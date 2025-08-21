Uygun fiyatlı Google Pixel Buds 2a tanıtıldı: 20 saate kadar pil ve Gemini desteği

Google dün akşam Pixel 10, Pixel 10 Pro/Pro XL, Pixel 10 Pro Fold ve Pixel Watch 4'ün yanı sıra ayrıca yeni kablosuz kulaklık modelini tanıttı.

Pixel Buds 2a, 20 saate kadar uzun pil ömrü ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Aktif gürültü engelleme özelliğine sahip modelde Gemini AI entegrasyonu yer alıyor.

Google bugün A serisinin aktif gürültü engelleme (ANC) özelliğine sahip ilk modeli olan Pixel Buds 2a ile karşımıza çıktı. Yeni kablosuz kulaklıklar daha hafif bir tasarıma, selefinden daha gelişmiş ses kalitesine ve Gemini ile doğrudan entegrasyona sahip.

Şirketin yeni kablosuz kulaklık modeli telefonunuzu cebinizden çıkarmanıza gerek kalmadan akıllı asistan özelliklerini sunuyor. Pixel Buds 2a’nın öne çıkan özellikleri arasında aktif gürültü engelleme yeteneği, Tensor A1 çipi ve 20 saate kadar pil ömrü yer alıyor.

Google Pixel Buds 2a özellikleri

Pixel Buds 2a önceki nesilden daha küçük ve hafiftir ve kulağınıza daha iyi oturması için çevirmeli uyum ve dört kulak ucu seçeneği sunuyor. Tasarımında Pixel Buds Pro 2’den esinlenilen kulaklıklar, ter ve sıçramalara karşı dayanıklılık sağlayan IP54 sertifikasına sahip.

Ses için özel olarak geliştirilen Tensor A1 çipi önemli iyileştirmeler sunuyor. Kulaklıklar harici gürültüyü azaltan Silent Seal 1.5 ile ANC’nin yanı sıra daha fazla netlik ve gelişmiş bas için özel sürücüler ve yeni bir yüksek frekans odasıyla geliyor.

Bir diğer gelişme ise rüzgar önleyici fileli mikrofon sistemi oluyor. Bu sistem sayesinde görüşmeler daha net duyulabiliyor. Google Pixel Buds 2a, ANC açıkken 7 saat kesintisiz oynatma ve şarj kutusuyla toplamda 20 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Seride ilk kez, kutunun pili değiştirilebiliyor. Bu da ürünün kullanım ömrünü uzatıyor.

Dahili Gemini ile kulaklıklar kişisel asistan görevi görüyor. Mesaj özetleri, hızlı öneriler isteyebilir ve hatta sesli komutlar kullanarak görevleri gerçekleştirebilirsiniz. Kontroller ayrıca dokunma ve dokunma hareketleriyle de yapılandırılabiliyor.

Kablosuz kulaklıkta yer alan Find Hub özelliği, kulaklığınızın kaybolması durumunda son kaydedilen konumunu haritada görüntüleyerek ve onu bulmanıza yardımcı olmak için sesli bir uyarı çalarak kulaklığınızı bulmanıza yardımcı oluyor.

Google Pixel Buds 2a fiyatı

Cihaz 9 Ekim 2025’te Google Store ve perakende mağazalar üzerinden tüketicilere sunulacak. Pixel Buds 2a’nın fiyatı 129 dolar olarak duyuruldu.

Google’ın yeni kablosuz kulaklık modeli iki renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Bu opsiyonlar Iris ve Hazel olarak karşımıza çıkacak.

Fakat ne yazık ki şu anda cihazın, tıpkı diğer Pixel ürünleri gibi, ne zaman Türkiye pazarına geleceği bilinmiyor.

Son olarak bugün tanıtılan Google Pixel 10, Pixel 10 Pro/Pro XL, Pixel 10 Pro Fold ve Pixel Watch 4 modellerine ilişkin tüm ayrıntılara göz atabilirsiniz.