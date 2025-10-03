Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Tasarım

    YouTube Music arayüz simgelerini baştan aşağı yeniledi

    YouTube Music uygulaması, arayüz simgelerinin tasarımını baştan aşağı yeniledi. Güncellenen ikonlar daha moern bir görünüm sunuyor.
    YouTube Music
    • Google, YouTube Music'in arayüz simgelerini yeniledi.
    • Güncellenen ikonlar daha modern ve tutarlı bir tasarım dili sunuyor.

    Google, YouTube Music arayüzüne çeşitli değişiklikler getirdi. Sunulan yenilikler, uygulamanın alt gezinme çubuğundaki simgelerin stilistik olarak evrimine odaklanıyor. Estetik güncelleme yeni bir görsel dil sunuyor.

    Tüm bu değişiklikler şu anda Android, iOS ve hizmetin masaüstü sürümünde kullanıma sunuluyor. Kademeli bir şekilde dağıtım gerçekleştiren Google, bu hafta tüm kullanıcıların yeni simgelere erişmesine olanak tanıyacak.

    YouTube Music’in yeni ikonları kullanıcılara sunuldu

    9to5Google’a göre en belirgin görsel dönüşüm, yeniden tasarlanan tüm ikonlarda ince çizgilerden daha kalın çizgilerden oluşan geçiş oluyor. Bu tasarım seçimi, grafik öğelerin algısını doğrudan etkiliyor.

    Örneğin Ev simgesi önceki basit ev şeklini terk ederek daha karmaşık bir yapıya ve daha büyük bir çatıya kavuşuyor. Benzer bir değişiklik “başparmak yukarı” ve “başparmak aşağı” simgelerinde de görülüyor.

    YouTube Music arayüz simgelerini baştan aşağı yeniledi

    Önceki sürümler ince çizgilere ve gömlek manşetlerini bile içeren gerçekçi bir görünüme sahipti. Yeni sürümler ise daha kalın çizgiler kullanıyor ve elleri daha az gerçekçi bir tarzda sunuluyor. Daha kalın çizgilere geçişin ardındaki iletişimsel amaç açık olmasa da ortaya çıkan sonuçlar ikonlara kesinlikle daha modern bir hava katıyor.

    Spotify vs YouTube Music: Hangi müzik uygulaması daha iyi?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Spotify vs YouTube Music: Hangi müzik uygulaması daha iyi?

    Kalın çizgilerin kullanımı, önceki tasarımın ince çizgilerinin keskin ve köşeli görünümüyle tezat oluşturan yuvarlak bir etki yaratıyor. Bu fark, bir müzik notasının bir kutuya yerleştirildiği Koleksiyon simgesinde en belirgin şekilde görülüyor.

    YouTube Music arayüz ikonlarını güncelledi

    İnce çizgili kutu, güncellenmiş versiyonundan daha keskin bir his veriyor. Yeni simgeler de boş alanın akıllıca kullanımını gösteriyor. Bunun diğer bir uyumlu örneği ise sağ üst köşede bulunan bildirim zili oluyor. Yeni tasarımda zilin içindeki tokmak, önceki sürümde doldurulan açık bir alanı kaplayarak daha açık bir görsel çözüm sunuyor.

    Dikkat çeken farklılıklar, karışık çalma ve uyku zamanlayıcısı simgelerinde de aynı derecede belirgin görünüyor. Grafiksel yenileme, taşma menüsündeki öğelere de yansıyor. Özellikle dikkat çeken bir ayrıntı ise “Albüme Git” simgesi olarak karşımıza çıkıyor. Güncellenen ikon, bir plak plağının oluklarını simüle eden bir yansıma efekti içeriyor.

    Son olarak Google’ın geçtiğimiz günlerde “G” logosunu yenilediğini ve daha modern bir tasarım çizgisine geçiş yaptığını sizlerle paylaşmıştık.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.