijital medya dünyasına adım atmıştır. 2013 yılında Webmasto'yu kurmuş ve Türkiye'nin çeşitli kurum ve kuruluşlarında Dijital Medya Danışmanı olarak görev almıştır. 2019 yılında kurduğu Londra merkezli dijital medya ajansı (Kutola) altında çalışmalarını sürdürmektedir. Sıkı bir kitap okuyucusu ve kişisel blog yazarıdır.

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